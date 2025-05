Iran ja Yhdysvallat valmistautuivat viidenteen neuvottelukierrokseen Teheranin nopeasti etenevästä ydinohjelmasta perjantaina Roomassa, jossa rikastus nousi keskeiseksi kysymykseksi.

Presidentti Donald Trumpin hallinnon virkamiehet vaativat, että Iran ei voi jatkaa uraanin rikastamista osana minkäänlaista sopimusta, joka voisi johtaa pakotteiden poistamiseen Teheranin kamppailevalta taloudelta. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi korosti perjantaina varhain verkossa, että ilman rikastamista "meillä EI ole sopimusta".

"Sopimuksen polun löytäminen ei ole rakettitiedettä", Araghchi kirjoitti sosiaalisessa mediassa X:ssä. "Aika tehdä päätös."

Yhdysvaltoja neuvotteluissa edustavat jälleen Lähi-idän lähettiläs Steve Witkoff ja ulkoministeriön politiikkasuunnittelun johtaja Michael Anton.

Vaikka virkamiehet eivät ole ilmoittaneet neuvottelujen tarkkaa sijaintia, edellinen kierros Roomassa pidettiin Omanin suurlähetystössä. Omanin ulkoministeri Badr al-Busaidi toimii neuvottelujen välittäjänä, sillä Arabian niemimaan valtio on ollut luotettava keskustelukumppani sekä Teheranille että Washingtonille.

Rikastus on edelleen keskeinen kysymys neuvotteluissa. Tavoitteena on rajoittaa Iranin ydinohjelmaa vastineeksi joidenkin Yhdysvaltojen asettamien taloudellisten pakotteiden poistamisesta, mikä päättäisi lähes puolen vuosisadan vihamielisyydet.

Trump on toistuvasti uhannut ilmaiskuilla, jotka kohdistuisivat Iranin ydinohjelmaan, jos sopimusta ei saavuteta. Iranin viranomaiset varoittavat yhä useammin, että he voisivat pyrkiä ydinaseen kehittämiseen uraanivarastoillaan, jota on rikastettu lähes asekelpoisiin tasoihin.

‘Erityistoimenpiteitä’

Rikastus pysyy neuvottelujen kiistakapulana. Witkoff ehdotti jossain vaiheessa, että Iran voisi rikastaa uraania 3,67 prosenttiin, mutta myöhemmin hän alkoi vaatia kaiken rikastamisen lopettamista. Tämä kanta on koventunut ajan myötä Yhdysvaltojen puolelta.

Kun ulkoministeriön tiedottajalta Tammy Brucelta kysyttiin neuvotteluista, hän sanoi: "Uskomme, että onnistumme" neuvotteluissa ja Washingtonin pyrkimyksessä lopettaa rikastus.

"Iranilaiset ovat pöydässä, joten he ymmärtävät myös kantamme, ja he jatkavat neuvotteluja", Bruce sanoi torstaina.

Yksi esitetty idea voisi mahdollistaa Iranin rikastamisen lopettamisen maan sisällä, mutta samalla säilyttää uraanin saatavuuden Lähi-idän maiden ja Yhdysvaltojen tukeman konsortion kautta. Iranin ulkoministeriö on kuitenkin pitänyt kiinni siitä, että rikastamisen on jatkuttava maan rajojen sisällä, ja vastaava polttoainevaihtoehdotus ei saanut kannatusta vuoden 2010 neuvotteluissa.

Samaan aikaan Israel on uhannut iskeä Iranin ydinlaitoksiin yksin, jos se kokee olevansa uhattuna, mikä monimutkaistaa entisestään Lähi-idän jännitteitä, joita Israelin sota Gazassa on jo kärjistänyt.

Araghchi varoitti torstaina, että Iran ryhtyy "erityistoimenpiteisiin" puolustaakseen ydinlaitoksiaan, jos Israel jatkaa uhkailuaan. Hän myös varoitti Yhdysvaltoja, että se näkisi sen osallisena mahdollisessa Israelin hyökkäyksessä.