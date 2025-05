Hindutva, eli hindunationalismi, on etno-uskonnollinen liike, joka on saavuttanut suosiota Intiassa viime vuosikymmeninä. Tämä ideologia on saanut kannatusta erityisesti islamin koetun uhan vuoksi, ja se yhdistetään usein suvaitsemattomuuteen, väkivaltaan ja syrjivään politiikkaan uskonnollisia vähemmistöjä kohtaan.

Hindutvan nousu on ollut tiiviisti sidoksissa Intian pääministeri Narendra Modiin ja hänen Bharatiya Janata Party (BJP) -puolueeseensa, jota on syytetty tämän jakautuneisuutta aiheuttavan, autoritaarisen ja syrjivän ideologian ja politiikan juurruttamisesta syvemmälle intialaiseen yhteiskuntaan.

Yhdysvalloissa intialainen diaspora muodostaa 80 prosenttia eteläaaasialaisesta väestöstä ja on toiseksi suurin maahanmuuttajaryhmä. Heistä 54 prosenttia identifioituu hinduiksi ja 13 prosenttia muslimeiksi.

Viime vuosina diasporaryhmät ovat mobilisoituneet tukemaan Hindutva-ideologiaa. Tämä näkyi esimerkiksi vuonna 2019 Houstonissa järjestetyssä "Howdy Modi" -tapahtumassa, jossa pääministeri Narendra Modi sai lämpimän vastaanoton silloiselta Yhdysvaltain presidentiltä Donald Trumpilta, korostaen Intian poliittisten virtauksien ylikansallista vaikutusta.

Ymmärtääksemme Hindutva-ideologian kasvavaa vaikutusta Yhdysvaltojen hindujen keskuudessa ja sen mahdollisia seurauksia uskonnolliselle suvaitsemattomuudelle ja syrjinnälle, tein tutkimuksen, joka julkaistiin hiljattain Institute for Social Policy and Understanding (ISPU) -instituutin toimesta.

Hindulainen/Intialainen identiteetti

Hindutva näkee Intian hindujen historiallisena ja hengellisenä kotimaana, vaikka maa on virallisesti sekulaari valtio, jossa on merkittävää uskonnollista monimuotoisuutta. Tutkimuksemme mukaan 72 prosenttia amerikkalaisista hinduvastaajista pitää hindulaisuutta olennaisena osana intialaista identiteettiä.

Modin hallituksen laaja kannatus, jota 55 prosenttia hinduvastaajista pitää toisena keskeisenä intialaisen identiteetin merkkinä, korostaa entisestään Hindutva-ideologian omaksumista monien amerikkalaisten hindujen keskuudessa.

Tämä poissulkeva näkemys intialaisesta identiteetistä on johtanut ei-hinduyhteisöjen (kuten muslimien, kristittyjen, dalitien ja sikhien) jatkuvaan marginalisointiin sen suhteen, mitä tarkoittaa olla aidosti "intialainen". Tämä herättää kysymyksen: syrjäyttääkö hindunationalistinen ideologia ei-hindulaiset intialaiset heidän intialais-amerikkalaisesta identiteetistään?

Ehkä yksi yllättävimmistä tutkimuksemme havainnoista oli, että 81 prosenttia toisen ja kolmannen sukupolven hinduvastaajista (Yhdysvalloissa syntyneet maahanmuuttajien lapset ja lapsenlapset) korostaa hindulaisuuden olennaisuutta intialaiselle identiteetille, kun taas ensimmäisen sukupolven vastaajista näin ajattelee 62 prosenttia.

On mahdollista, että Intiassa kasvaneet ovat olleet tekemisissä eri uskontokuntien tai uskonnottomien intialaisten kanssa, mikä on tehnyt heistä tietoisempia ja suvaitsevaisempia Intian uskonnollista monimuotoisuutta kohtaan. He ovat myös saattaneet elää Intiassa erilaisen hallituksen alaisuudessa, joka ei ollut yhtä nationalistinen ja syrjivä ei-hinduryhmiä kohtaan.

Toisaalta huolestuttava mahdollisuus on, että Yhdysvalloissa syntyneet ja kasvaneet saattavat altistua kotimaiselle hindunationalistiselle propagandalle ja tuntea vetoa erityiseen kotoperäiseen ääriajatteluun.

Nämä myöhemmät sukupolvet, jotka identifioituvat vahvemmin amerikkalaisiksi ja poliittisesti liberaaleiksi, osoittivat myös suurempaa tukea Modin hallitukselle ja BJP:n politiikalle. 67 prosenttia toisen sukupolven ja 65 prosenttia kolmannen ja sitä nuorempien sukupolvien hinduvastaajista piti tätä tärkeänä merkkinä aidosta intialaisuudesta, kun taas ensimmäisen sukupolven vastaajista näin ajatteli vain 39 prosenttia.

Kieli nousi myös merkittäväksi tekijäksi, sillä toisen ja kolmannen sukupolven hinduvastaajat pitivät hindin puhumista tärkeämpänä osana intialaista identiteettiä (77 prosenttia ja 74 prosenttia) verrattuna ensimmäisen sukupolven vastaajiin (52 prosenttia).

Intiassa puhutaan yli 1 600 äidinkieltä, mutta nykyään hindin käyttäminen on toiminut poliittisena välineenä. Sitä kutsutaan usein "kielelliseksi imperialismiksi” ja myös Hindutvan uudeksi polarisaation aseeksi. Monet kannattavat hindin käyttöä Intian ainoana kielenä.

"Yksi kansa, yksi kieli" -periaatetta on toistuvasti käytetty hindin käyttöönottamisen oikeuttamiseksi, erityisesti hindunationalistien toimesta, jotka käyttävät fraasia "Hindi-Hindu-Hindustan".

Hindulaisuuden ja sen kulttuuristen ominaisuuksien, kuten hindin kielen, yhdistäminen intialaiseen identiteettiin voidaan nähdä poissulkevana ja syrjivänä. Tämä voi myös vieraannuttaa tai marginalisoida intialaisen diasporan jäseniä, jotka kuuluvat muihin uskonnollisiin tai sekulaareihin taustoihin, heikentäen sosiaalista yhteenkuuluvuutta Yhdysvalloissa.

Hindukeskeisen politiikan suosiminen

Tutkimuksemme osoitti myös, että vaikka monet Yhdysvaltojen hindut kannattavat edistyksellistä politiikkaa kotimaassaan, he näyttävät samanaikaisesti tukevan hindulaisnationalismiin liittyvää politiikkaa Intiassa.

Hindut tutkimusotoksessamme kallistuivat liberaaleihin poliittisiin näkemyksiin, sillä 55 prosenttia kuvaili näkemyksiään jonkin verran tai erittäin liberaaleiksi verrattuna koko kansan 31 prosenttiin. Otoksessa ei kuitenkaan havaittu tilastollisesti merkittävää eroa BJP:n suosiota koskevissa näkemyksissä riippumatta siitä, identifioituivatko vastaajat demokraateiksi, liberaaleiksi, maltillisiksi vai konservatiivisiksi.

Tämä kaksijakoisuus viittaa vivahteikkaaseen suhteeseen poliittisen ideologian ja ylikansallisen identiteetin välillä.

Diasporayhteisöt muodostavat usein käsityksiä kotimaastaan idealisoitujen tai staattisten kulttuuri- ja identiteettikäsitysten pohjalta. Yhdysvaltojen hinduille tämä voi johtaa sellaisen politiikan tukemiseen, joka näyttää turvaavan hindulaisen identiteetin.

Vaikka tämä politiikka poikkeaisi modernin Intian todellisuuksista tai haasteista, se kertoo "kaukonationalismista", jossa diaspora muokkaa narratiiveja ilman, että he välttämättä kokevat niiden käytännön seurauksia, kuten kulttuurien tai uskontojen välistä yhteisöllistä eripuraa ja/tai väkivaltaa.

Yksi ISPU:n tutkimuksen huolestuttavimmista havainnoista on korkeampi islamofobiaindeksin pistemäärä hindujen keskuudessa verrattuna koko kansaan. Indeksi, joka mittaa muslimien negatiivisten stereotypioiden hyväksyntää, asetti hindut tasolle 44/100, mikä on huomattavasti korkeampi kuin koko kansan 36.

Hinduvastaajat hyväksyivät koko kansaa todennäköisemmin neljä viidestä muslimivastaisesta väitteestä, mukaan lukien naisiin ja väkivaltaan liittyvät väitteet. Huomionarvoista on, että läheiset ystävyyssuhteet muslimien kanssa vähensivät islamofobiapisteitä, korostaen uskontojen välisten suhteiden merkitystä ennakkoluulojen torjumisessa.

Poliittisella suuntauksella—oli se liberaali tai konservatiivinen—oli taas vain vähän vaikutusta islamofobiapisteisiin, sillä liberaalit saivat 43 pistettä ja ei-liberaalit 44 pistettä.

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös asenteita muslimeihin kohdistuvaan politiikkaan sekä Yhdysvalloissa että Intiassa. Vaikka 78 prosenttia hinduvastaajista ilmoitti haluavansa asua maassa, jossa ketään ei syrjitä uskonnollisen identiteetin vuoksi, monet ilmaisivat samanaikaisesti tukensa muslimivastaiselle politiikalle.

Esimerkiksi 38 prosenttia hinduvastaajista kannatti hijabin kieltämistä julkisissa kouluissa ja yliopistoissa, kun taas koko kansasta näin ajatteli 22 prosenttia.

Samoin hinduvastaajat tukivat koko kansaa todennäköisemmin muslimien maahanmuuton kieltämistä, moskeijoiden rakentamisen rajoittamista ja valvontaohjelmien toteuttamista.

Vain 29 prosenttia hinduvastaajista vastusti voimakkaasti muslimien viisumien kieltoa, kun taas koko kansasta näin ajatteli 43 prosenttia. Lisäksi 41 prosenttia hinduvastaajista ilmaisi tukensa tällaiselle kiellolle. Nämä havainnot viittaavat huolestuttavaan hyväksyntään politiikalle, joka heikentää uskonnonvapautta.

Misinformaation ja median rooli

Lähes puolet (45 prosenttia) hinduvastaajista ilmaisi epäluottamusta sosiaalista mediaa kohtaan uutislähteenä, mutta yli kolmasosa (36 prosenttia) pitää sitä pääasiallisena uutislähteenä Modi-politiikasta.

Intialla on maailman suurin WhatsApp-käyttäjäkunta, yli 500 miljoonaa käyttäjää, mutta korkea käyttöaste on yhdistetty valeuutisten leviämiseen. Joidenkin huhujen on raportoitu johtaneen joukkoväkivaltaan ja jopa lynkkauksiin.

Vuonna 2018 WhatsApp otti käyttöön rajoituksia viestien edelleenlähettämiselle vastauksena "Intian WhatsApp-lynkkauksiin".

Vuonna 2019 tehty tutkimus kuitenkin paljasti, että valeuutisten leviäminen WhatsAppissa johtuu usein ennakkoluuloista ja vihamielisyydestä vähemmistöryhmiä kuten muslimeita ja daliteja kohtaan, erityisesti ylempien ja keskikastin hindukäyttäjien keskuudessa.

Valikoiva liberalismi

Tämä raportti korostaa, kuinka yhden maan ideologiat voivat muokata asenteita ja politiikkaa toisessa maassa, erityisesti globalisoituneessa maailmassa, jossa diasporat ylläpitävät vahvoja kulttuurisia ja poliittisia siteitä kotimaihinsa.

Tutkimuksen mukaan näyttää siltä, että amerikkalaiset hindut osallistuvat yhä enemmän sekä Yhdysvaltojen että Intian politiikkaan ja kallistuvat kohti äärioikeistolaista hindunationalistista ideologiaa.

Tutkimuksessa havaittiin, että 41 prosenttia vastaajista rahoittaa Yhdysvalloissa toimivia järjestöjä, jotka tukevat Modin hallitusta. Tämä ryhmä osallistuu myös todennäköisemmin poliittiseen toimintaan, mikä viittaa Hindutva-ideologian kasvavaan ylikansalliseen vaikutukseen.

Vishwa Hindu Parishad (Maailman hinduneuvosto) -järjestöä on aiemmin tutkittu sen roolista Hindutva-ideologian levittämisessä Yhdysvalloissa.

Sen amerikkalainen haara (VHP-A) on linjassa amerikkalasiten äärioikeistolaisten ryhmien kanssa ja se toimii sateenvarjo-organisaationa monille kulttuuri- ja uskonnollisille yhdistyksille, kuten Hindu Students Councilille, sekä edunvalvontajärjestöille, kuten Hindu American Foundationille.

Hindut, jotka kallistuvat liberaaleihin poliittisiin näkemyksiin mutta osoittavat yhtäläisyyksiä hindunationalismiin liittyvän politiikan tai ideologan kanssa (joka usein marginalisoi muslimeja), heijastavat syvempiä ja laajempia vaikutuksia universaalien arvojen valikoivassa soveltamisessa identiteettiin, politiikkaan ja uskontojen välisiin suhteisiin.

Tämä valikoiva liberalismi alleviivaa, kuinka diasporayhteisöt voivat tiedostamattaan vahvistaa enemmistön valtaa ulkomailla samalla kun ne omaksuvat pluralismia kotimaassaan.

Havainnot herättävät tärkeitä kysymyksiä siitä, voivatko syrjivät ideologiat ilmetä Yhdysvaltojen politiikassa ja käytännöissä. Vaikka toisen ja kolmannen sukupolven hindut ovat vähemmän todennäköisiä tukemaan syrjivää politiikkaa kotimaassaan, tutkimus varoittaa, että ideat ja asenteet voivat ajan myötä kehittyä käytännöiksi, joiden perusteella aletaan toimia.

Herätyskutsu

Tämä raportti korostaa islamofobian maailmanlaajuista luonnetta ja sen ilmenemismuotoja Yhdysvalloissa. Se tuo esiin tarpeen torjua disinformaatiota ja misinformaatiota sekä osoittaa sosiaalisen median alustojen roolin haitallisen sisällön levittämisessä.

Poissulkevat käsitykset intialaisesta identiteetistä voivat vaikuttaa haitallisesti ei-hindulaisten intialaisamerikkalaisten itsetuntoon ja kuulumisen tunteeseen yhteisötiloissa. Tutkimus kehottaa lisäämään sekä määrällistä että laadullista tutkimusta hindunationalistisen ideologian vaikutuksista ei-hindulaisten intialaisten kokemuksiin Amerikassa.

Yhteyksiä Hindutvan ja muiden uskonnollis-nationalististen ideologioiden, kuten sionismin, välillä on myös tutkittava tarkemmin, jotta voidaan paremmin ymmärtää niiden vaikutusta amerikkalaisiin ja Yhdysvaltojen instituutioihin.

Populismin ja etno-uskonnollisen nationalismin noustessa maailmanlaajuisesti, tämä tutkimus toimii herätyskutsuna päättäjille, kasvattajille ja yhteisöille puuttua ennakkoluulojen ja syrjinnän perimmäisiin syihin ja edistää yhteiskuntaa, jossa uskonnonvapaus ja turvallisuus ovat kaikkien oikeus.