Turkin ulkoministeri Hakan Fidan kertoi toimittajille matkallaan Kiovaan, että Turkki on "ihanteellinen toimija" Venäjän ja Ukrainan välisissä neuvotteluissa, joiden tavoitteena on lopettaa kolme vuotta kestänyt sota. Hän korosti, kuinka tärkeää on löytää paikka, jossa neuvottelut voidaan käydä.

"Nykyisessä tilanteessa osapuolet tarvitsevat paikan, jossa he voivat kohdata toisensa ja istua saman pöydän ääreen neuvottelemaan. Tässä suhteessa Turkki on itse asiassa ihanteellinen toimija", Fidan sanoi torstaina.

Fidan huomautti, että diplomaattinen menestys perustuu siihen, että osapuolet ovat halukkaita keskustelemaan ja saavuttamaan tuloksia. Hän mainitsi 1 000 vangin vaihdon merkittävänä askeleena tähän suuntaan.

"Sen jälkeen se, että molemmat osapuolet ensimmäistä kertaa virallisesti ja kirjallisesti esittivät kantansa aselevosta ja välittivät ne toisilleen jatkaakseen neuvotteluja — se oli myös tärkeä askel", hän lisäsi.

Fidan kehotti osapuolia virallisesti julkistamaan ja esittämään neuvotteluasemansa, viitaten 1 000 sotilasvangin vaihtoon kummankin osapuolen välillä Istanbulin rauhanneuvottelujen jälkeen.

Turkin rauhanponnistelut välitetty Venäjälle

Fidan kertoi, että Venäjän vierailun aikana Turkki oli jälleen kerran korostanut Ankaran pyrkimyksiä lopettaa Moskovan sota Kiovan kanssa.

"Alueellisena suurvaltana olemme pyrkineet paitsi lopettamaan sodan alusta alkaen myös seuraamaan sen kaikkia ulottuvuuksia tarkasti. Jaoimme näkemyksemme siitä, mitkä realistiset parametrit voisivat mahdollistaa aselevon", hän lisäsi.

"Tällä hetkellä molemmat osapuolet ovat tehneet tiettyjä julkisia lausuntoja. Viimeksi Dmitri Peskov (Kremlin tiedottaja) antoi lausunnon Kremlin puolesta. He sanoivat odottavansa vastausta ehdotukseen, jonka he julkistivat 2. kesäkuuta", hän lisäsi.

Turkin ulkoministeri kertoi tapaavansa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin ja muita Ukrainan viranomaisia.

"Kuten teimme Venäjällä, keskustelemme jälleen Turkin kannasta, näkemyksistämme ja kiireellisestä tarpeesta aselepoon. Meillä on omia havaintojamme, ja saamme myös palautetta heiltä.

Kuten sanoin, kun neuvotteluprosessi alkaa, näemme tilanteen alkavan saada optimistisemman muodon.”

"Molemmat osapuolet haluavat periaatteessa aselevon — kukaan ei avoimesti sanoisi, ettei halua. Sitä olisi vaikea perustella maailmanlaajuisen yleisön edessä. Se ei ole moraalia nostattavaa. Mutta toisaalta molemmilla osapuolilla on erilaisia aselepovaatimuksia. Nämä vaatimukset on sovitettava yhteen — juuri sitä varten neuvottelut ja välitys on olemassa. Ja kun nämä vaatimukset sovitetaan yhteen, osapuolten on jossain määrin kohdattava toisensa", hän lisäsi.