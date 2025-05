Heshiisyada OpenAI ee shirkadaha warbaahinta ma u horseedi doonaan saxafiyiinta inay marin habaabiyaan? Heshiisyada OpenAI ee shirkadaha warbaahinta ma u horseedi doonaan saxafiyiinta inay marin habaabiyaan?

In kasta oo ururo qaar, sida The New York Times, ay dacwad ka gudbiyeen OpenAI isticmaalka maqaalladooda si loogu tababaro chatbots-ka, kuwa kale, sida Axel Springer, Associated Press, iyo News Corp, waxay heshiisyo la galeen shirkadda sirdoonka farsamada.