Boqortooyada Ingiriiska ayaa Talaadadii si wadajir ah u martigelinaysa shir ka dhacaya London oo ay la qabanqaabineyso Midowga Afrika (AU), Midowga Yurub (EU), Faransiiska iyo Jarmalka si loogu xuso sannad-guuradii labaad ee ka soo wareegtay colaadda Suudaan.

Shirkan oo hal maalin soconaya ayaa isu keenaya wasiirrada arrimaha dibadda iyo hogaamiyeyaasha gargaarka bini'aadantinimo ah shir ka dhacaya London oo ku saabsan dhibaatada bini'aadanimo ee Suudaan.

Bayaan ay soo saartay, Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Ingiriiska ayaa sheegtay in wakiillada caalamiga ah ay ka wada hadli doonaan sida loo heli lahaa xal siyaasadeed oo waara oo ku saabsan khilaafka socda iyo sidii wax looga qaban lahaa arrimaha hor istaagaya in gargaarku gaaro kuwa ugu baahida badan.

Wasiirka arrimaha dibadda ee Suudaan ayaa cambaareeyay shirka isagoo sheegay in mas'uuliyiinta Suudaan ay ahayd in lagu casuumo iyo in falkaas uu muujinayo "caddayn ku saabsan jilicsanaanta Ingiriiska ee ku wajahan maleeshiyada."

Dhanka kale, Wasiirka Arrimaha Dibadda Ingiriiska David Lammy ayaa ku dhawaaqi doona gargaar cusub oo badbaadada nolosha ah, oo qiimihiisu yahay £120 milyan ($158.4 milyan) si lagu taageero in ka badan 650,000 oo qof oo Suudaani ah.

Wuxuu sidoo kale qeexi doonaa tallaabooyin lagu hagaajinayo helitaanka gargaarka bini'aadantinimo iyo sidii loo heli lahaa xal siyaasadeed oo waara xiisadda socota, ayaa lagu daray bayaanka. "'Waa inaan hadda tallaabo qaadnaa si aan u joojinno xiisadda inay isu beddesho masiibo baahsan, annagoo hubinayna in gargaarku gaaro kuwa ugu baahida badan," ayuu yiri Lammy ka hor shirka.

Guddoomiyaha Midowga Afrika ee Arrimaha Siyaasadda, Nabadda iyo Amniga Bankole Adeoye ayaa yiri: "Midowga Afrika waxaa ka go'an inay ka caawiso dhammaan dadka Suudaan inay dhistaan mustaqbal dimoqraadi ah oo ifaya iyadoo laga shaqeynayo aamusiinta qoryaha."

Tan iyo Abriil 15, 2023, Ciidamada Taageerada Degdega ah (RSF) waxay kula dagaallamayeen ciidanka dowladda xukuumadda Suudaan, taasoo keentay dhimasho kumanaan ah iyo mid ka mid ah dhibaatooyinkii bini'aadannimo ee ugu xumaa adduunka.

In ka badan 20,000 oo dhibbanayaal ah ayaa la dilay 15 milyanna waa la barakiciyay, sida ay sheegeen QM iyo mas'uuliyiinta maxalliga ah. Toddobaadyadii la soo dhaafay, RSF waxay dhul ballaaran oo Suudaan oo dhan ah ku weyday ciidamada dowladda.