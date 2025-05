Baarlamaanka Turkiga ayaa ansixiyay mooshin madaxweyne oo ah in ciidamada la geeyo Soomaaliya muddo labo sano ah si taageero amni loogu fidiyo la dagaalanka argagixisada iyo khataraha kale ee hoos imaanaya heshiiska iskaashiga difaaca Turkiga iyo Soomaaliya.

Mooshinkan oo uu saxiixay Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa lagu sheegay in Turkiga uu Soomaaliya siinayey tababaro, kaalmo iyo taageero la-talin ah in ka badan 10 sano si loo xaqiijiyo amniga iyo xasilloonida iyo in gacan laga geysto dib u habeynta Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waa amniga iyo difaaca si loola dagaallamo argagixisada.

Mooshinkan ayaa muujinaya in tan iyo 2009-kii, ciidamada Turkiga ay si firfircoon u taageerayaan dadaallada caalamiga ah ee lagula dagaallamayo burcad-badeedda, dhaca hubeysan iyo argagixisada badda ee gacanka Cadmeed, xeebaha Soomaaliya (marka laga reebo dhul-badeedka Soomaaliya), badda Carabta iyo gobollada ku dhow.

Taageeradu waxay ku salaysan tahay Axdiga Xakamaynta Falalka Sharci-darrada ah ee ka dhanka ah Badbaadada Socdaalka Badda iyo Qaraarka Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ee Dec.16, 2008.

Waajibaadkan ayaa waxaa ugu dambeeyay baarlamaanka Turkiga 17-kii Jannaayo muddo sanad kale ah.

Amniga Soomaaliya

Mooshinku wuxuu xusayaa in Turkigu uu markii toddobaad ka amar qaadan doono ciidamada isku dhafka ah ee 151 oo bilaabmaya bisha Luulyo. Waxay ku nuuxnuuxsatay in inkasta oo ay haystaan shaqaale iyo dhaqaale ku filan, haddana ciidamada difaaca iyo nabadsugidda Soomaaliya ma aysan gaarin heerkii la rabay caqabado dhaqaale awgeed.

Dowladda Soomaaliya ayaa dooneysa in ay maamusho aagagga badda, isla markaana ay dhaqaalaha ku dhex darto kheyraadka si kor loogu qaado awoodda ciidamadeeda ammaanka iyo hay’adaha kale ee dowladda.

Hadafku wuxuu la jaan qaadayaa Qorshaha Horumarinta Amniga Soomaaliya, kaasoo lagu meel mariyay Shirkii Amniga Soomaaliya ee uu Turkigu ku qabtay New York Dec. 12, 2023, ujeeddadiisuna tahay in Soomaaliya ay si buuxda u qaadato mas’uuliyadda ammaankeeda mustaqbalka dhow.

XIGASHO: AA