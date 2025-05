Kyynelhtivä Palestiinan YK-lähettiläs esitti tunteikkaan vetoomuksen turvallisuusneuvostolle, vaatien välittömiä toimia Gazan saarrettuihin palestiinalaislapsiin kohdistuvan "kansanmurhan" pysäyttämiseksi.

Riyad Mansour totesi keskiviikkona, että palestiinalaiset ovat "jo pitkään olleet ilman vettä, ruokaa ja lääkkeitä, ja roikkuvat elämässä kiinni vain ohuen langan varassa", syyttäen neuvostoa toimettomuudesta.

"Tämä on pöyristyttävää", hän sanoi. "Kuinka paljon enemmän te haluatte?"

Mansour syytti Israelia siitä, että se yrittää luoda illuusion avun sallimisesta alueelle samalla varmistaen, että "elämä ei todellisuudessa voi jatkua Gazassa."

"Jos Israel haluaisi avun perille, se avaisi rajanylityspaikat ja sallisi humanitaarisen avun saapua välittömästi ja täysimääräisesti yhteistyössä YK:n, mukaan lukien UNRWA:n (YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestö), kanssa", hän sanoi.

Mansour väitti, että Israel pyrkii siirtämään palestiinalaiset pois alueelta. "Todellinen tavoite on päästä eroon palestiinalaisista tappamalla heidät, näännyttämällä heidät ja tuhoamalla heidän elämänsä niin, että heillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin lähteä, jos he haluavat elää."

Hän kertoi myös traagisen tarinan tohtori Alaa al Najjarista, lääkäristä, joka menetti yhdeksän lastaan ollessaan työvuorossa.

"Jos pysäytämme tämän kansanmurhan ennen kuin hänetkin tapetaan, tohtori Najjar, joka kunnioitti jaloa tehtäväänsä lääkärinä yrittäen pelastaa ihmishenkiä, näki lastensa saapuvan sairaalaan palaneina ja jo kuolleina", hän sanoi.

"Hän menetti yhdeksän kymmenestä lapsestaan - kauhu ja trauma, jota mieli ei voi käsittää, sydän ei voi kestää."

'Liekit ja nälkä nielevät palestiinalaisia'

Korostaen lasten kärsimyksiä Mansour sanoi: "Alle 5-vuotiaat eivät etsi elämää. He etsivät kuolemaa, koska eivät kestä kipua, joka syntyy niin monien rakkaiden perheenjäsenten ja sisarusten menettämisestä."

Mansour murtui kyyneliin muistellessaan kuolleitten lasten määrää sen jälkeen, kun Israel rikkoi tulitauon maaliskuussa.

"Lapset kuolevat nälkään; äitien kuvat, jotka halaavat liikkumattomia ruumiita, silittävät heidän hiuksiaan, puhuvat heille, pyytävät anteeksi heiltä", hän sanoi.

"Minulla on lapsenlapsia. Tiedän, mitä he merkitsevät perheilleen, ja nähdä palestiinalaisten tilanne ilman, että meillä on sydäntä tehdä mitään, on enemmän kuin mitä normaali ihminen voi sietää."

Hän lisäsi: "Liekit ja nälkä nielevät palestiinalaislapsia. Siksi me palestiinalaiset kaikkialla olemme niin raivoissamme."

"Voin vakuuttaa teille, että olemme juurtuneet Palestiinaan enemmän kuin oliivipuut, ne roomalaiset, jotka ovat juurtuneet Palestiinaan. Emme koskaan lähde. Emme kuihdu pois. Pysymme kotimaassamme", hän sanoi.

Kehottaen turvallisuusneuvostoa toimimaan Mansour vaati: "Tehkää jotain. Lopettakaa tämä rikos palestiinalaisia vastaan, tämä kansanmurha."