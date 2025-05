Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa adkeeyay rabitaanka dalkiisa ee ah in la soo afjaro xasuuqyada ay Israa’iil ku heyso marinka Falastiin ee Gaza iyo in xasillooni laga gaaro Suuriya.

Tani waxay timid khudbad uu Khamiista ka jeediyay xilli uu ka qayb galayay munaasabadda qalin-jabinta dufcad ka mid ah kumaandooska Turkiga oo ka dhacday caasimadda Ankara. “'Waxaan dooneynaa in xasuuqa Gaza uu dhammaado, in Suuriya ay hesho nabaddii ay ku riyoonaysay 14 sano, iyo in dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine uu ku dhammaado nabad cadaalad ah,' ayuu yiri."

“'Waxaan rajeyneynaa in caddaaladdu ay ka hirgasho Gaza oo uu dulmigu dhammaado,' ayuu yiri, isagoo raaciyay: 'Waxaan dooneynaa in Suuriya dib ugu soo laabato xasillooni buuxda ka dib sannado badan oo dagaallo ah,' isagoo xusay in dalkiisu uu aaminsan yahay nabadda uuna ka shaqeynayo sidii loo soo afjari lahaa dagaalka Ruushka iyo Ukraine."

Erdogan ayaa intaas ku daray in dalkiisu uusan marnaba doonayn dhibaatooyin cusub oo ka dhaca gobollada deriska ah, kuwaasoo la daalaa dhacayay xasillooni-darro iyo khilaafaad.

Marka laga hadlayo la dagaallanka argagixisada, Erdogan wuxuu yiri: "'Waxaan gaarnay heerka aan argagixisada aan ka ciribtirayno xididkeeda iyadoo loo marayo howl gallada aan ka fulinay waqooyiga Suuriya iyo Ciraaq."

Wuxuu sii raaciyay: "'Sanado badan ayaan dagaallanay ururada argagixisada waana sii wadeynaa ilaa aan ka gaarno ujeedadeenna (Turkiya oo ka xoroobay argagixisada),' isagoo xoojinaya: 'Waxaan bilownay inaan goosano miraha hawlgalladeenna militari ee ka dhanka ah ururada argagixisada."

Milatariga Turkiga, iyagoo kaashanaya Ciidanka Qaranka Suuriya (SNA), waxay waqooyiga Suuriya ka fuliyeen dhowr howlgallo militari, oo ay ku jiraan Gaashaanka Furaat 2016, Laanta Zeytuunka 2018, iyo Guga Nabadda 2019, kuwaas oo ka dhan ahaa argagixisada Daacish iyo PKK/YPG.

Ciidanka Turkiga wuxuu sidoo kale howlgallo militari ka fulinayaa "xarumaha argagixisada PKK ee deegaannada Metina, Zab iyo Avshin-Basyan, ee waqooyiga Ciraaq.'"

Wuxuu intaas ku daray in dowladda Turkiga ee hadda jirta ay qaadayso tallaabooyin muhiim ah si loo gaaro ujeeddada ah "'Turkiga oo ka xoroobay argagixisada’."

Erdogan wuxuu tilmaamay in Turkiga "'uu mar walba u taagan yahay nabad, degganaansho iyo xasillooni, uuna rajeynayo in nabaddu ay ka hirgasho dhammaan deriskiisa iyo gobolkiisa iyadoo aan loo kala eexanayn'." Wuxuu ku nuuxnuuxsaday in dalkiisu uu sii wadi doono shaqada iyo dadaallada lagu gaarayo nabadda iyo xasilloonida gobolka.