Karachin kaupungin laitamilla sijaitsevan eläinsuojan rauhallisessa nurkassa nuori kameli nimeltä Cammie, jonka jalka hakattiin julmasti irti noin vuosi sitten, makoilee arvokkaasti. Hänen ympärillään on rakkautta ja porkkanoita – hänen lempipalkkionsa harjoittelussa.

Cammien tarina kertoo selviytymisestä ja lääketieteellisestä läpimurrosta. Se on ensimmäinen eläin Pakistanissa, joka on saanut proteesijalan.

Kesäkuussa 2024 Cammie, joka oli tuolloin kahdeksan kuukauden ikäinen, löydettiin Sindhin maakunnan Sangharin alueelta etujalka väkivaltaisesti katkaistuna.

Teon väitetään olleen vihastuneen maanomistajan tekemä, joka oli suuttunut kamelin käyskentelystä pellolla.

Tapaus suututti koko maan, kun video tapauksesta levisi. Kameli pelastettiin ja kuljetettiin Karachin yksityiseen Comprehensive Disaster Response Services (CDRS) Benji -projektiin saamaan kiireellistä hoitoa, ja Cammie on ollut siellä siitä lähtien.

“Se saapui meille kauhuissaan, liikkumattomana ja valtavissa kivuissa”, kertoi Sarah Jahangir, CDRS Benji -projektin johtaja TRT Worldille. “Emme edes tienneet, selviäisikö se ensimmäisistä viikoista.”

Cammien Yhdysvalloista tuotu mittatilausproteesijalka on merkittävä edistysaskel Pakistanin eläinten kuntoutuksessa. Vaikka Cammien tapaus antaa toivoa, se myös korostaa maan eläinsuojeluliikkeen haasteita ja resurssien puutetta.

Ensimmäinen tapaus Pakistanille - ja Cammielle

Proteesin valmistus oli kansainvälinen yhteistyö. Pakistanilainen startup Bioniks Pakistan vastasi Cammien 3D-röntgenkuvista ja valumuoteista, kun taas amerikkalainen Derrick Campana, Bionic Pets USA:n perustaja, suunnitteli proteesin.

Campana, joka tunnetaan nimellä 'Wizard of Paws', on edelläkävijä eläinproteeseissa, joka tunnetaan mittatilaustyönä eläimille valmistettavista proteeseista.

“Proteesi oli lahja Bionic Pets USA:lta”, Jahangir kertoo.

Paikallishallinto ja sen karjatalousosasto olivat myös keskeisessä roolissa, lähettäen eläinlääkäreitä päivittäin, tekemällä röntgenkuvia, hankkimalla lääkkeitä ja kustantaen tuen Cammien terveelle jalalle.

Hallitus rakensi myös erityisvaljaat, joiden avulla Cammie voi harjoitella seisomista. “Emme olisi voineet tehdä tätä ilman heidän tukeaan”, Jahangir sanoo

Matka tähän saakka

Vaikka proteesi on sovitettu kerran testattavaksi, Cammie ei ole vielä alkanut kävellä sillä.

“Ellei se seiso pystyssä hetken aikaa, emme voi sovittaa tai säätää sitä kunnolla”, Jahangir selitti.

Seisominen ei kuitenkaan ole yksinkertaista. Cammie pelkää valjaiden nostoketjujen ääntä, joka muistuttaa häntä edelleen traumasta.

“Annamme Cammien haistella proteesia, tutkia sitä. Sovitimme sitä sen istuessa vain tarkistaaksemme koon. Mutta sen täytyy seistä aloittaakseen kunnollisen harjoittelun.”

Edistys on hidasta tarkoituksella. “Etenemme sen tahdin mukaan”, Jahangir sanoo.

“Joinakin päivinä Cammie on innokas, toisina se haluaa olla rauhassa. Seuraamme Cammien johtoa.”

Tiimi on kuitenkin varovaisen optimistinen.

“Se hyppii kolmella jalalla, nousee useita kertoja päivässä itse. Suurelle eläimelle liikkuminen on elintärkeää selviytymiselle. Se on tuonut Cammien tähän pisteeseen.”

Cammien toipuminen, joka on nyt kestänyt lähes vuoden, on ollut vaivalloista ja henkilökohtaista suojan tiimille.

Kamelin haava oli aluksi karkeasti poltettu umpeen ja vaati siteiden vaihtoa 3–4 kertaa päivässä ensimmäisten kuukausien aikana.

Nyt haava on täysin parantunut, ja Cammie on aktiivinen ja utelias suojassa. Tiimi on edelleen varovainen ja levittää desinfiointiaineita säännöllisesti ja vaihtaa siteet kahdesti päivässä tarjotakseen pehmustusta ja tukea.

“Se on kasvanut valtavasti – henkisesti, fyysisesti ja emotionaalisesti”, Jahangir sanoo.

“Siitä on tullut itsevarmempi, luottavaisempi ja kyllä, ehdottomasti enemmän diiva, koska tiimimme hemmottelee sitä niin perusteellisesti.”

Callie, toinen kameli suojassa, on ollut vakaa kumppani Cammien toipumisen aikana, leväten usein sen vieressä ja tarjoten hiljaista seuraa. Niiden side on auttanut Cammieta sopeutumaan emotionaalisesti ja sosialisoitumaan helpommin.

“Cammie on suuri eläin, ja sen traumojen parantaminen oli suuri tehtävä”, Sheema, suojan johtaja, kertoi TRT Worldille.

“Ensimmäisten 5–6 kuukauden ajan se ei edes poistunut aitauksestaan. Istuin ja puhuin sille, kerroin, että se on nyt turvassa, eikä kukaan satuta sitä.”

Voisiko Cammie olla alku jollekin suuremmalle?

Jahangir uskoo, että Cammien tapaus osoittaa, mitä voidaan saavuttaa, jos kaikki työskentelevät yhdessä.

“Meillä on asiantuntijat, tilat, osaaminen – mutta kaikki maksaa”, hän sanoo.

“Useimmissa suurten eläinten tapauksissa ne vain lopetetaan, koska ratkaisua ei ole. Toivomme, että Cammien tarina voi auttaa muuttamaan tätä.”

Kun Pakistanin eläinlääkäri- ja pelastusala kehittyvät, Cammie seisoo – sekä kirjaimellisesti että symbolisesti – selviytymisen esimerkkinä.

Mutta se, muuttuuko kamelin matka kansalliseksi käännekohdaksi vai jääkö se harvinaiseksi poikkeukseksi, riippuu siitä, voidaanko tukea laajentaa.

“Tämä voisi avata enemmän ovia auttaa muita sen kaltaisia eläimiä”, Jahangir sanoo. “Mutta emme voi tehdä sitä yksin.”

CDRS Benji -projektin ja ACF Animal Rescuen kaltaiset suojat ovat usein ylikuormitettuja julmuus- ja laiminlyöntitapauksista, ja ne toimivat rajallisilla resursseilla.

Institutionaalisen tuen ja eläinsuojelun infrastruktuurin puute on merkittävä este.

Aktivistit vaativat vahvempia lakeja, parempaa valvontaa ja lisää rahoitusta suojien ja pelastusorganisaatioiden työn tukemiseksi.

“Saamme satoja tapauksia, mutta lahjoituksia on vähän”, Jahangir sanoo.

“Ihmiset ovat valmiita raportoimaan näistä tapauksista, mutta eivät halua osallistua.”