Isagoo la hadlayay safiirrada shisheeye ee Ankara ka howlgala, ayuu Erdogan xusay in geeddi-socodka xubinnimada Turkiga ee Midowga Yurub uu yahay “muddonaanta istiraatiijiga ah”, maadaama Turkiga uu yahay “qayb aan la kala goyn karin” oo ka mid ah Yurub.

“Waay sii adkaanaysaa in Yurub ay weli u muuqato awood caalami ah iyadoo Turkiga uusan helin booskiisa saxda ah,” ayuu yiri madaxweynuhu intii lagu jiray casho afur ah oo lagu maamuusay bisha barakeysan ee Ramadan.

“Israa’iil nabadda ma heli doonto iyadoo aan la aasaasin dowlad Falastiini ah”

Erdogan ayaa sidoo kale digniin u diray Israel, isagoo sheegay in aysan waligeed heli doonin nabadda ay raadineyso illaa la dhiso dowlad Falastiini ah oo madax-bannaan, leh dhul mideysan, kuna saleysan xuduudihii 1967-kii.

“Sida in baaqyadooda ku aaddan ku-darista Daanta Galbeed aysan ku filnayn, wasiirro ka tirsan dowladda Israel ayaa sii hurinaya xiisadda iyagoo bartilmaameedsanaya Masjidka Al-Aqsa,” ayuu yiri Erdogan, isaga oo mar kale ku celiyay in Masjidka Al-Aqsa uu yahay “xariiq cas” oo Turkiga uusan marnaba aqbali doonin in la taabto.

