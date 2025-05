Maalintii ugu horreysay ee xilka, Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu saxeexay amar fulineed, kaasoo faraya xeer ilaaliyaha guud in uusan dhaqan gelin xayiraadda muddo dhan 75 maalmood ah, taasoo siineysa TikTok ilaa 5-ta Abriil si ay u dhameystirto iibkeeda.

Madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka, JD Vance, ayaa muujiyay kalsoonida ah in heshiiska lagu iibinayo TikTok la dhameystiri doono dhammaadka bisha Abriil, taasoo suurtagal ka dhigaysa in shirkad cusub oo TikTok oo Mareykan ah la helo.

"Waxaa si weyn u suurtagal ah in la helo heshiis heer sare ah oo ka jawaabaya walaacyada amniga qaranka, isla markaana oggolaanaya in la helo shirkad TikTok oo gaar ah oo Mareykan ah," ayuu Vance ku sheegay wareysi uu siiyay NBC News Jimcihii, isagoo la hadlayay wariyeyaasha xilli uu ku sugnaa diyaaradda Air Force Two.

"Sida caadiga ah, heshiisyada noocan oo kale ah oo ay ku lug leeyihiin shirkado yar-yar waxay qaataan bilo si loo dhameystiro," ayuu raaciyay.

"Waxaan isku dayeynaa inaan dhameystirno arrintan bilowga Abriil. Waxaan u maleynayaa in qiyaasaha arrintan ay noqon doonaan kuwo aad u cad. Su’aashu waxay tahay in aan dhammeystirno dhammaan dukumentiyada," ayuu yiri Vance.

Mustaqbalka TikTok oo aan weli la hubin

Mustaqbalka TikTok ee Maraykanka ayaa mugdi galay tan iyo sanadkii hore, kadib markii Madaxweyne Joe Biden uu saxeexay sharci ka codsanaya milkiilaha Shiinaha ee ByteDance inuu iibiyo madasha, si loogu helo iibsade aan Shiinaha ahayn—ama uu wajaho xannibaad dalka oo dhan ah.

Vance wuxuu la shaqeynayaa lataliyaha amniga qaranka, Michael Waltz, si loo helo iibsade ku sugan Maraykanka.

Maalintiisii ugu horreysay ee xilka, Madaxweyne Trump wuxuu saxeexay amar fulineed, kaasoo si wax ku ool ah TikTok ugu oggolaanaya ilaa 5-ta Abriil si ay u dhameystirto iibkeeda.

Isagoo la hadlayay saxaafadda Axaddii, xilli uu ku sugnaa diyaaradda Air Force One, Trump ayaa muujiyay rajo wanaagsan oo ku saabsan in heshiis la gaari karo dhawaan, isagoo sheegay in maamulkiisu uu "la macaamilayo afar kooxood oo kala duwan", inkastoo uusan magacyadooda shaacin.

Sidoo kale, Trump wuxuu muujiyay in uu u furan yahay in la kordhiyo waqtiga haddii heshiiska lagu dhameystiri waayo waqtiga loo qabtay.