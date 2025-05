Magaalada Kigali ee caasimadda Rwanda waxaa Isniintii ka furmay shirkii ugu horreeyay ee caalamiga ah ee amniga Afrika (ISCA), iyadoo madaxweyne Paul Kagame uu madasha ku tilmaamay “mid muddo dheer la sugayay”, wuxuuna ku booriyay in Afrikaanku ay ka jawaabaan caqabadaha amni ee qaaradda.

Kagame oo hadal ka jeediyay xafladda ayaa sheegay in mustaqbalka Afrika "aan dibadda loo bixin karin" wuxuuna carrabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in ay qaaradda qaadato mas'uuliyadda nabad iyo xasilloonideeda.

Waxa uu sido kale sheegay in ammaanka Afrika muddo dheer loola dhaqmay sidii "culays ay dadka kale maareeyaan," inta badan iyada oo aan la helin talo-bixin ku filan oo goboleed ama faham ku saabsan xaaladda deegaanka.

“Habkani guul ma uusan keenin Afrika iyo adduunka labadaba,” ayuu yiri.

Kagame ayaa madasha ku tilmaamay "dadaal ula kac ah oo lagu bedelayo sheekada iyo nuxurka labadaba" doorka Afrika ee doodaha amniga caalamiga ah.

Wuxuu ku baaqay dowladaha Afrika ay noqdaan lammaanayaal la isku halleyn karo oo karti leh oo wax ka qabta arrimaha ammaanka, isagoo ka digay in dayacaadda masuuliyaddan “ay u ogolaato kuwa kale inay dhexgalaan, taasoo keenta luminta kalsoonida iyo xakameynta.”

Kagame wuxuu ku baaqay in la xoojiyo hay'adaha gobolka, oo ay ku jiraan Midowga Afrika iyo Golahooda Nabadda iyo Ammaanka, si ay u hoggaamiyaan maaraynta mudnaanta amniga ee wadajirka ah ee qaaradda.

"Furaha si looga gudbo caqabadaha amniga waa in aan awood u leenahay in aan soo saarno xal noo gaar ah," ayuu yiri, isagoo ku daray shirku waa in ay waafajiyaan rabitaan siyaasadeed iyo khibrad farsamo iyo danaha qaranka oo leh mudnaanta qaaradaha.