Madaxweyne Zelenskyy ayaa sidoo kale sheegay in Ukraine ay ka qayb geli doonto kulankaas Isniinta, isaga oo qoray boggiisa Telegram, “waxaan sharxay mowqifka Ukraine ka hor kulanka ka dhacaya Istanbul maalinta Isniinta.” Wuxuu intaas ku daray in Wasiirka Difaaca, Rustem Umerov, mar kale hoggaamin doono wafdiga Ukraine.

Ruushku oo ku Weeraray Ukraine 472 Diyaarad oo Bilaa Duuliye ah

Habeenkii xalay, Ruushka ayaa ku qaaday Ukraine weerarkii ugu ballaarnaa ee habeen ah tan iyo bilowgii dagaalka, iyadoo uu diray 472 diyaaradood oo drone ah, sida ay sheegtay ciidamada cirka ee Ukraine.

Ciidamada cirka ayaa sheegay in Ruushku sidoo kale soo riday toddoba gantaal.

Warbixinta ayaa lagu daray in 382 ka mid ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee drones-ka la toogtay ama la burburiyay, iyo sidoo kale saddex ka mid ah gantaallada.

Ruushka ayaa dhawaan kordhiyay tirada drones-ka uu habeen walba ku garaaco Ukraine.

Weerar lagu qaaday diyaaradaha nukliyeerka qaadi kara ee Ruushka

Ukraine ayaa Axaddii weerartay diyaarado istiraatiji ah oo ay Ruushku ku haysteen saldhig ciidan oo ku yaalla Siberia — waana weerarkii ugu horreeyay ee noociisa ah oo laga fuliyo meel 4,300 km (2,670 mayl) u jirta safka hore ee dagaalka, sida ay sheegeen qoraayaal Ruushka taageersan.

Sawirro iyo muuqaallo aan la xaqiijin oo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujiyay diyaarado istiraatiji ah oo Ruushku leeyahay — kuwaas oo loogu talagalay in lagu rido hub nukliyeer ah meelo fog-fog — oo dab qabsaday saldhigga Belaya, Waqooyiga Irkutsk.

Ilo-wareed ka tirsan dowladda Ukraine, oo codsaday in aan la shaacin magaciisa, ayaa u sheegay Reuters in diyaaradaha la weeraray ay ka mid ahaayeen Tu-95 iyo Tu-22, kuwaasoo Ruushku u adeegsado weerarrada gantaallada fog-fog ee Ukraine lagu garaaco.

Guddoomiyaha gobolka Irkutsk, Igor Kobzev, ayaa sheegay in uu dhacay weerar diyaarad aan duuliyo lahayn oo lagu qaaday cutub milatari oo deggan meel u dhow tuulada Sredny ee degmada Usolsky, hase yeeshee ma uusan xusin wax la xiriira diyaaradaha istiraatijiga ah.

Muuqaal uu soo dhigay Telegram ayaa muujiyay diyaarado duuliye la’aan ah oo dulmaraya iyo qiiq weyn oo cirka shareeray.

Wuxuu sheegay in tani ahayd weerarkii ugu horreeyay ee noociisa ah ee ka dhaca qeybtaas Siberia. Wuxuuna intaas ku daray in aan la caddeyn tirada saxda ah ee drones-ka weerarka loo adeegsaday, balse la tuhunsan yahay in laga soo tuuray baabuur.