Viime viikkojen aikana Dhakassa on nähty jatkuvia mielenosoituksia. Vaikka näiden kokoontumisten intensiteetti on vähentynyt, tyytymättömyyttä Intiaa kohtaan on ollut selvästi havaittavissa.

Dhakan jännitteitä pahentavat kaksi merkittävää asiaa – ensinnäkin Intian päätös myöntää turvapaikka syrjäytetylle pääministerille Sheikh Hasinalle ja toiseksi Intiasta leviävä väärä tieto, jota maan johtavat poliitikot tukevat. Sen tarkoituksena on horjuttaa Bangladeshin väliaikaista hallitusta, jota johtaa Nobelin rauhanpalkinnon saanut Muhammad Yunus.

Kahdenväliset suhteet huononivat entisestään 2. joulukuuta, kun joukko intialaisia mielenosoittajia hyökkäsi Bangladeshin diplomaattiseen edustustoon Koillis-Intian Agartalassa.

Intialaisten mielenilmaisun laukaisi Dhakan päätös pidättää hindumunkki Chinmoy Das maan lipun häpäisemisestä. New Delhi piti tätä osana järjestelmällistä hindu-vähemmistön kohteeksi ottamista, mikä alkoi Sheikh Hasinan hallituksen syrjäyttämisen jälkeen kansannousussa elokuussa.

Vastauksena Bangladeshin väliaikainen hallitus keskeytti kaikki konsulipalvelut Agartalan edustustossa ja kutsui Intian suurlähettilään puhutteluun Dhakassa. Hallitus jopa ehdotti Intian vastaisia mielenosoituksia maassa.

Diplomaattisen kriisin taustalla on Bangladeshin useat kaunat alueellista suurvaltaa Intiaa kohtaan. Maiden välinen 4 096 kilometrin raja on maailman viidenneksi pisin.

Hasinan syrjäyttämisen jälkeen pääministeri Narendra Modin hindunationalistisen hallituksen johtama Intia on ottanut yhä äänekkäämmän kantaa vähemmistöjen oikeuksien väitettyihin loukkauksiin Bangladeshissa. Dhakan uusi väliaikainen hallitus on toistuvasti kiistänyt syytökset.

Modi ja hänen ulkoministerinsä S. Jaishankar ovat toistuvasti kehottaneet Nobelin palkinnon saaneen Muhammad Yunusin johtamaa väliaikaista hallitusta suojelemaan maan hinduvähemmistöä. Tämä kanta on linjassa Modin hallituksen pyrkimyksen kanssa esittää itsensä hindulaisuuden maailmanlaajuisena suojelijana.

Dhakassa nämä kehotukset on nähty alentavina ja tekopyhinä, kun otetaan huomioon Intian kiistanalainen historia vähemmistöjen oikeuksien suhteen.

Päivä sen jälkeen kun Intian ulkoministeri Vikram Misri ilmaisi 10. joulukuuta huolensa vähemmistöjen hyvinvoinnista Bangladeshissa, Yunusin lehdistösihteeri Shafiqul Alam myönsi, että vähemmistöihin, pääasiassa hinduihin, kohdistui 88 väkivaltatapausta elokuun ja joulukuun välillä. Paikallisen ihmisoikeusjärjestön Ain O Shalish Kendran mukaan ainakin seitsemän hindutemppeliä on häpäisty lokakuun ja marraskuun välillä.

Mutta se, mikä ärsytti uutta johtoa ja monia bangladeshilaisia, oli intialaisten poliitikkojen ja median tapa esittää muutamat kymmenet vähemmistöihin kohdistuneet hyökkäykset joukkoteurastuksena. Jotkut uutisankkurit väittivät jopa tuhansien hyökkäysten kohdistuneen hinduihin.

Tämä erimielisyys on vaikuttanut moniin Intian ja Bangladeshin suhteiden osa-alueisiin. Matkustus raja yli on vähentynyt. Kolkatan ja Dhakan välisten lentojen ja matkustajien määrä puolittui heinäkuun ja marraskuun välillä. Kuorma-autonkuljettajat ovat vähentäneet toimintaansa, mikä on johtanut elintarvikkeiden ja muiden välttämättömien tavaroiden puutteeseen.

Mutta miten tähän tilanteeseen päädyttiin?

Vähemmistökysymys

Yunusin johtama hallitus kohtasi haasteen hillitä väkivallan aaltoa, joka kohdistui Hasinan häväistyn Awami-liiton kannattajiin, joihin kuului myös maan hinduvähemmistöä.

Intia piti Hasinaa luotettavana liittolaisena alueella, jota sen kilpailija Kiina yritti houkutella vaikutusvallallaan. Siksi New Delhi myönsi Hasinalle turvapaikan huolimatta hänen suorasta osallisuudestaan käskeä poliisin ja armeijan avamaan tulen ja käyttämään pakkokeinoja kansannousun tukahduttamiseksi.

Tämän seurauksena ainakin 800 ihmistä kuoli poliisin ampumana. Riippumattomat arviot ovat kirjanneet uhriluvun ylittävän 800. Kriisin aikana Intia ei tuominnut Hasinan hallituksen brutaaleja toimia.

New Delhi ei kuitenkaan ole jättänyt käyttämättä tilaisuutta osoittaa myötätuntoaan Bangladeshin hinduvähemmistöä kohtaan. Samalla se on sulkenut silmänsä Hasinan määräämältä satojen tappamiseltä, mikä oli hänen viimeinen yrityksensä pysyä vallassa.

Yunus on ollut melko avoin selittäessään tilannetta maailmalle. Hän myönsi, että satunnaista väkivaltaa tapahtui Hasinan lähdön jälkeen, mutta korosti, että lain ja järjestyksen tilanne parani pian hänen otettuaan maan asiat hallintaansa ja ohjeistettuaan lainvalvontaa tiukentamaan turvatoimia vähemmistöyhteisöjen suojelemiseksi. Tähän mennessä yli 70 ihmistä on pidätetty vähemmistöihin kohdistuneesta väkivallasta.

Tästä huolimatta Intian media on välittänyt yksipuolista kuvaa, joka jättää huomiotta New Delhin roolin autoritaarisen johtajan tukemisessa, jota on vihattu laajalti yli kahden vuosikymmenen ajan.

TRT Worldille puhuessaan Asif Mahmud, kesällä Hasinaa vastustaneiden protestien nuorisojohtaja ja nykyinen Yunusin hallinnon neuvonantaja, arvosteli Intian hindunationalistisen hallituksen läheisiä suhteita Awami-liittoon.

“He (Intian hallitus) tarjoavat nyt jopa valtion etuja Hasinalle, jota syytetään rikoksista ihmisyyttä vastaan. Siksi bangladeshilaiset ovat vihaisia Intian hallituksen kannasta”, hän sanoi.

Monet bangladeshilaiset pitävät myös Intian kantaa tekopyhänä, kun otetaan huomioon Intian muslimivähemmistöön kohdistuvat hyökkäykset, jotka ovat yleisiä ja joita jopa Modin Bharatiya Janata -puolueen jäsenet tukevat.

“Vaadimme Intian vähemmistöjen turvallisuutta”, luki erään Dhakan mielenosoittajan kantamassa kyltissä.

Bangladeshilaiset ovat myös huomioineet Modin muslimivastaiset lausunnot. Hän kutsui muslimeja “valloittajiksi” yhdessä vaalipuheessaan aiemmin tänä vuonna.

Bangladeshilaisia huolestuttaa myös se, ettei Modin hallituksessa ole yhtään muslimiministeriä, kun taas muslimienemmistöistä Jammu ja Kashmiria hallitaan rautaisella otteella.

Inquilab Manchan, Intia-vastaisiin protesteihin liittyvän oikeistolaisen ryhmän tiedottaja Sharif Osman Hadi sanoi, että Intian on ensin ratkaistava omat vähemmistöongelmansa.

“Bangladesh on täydellinen esimerkki uskonnollisesta harmoniasta, ja Intia olisi ensimmäinen vähemmistöjen sortamisessa. Emme siis halua heidän 'isoveli'-lähestymistapaansa”, hän lisäsi.

The New York Timesin tuoreen artikkelin mukaan Bangladeshin vähemmistöjen tilanne voidaan määritellä olevan jossain kahden ääripään välillä. Yhdessä päässä on Intian liioiteltu näkemys ja toisessa Bangladeshin vähättelevä ja ilkkuva suhtautuminen väkivaltatapahtumiin.

“Hymyjä on harvassa, ja yritykset ovat vaikeuksissa”, sanoi S.K. Nath Shymal, Chattogramin Bangladeshin kansallisen hindujen suurliiton puheenjohtaja NYT:n artikkelissa.

Kytevä viha

Vastustus Intian antamaa epäedullista kuvaa Bangladeshista vastaan paikkana, jossa ei ole turvallista vähemmistöille, ei rajoitu aktivisteihin. Myös väliaikaisen hallinnon jäsenet ja muut poliittiset puolueet ovat ottaneet kantaa.

“Intia levittää jatkuvasti väärää tietoa Bangladeshista ja heinäkuun vallankumouksesta, pyrkien eristämään Bangladeshin kansainvälisesti ja esittämään sen islamistien tukikohtana”, sanoi Asif Nazrul, väliaikaishallituksen oikeusministeri, TRT Worldille.

Bangladesh Nationalist Partyn (BNP) vanhempi johtaja Ruhul Kabir Rizvi, joka on Awami-liiton arkkivihollinen, aloitti kampanjan Intian koettua hegemoniaa vastaan jo ennen Sheikh Hasinan hallinnon kaatumista.

Rizvi poltti äskettäin vaimonsa intialaisen sarin lehdistötilaisuudessa protestina New Delhin toimia vastaan.

Hän lisäsi, että maat kuten Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Malediivit ja Pakistan eivät enää ole linjassa Intian kanssa sen “vihamielisen” ja “pahantahtoisen” lähestymistavan vuoksi.

“Bangladesh ei myöskään ole kanssanne (Intia). Tämä johtuu yksinomaan ylimielisyydestänne ja hyväksikäyttävästä asenteestanne”, Rizvi sanoi.

Jahangirnagarin yliopiston kansainvälisten suhteiden laitoksen professori Shahab Enam Khan sanoi, että BJP:n ulkopolitiikkaa haittaa lyhytnäköisyys ja edelleen jatkuva kiintymys sen ainoaan liittolaiseen, Awami-liittoon (AL).

“Bangladeshilla ei ole loogista syytä luoda esteitä kahdenvälisille suhteille, eikä se tarkastele sitoutumistaan Delhiin uskonnollisesta näkökulmasta tai valtapolitiikan kautta”, professori Shahab kertoi TRT Worldille.

“Heidän on hyväksyttävä, että tämä suhde voi kukoistaa vain molemminpuolisen kunnioituksen ja vastavuoroisuuden pohjalta.”

OP Jindal Global -yliopiston kansainvälisten asioiden professori ja Singaporen kansallisen yliopiston Etelä-Aasian tutkimuslaitoksen ulkopuolinen vanhempi tutkija Sreeradha Datta jakoi saman näkemyksen. Hän sanoi, että Intian valtamedian ja oikeistolaisten sosiaalisen median tilien levittämä väärä tieto ja vihapuhe johtivat maiden välisen vihamielisyyden kärjistymiseen.

“On tahoja, jotka haluavat luoda poliittista jakautumista ja kärjistää vihamielisyyttä hyötyäkseen 'ristiriidasta'. Molempien maiden hallitusten on tehtävä tarvittavat toimenpiteet pysyäkseen ystävällisinä naapureina sanoissaan ja teoissaan”, hän sanoi.

Bangladeshilaisen faktantarkistusjärjestön Rumor Scannerin tuore tutkimus paljasti 49 intialaisen median levittäneen 13 väärää uutista Bangladeshista. Monet niistä esittivät maan demokraattisen kansannousun islamistiseksi kapinaksi.

Professori Datta pitää Intian ulkoministeri Vikram Misrin 9. joulukuuta tekemää vierailua Dhakaan merkittävänä askeleena maiden välisten suhteiden normalisoimiseksi.

Se oli ensimmäinen korkean tason intialaisen virkamiehen vierailu maassa sen jälkeen, kun kansannousu pakotti pääministeri Hasinan pakenemaan Intiaan elokuussa.

“Molemmat maat jakoivat huolensa ja keskustelivat vihamielisyyden ratkaisemisesta. Toivon, että tilanne rauhoittuu vierailun jälkeen”, professori Datta sanoi.