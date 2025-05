YK on kehottanut Intiaa ja Pakistania osoittamaan "äärimmäistä pidättyväisyyttä" Intian hallinnoimassa Kashmirissa tapahtuneen tappavan iskun jälkeen, jossa kuoli 26 ihmistä.

YK:n pääsihteerin tiedottaja Stephane Dujarric kertoi torstaina, että pääsihteeri Antonio Guterres "ei ole ollut suorassa yhteydessä" näihin hallituksiin viimeisen 24 tunnin aikana, mutta hän "seuraa tilannetta erittäin tarkasti ja suurella huolella."

"Olemme olleet hyvin selkeitä tuomitessamme Jammu ja Kashmirissa 22. päivänä tapahtuneen terrori-iskun, joka tappoi suuren määrän siviilejä", Dujarric sanoi tiedoitustilaisuudessa ja kehotti molempia hallituksia "osoittamaan äärimmäistä pidättyväisyyttä ja varmistamaan, että tilanne ja kehitykset, joita olemme nähneet, eivät pahene entisestään."

"Uskomme, että kaikki Intian ja Pakistanin väliset kysymykset voidaan, ja ne pitäisi ratkaista rauhanomaisesti merkityksellisen keskinäisen vuoropuhelun kautta", hän lisäsi.

Tapahtuma järkytti ja suututti intialaisia, mikä johti vaatimuksiin toimista maan arkkivihollista, Pakistania, vastaan. Intia, joka on sijoittanut alueelle yli 500 000 sotilasta, väitti iskulla olevan "rajat ylittäviä" linkkejä Pakistaniin, mutta ei julkisesti esittänyt todisteita väitteensä tueksi.

Pakistan on kiistänyt yhteytensä iskuun. Hämäräperäinen ryhmä nimeltä The Resistance Front on väitetysti ottanut vastuun iskusta, joidenkin Intian hallitsevaa Bharatiya Janata -puoluetta lähellä olevien tiedotusvälineiden mukaan.

Yhdysvallat 'seuraa tilannetta tarkasti'

Yhdysvaltain ulkoministeriön tiedottaja Tammy Bruce toisti, että presidentti Donald Trump tukee Intiaa ja tuomitsee kaikki terroriteot.

"Presidentti Trump ja ulkoministeri Rubio ovat tehneet selväksi: Yhdysvallat tukee Intiaa ja tuomitsee jyrkästi kaikki terroriteot. Rukoilemme menetettyjen henkien ja loukkaantuneiden toipumisen puolesta ja vaadimme, että tämän kauhistuttavan teon tekijät saatetaan oikeuden eteen", Bruce sanoi.

Kun kysyttiin, käyttääkö Yhdysvallat diplomatiaa jännitteiden lieventämiseksi Pakistanin ja Intian välillä, Bruce vastasi: "Tilanne muuttuu nopeasti, ja seuraamme sitä tarkasti, kuten voitte kuvitella. Emme tietenkään tällä hetkellä ota kantaa Kashmirin tai Jammu-alueen asemaan. Tämä on kaikki, mitä voin tänään sanoa."

Mielenosoituksia Pakistanissa

Samaan aikaan sadat pakistanilaiset osallistuivat mielenosoituksiin eri puolilla maata torstaina, mukaan lukien Pakistanin hallinnoimassa Kashmirissa, protestoidakseen Intian uhkauksia.

"Jos Intia haluaa sotaa, antaa heidän tehdä se avoimesti", liikemies Ajmal Baloch sanoi AFP-uutistoimistolle uskonnollisen puolueen järjestämässä mielenosoituksessa, johon osallistui noin 700 ihmistä Lahoressa, missä sijaitsee Intian ja Pakistanin välinen päärajanylityspiste.

Intia on ilmoittanut keskeyttävänsä Indus-vesisopimuksen, joka jakaa tärkeät vesivarat naapurusten kesken, vaikka sillä ei ole merkittäviä keinoja rajoittaa joen virtausta alavirtaan Pakistaniin.

"Vesi on meidän oikeutemme ja Jumalan avulla otamme sen takaisin, vaikka se tarkoittaisi sotaa. Emme aio perääntyä", 25-vuotias Muhammad Owais sanoi.