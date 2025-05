Tirada dhimashada ka dhalatay shil doon oo ka dhacay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo horraantii toddobaadkan ayaa gaartay 148, sida uu sarkaal sheegay Jimcihii.

Shilku wuxuu dhacay fiidnimadii dambe ee Talaadadii magaalada Mbandaka ee gobolka Equateur.

Senator Jean-Paul Boketsu Bofili, oo ka tirsan gobolka Equateur, ayaa sheegay in 500 qof ay saarnaayeen doonta alwaaxda ah ee matoor leh markii ay degtay, ka dib markii uu dab qabsaday.

Wuxuu xusay in dhimashada ay ku jiraan carruur, isagoo intaas ku daray in boqollaal weli la la'yahay, halka in ka badan 150 qof la soo badbaadiyay iyagoo qaba gubasho heerar kala duwan leh. Sidoo kale, wuxuu sheegay in dhowr meyd oo gubtay laga soo saaray doonta gubatay.

U safrayay suuqa

Wararka warbaahintu waxay tilmaameen in dabka uu ka dhashay markii haweeney ay cunto ku karinaysay gudaha doonida. Mas'uuliyiintu waxay horey u sheegeen in tirada dhimashada ay ahayd 50 qof.

Doonida HB Kokolo waxay isku xiri jirtay rakaabka ka soo baxa dekadda Bolenge ee gobolka Equateur iyo suuq weyn oo ku yaal tuulada Ngbondo, kaasoo u adeega dhulal dhowr ah, sida ay warbaahintu sheegeen.

Gaadiidka biyaha ayaa aad ugu badan Congo sababo la xiriira waddooyinka oo aan la mari karin. Shilkan ayaa dhacay maalmo uun ka dib markii in ka badan 50 qof ay ku dhinteen kaddib markii dooni xamuul xad-dhaaf ah siday ay ku degtay isla webigaas.