Ainakin 89 naista ja 174 lasta on kuollut Israelin ilmaiskuissa Gazassa, paikalliset viranomaiset kertoivat keskiviikkona.

Israelilaiset hävittäjät pommittivat Gazaa tiistaina, surmaten yli 400 palestiinalaista ja rikkoen lähes kaksi kuukautta kestäneen tulitauon ja vankienvaihtosopimuksen.

“Uhreihin kuului 89 naista, 174 lasta ja 32 iäkästä henkilöä”, kertoi Gazan hallituksen tiedotustoimiston johtaja Ismail Al-Thawabta lausunnossaan.

Hänen mukaansa naiset, lapset ja vanhukset muodostivat suurimman osan Israelin iskuissa kuolleista.

“Nämä luvut vahvistavat (Israelin) miehityksen harkitun aikomuksen toteuttaa kansanmurha kansaamme kohtaan Gazassa”, hän lisäsi.

Lokakuusta 2023 lähtien lähes 50 000 palestiinalaista, joista suurin osa on naisia ja lapsia, on kuollut ja yli 112 000 on loukkaantunut Israelin sotilasoperaatioissa Gazassa.

Viime marraskuussa Kansainvälinen rikostuomioistuin antoi pidätysmääräykset Israelin pääministeri Benjamin Netanjahusta ja hänen entisestä puolustusministeristään Yoav Gallantista sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan Gazassa.

Israelia vastaan on myös vireillä kansanmurhasyyte Kansainvälisessä tuomioistuimessa sen Gazan sotatoimien vuoksi.