Intii lagu guda jiray booqasho laba maalmood ah oo uu ku tagay Dimishiq, Wasiir Polat wuxuu la kulmay Wasiirka Dhaqaalaha Nidal Al-Shaar, Wasiirka Maaliyadda Mohamed Yusr Barniya, iyo Wasiirka Gaadiidka Yarab Badr.

Wuxuu sheegay in kulamadaasi diiradda lagu saaray xoojinta iskaashiga ganacsi, maalgashi, kaabayaasha dhaqaalaha, tamarta, iyo isku xirka dhanka gaadiidka – dhulka iyo badda labadaba.

“Si degdeg ah ayaan uga shaqeyn doonnaa arrimo ay ka mid yihiin dhiirigelinta iyo ilaalinta maalgashiga, ka hortagga canshuuraha laba-laabka ah, iskaashiga bangiyada, iyo furitaanka bangiyada Turkiga ee gudaha Suuriya,” ayuu yiri Wasiirka.

Wuxuu hoosta ka xarriiqay in dowladda Turkiga ay dooneyso inay caawiso maamulka cusub ee Suuriya, isagoo sheegay in: “Xasilloonida, xoogga, iyo midnimada Suuriya waxay la macno tahay xasilloonida iyo xoogga Turkiga. Waxaana taas la socda in la ciribtiro argagixisada, hoos loo dhigo socodka qaxootiga, lana suurtageliyo isku xirnaanta tooska ah ee Khaliijka iyo Bariga Dhexe, iyadoo la marayo waddooyin dhulka ah. Waxa kale oo la kordhinayaa is-weydaarsiga ganacsi ee labada dal.”

Polat wuxuu xusay in labada dhinac ay sidoo kale isla meel dhigeen in dib loogu laabto wada-xaajoodyadii ku saabsanaa heshiiska dhiirrigelinta iyo ilaalinta maalgashiga, iyo in la bilaabo wada hadallo rasmi ah oo ku saabsan ka fogaanidda canshuur laba-laab ah.

Wuxuu sheegay in kulamada la isku raacay in la dhiirrigeliyo maalgashiga wadajirka ah, gaar ahaan ganacsiga gaarka loo leeyahay, iyo in dib loo dhiso goobaha warshadaha burburay, lana aqoonsado meelaha dayactirka degdegga ah u baahan ee dhanka kaabayaasha.

“Waxaa jira baahi weyn oo loo qabo in Suuriya la siiyo gargaar, gaar ahaan dalalka Khaliijka ee leh awood dhaqaale oo xooggan, iyo sidoo kale waddamada kale ee Islaamka,” ayuu raaciyay.

Xaaladda Siyaasadeed ee Suuriya: Isbeddel Taariikhi Ah

Waxaa xusid mudan in 8-dii Diseembar 2024, kooxaha mucaaradka Suuriya ay ballaariyeen gacanta ay ku hayaan dalka, taasoo soo afjartay 61 sano oo uu xukunka hayay xisbiga Baath, iyo 53 sano oo si toos ah ay u maamulayeen qoyska Asad.

Maamulka cusub ee dalka Suuriya ayaa 29-kii Janaayo si rasmi ah u magacaabay Axmed Al-Shara inuu noqdo madaxweynaha kala guurka ee dalka, muddo shan sano ah.