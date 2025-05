Yhdysvaltain oikeusministeri Pam Bondi on tuominnut viimeaikaiset väkivaltaiset iskut Teslaa kohtaan ja ilmoittanut, että oikeusministeriö on jo nostanut syytteitä useita hyökkäyksiin osallistuneita vastaan.

"Väkivaltaisten iskujen aalto Teslaa vastaan on yksiselitteisesti kotimaista terrorismia", Bondi totesi tiistaina antamassaan lausunnossa.

"Jatkamme tutkimuksia ja varmistamme, että näihin hyökkäyksiin osallistuneet, heidän joukossaan myös taustalla toimivat koordinaattorit ja rahoittajat, kohtaavat vakavat seuraamukset."

Teslan johtaja Elon Musk ilmaisi järkytyksensä iskuista, jotka ovat kohdistuneet Tesla-ajoneuvoihin eri puolilla maata, ja syytti tästä demokraatteja antamassaan haastattelussa Fox Newsille.

"He (demokraatit) polttavat autoja, he heittävät palopommeja autoliikkeisiin, he ampuvat luoteja liikkeisiin, he vain, tiedättehän, tuhoavat Tesloja", Musk sanoi.

Viime viikolla Bondi antoi varoituksen Tesla-vandaaleille: "Jos aiot koskea Teslaan, mennä autoliikkeeseen tai tehdä mitä tahansa, ole varuillasi, sillä me löydämme sinut."

Hyökkäykset Tesla-ajoneuvoja vastaan

Aktivistit ovat viime aikoina järjestäneet niin sanottuja Tesla Takedown -mielenosoituksia ilmaistakseen tyytymättömyytensä Muskin rooliin liittovaltion työvoiman laajoissa leikkauksissa ja humanitaarisiin ohjelmiin liittyvien sopimusten peruuttamisessa sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump astui virkaan 20. tammikuuta.

Tiistaina Las Vegasissa sijaitsevaan Tesla-myyntikeskukseen kohdistunut hyökkäys vaurioitti useita ajoneuvoja, joista kaksi syttyi tuleen.

Viranomaisten mukaan mustiin pukeutunut epäilty käytti Molotovin cocktaileja ja ampuma-asetta hyökkäykseen noin klo 2:45 paikallista aikaa (0945 GMT).

Ainakin viisi Tesla-ajoneuvoa vaurioitui "vähintään kolmessa ampumakierroksessa", ja liiketilan etuoviin oli spraymaalattu sana "resist" (vastusta), kertoi Las Vegasin metropolialueen poliisilaitoksen (LVMPD) apulaissheriffi Dori Koren tiedotustilaisuudessa.

Hän kertoi, että varotoimenpiteenä poliisin läsnäoloa Teslan liikkeissä on lisätty.

Musk tuomitsi hyökkäyksen X:ssä kutsuen sitä "hulluksi ja syvästi vääräksi". Hän korosti, että Tesla sähköautojen valmistajana "ei ole tehnyt mitään ansaitakseen tällaisia pahansuopia hyökkäyksiä."

Trump lupasi leimata tällaisen väkivallan kotimaiseksi terrorismiksi ja uhkasi tekijöitä seuraamuksilla.