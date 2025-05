Naila Kiani on saavuttanut Kanchenjungan huipun, joka on maailman kolmanneksi korkein vuori Himalajalla. Hänestä tuli ensimmäinen pakistanilainen nainen, joka on kiivennyt kahdelletoista yli 8 000 metrin korkuiselle huipulle, maan virallinen vuorikiipeilyjärjestö on ilmoitti.

Kanchenjunga sijaitsee Nepalin ja Intian Sikkimin osavaltion rajalla.

"Tämä on paljon enemmän kuin vain vuoren huipulle pääsy – se on merkittävä virstanpylväs Pakistanin vuorikiipeilyn historiassa ja valtava kansallinen ylpeyden hetki. Vain kaksi huippua jäljellä, ja Naila on lähellä liittyä maailmanlaajuiseen eliittiin, johon kuuluu vain 17 naista, jotka ovat valloittaneet kaikki 14 kahdeksantonnista", Alpine Club of Pakistan totesi lausunnossaan.

Tämä on "historiallinen hetki" Pakistanille, järjestö lisäsi.

"Tämä ei ole vain henkilökohtainen saavutus – se on symboli naisten voimaannuttamiselle urheilussa, toivon ja inspiraation majakka Pakistanille sekä ylpeyden aihe jokaiselle vuorikiipeilyn harrastajalle", sanoi järjestön sihteeri Karrar Haidri.

Elokuussa 2022 Kiani nousi ensimmäisenä pakistanilaisena äitinä K2:n huipulle, joka on maailman toiseksi korkein vuori ja sijaitsee Pakistanissa.

Kiani on pankkiiri ja asuu tällä hetkellä Yhdistyneissä Arabiemiraateissa (UAE).