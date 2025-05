Donald Trumpin uudelleenvalinta presidentiksi 5. marraskuuta 2024 ei todennäköisesti muuta hänen horjumatonta tukeaan Israelille.

Hänen suhteensa Israelin pääministeri Benjamin Netanjahuun ei kuitenkaan todennäköisesti ole yhtä saumaton kuin hänen ensimmäisellä kaudellaan. Lähi-itä, Israel ja Netanjahu itse eivät ole enää samoja kuin Trumpin virasta lähdön jälkeen.

Yhdysvaltojen ja Israelin suhteiden kiristyessä Netanjahu on kohdannut useita haasteita Bidenin hallinnon kanssa tammikuusta 2023 lähtien, kuten oikeuslaitoksen uudistuslaki ja laittomat siirtokunnat miehitetyllä Länsirannalla. Tänä aikana hän on onnistunut vastustamaan demokraattien painostusta ja toisinaan käyttänyt tätä vastarintaa tehokkaasti kotimaan poliittisena strategiana.

Trumpin ensimmäisen kauden johtamistyyliin perustuen voidaan kuitenkin väittää, että Netanjahun voi olla vaikea ylläpitää samaa linjaa. Lisäksi on epäselvää, onko Netanjahu edelleen yhtä vahva johtaja, joka pystyy pysäyttämään Israelin politiikan tarvittaessa, kuten hän teki Trumpin ensimmäisellä kaudella. Tämä selviää vasta konfliktin laannuttua.

Luottamuspula näiden kahden johtajan välillä on myös keskeinen kysymys. Kun Trump vielä kiisti vuoden 2020 vaalitulokset, Netanjahu jo onnitteli Bidenia videoviestillä—ele, jonka Trump myöhemmin tulkitsi epälojaaliudeksi.

Trumpin vahvuus, Netanyahun heikkous

Netanjahu palasi valtaan vuoden 2022 lopussa viisien vaalien ja poliittisen epävakauden kauden jälkeen—sisältäen vuoden oppositiossa. Tämä mahdollisti äärioikeistolaisten uskonnollisten sionistien pääsyn Knessetiin. Hänen asemansa on kuitenkin edelleen hataralla pohjalla jatkuvien oikeustaisteluiden ja hänen niin sanotun 'Herra Turvallisuus' -imagonsa kolhiutumisen vuoksi 7. lokakuuta tapahtuneen hyökkäyksen jälkeen.

Netanjahu on tullut yhä herkemmäksi hallituskoalitionsa kumppaneiden vaatimuksille, joista hänen hallituksensa jatkuvuus riippuu, ja hän on toisinaan kamppaillut hallitakseen erimielisyyksiä jopa Likudin sisällä.

Näin ollen Netanjahu on tällä hetkellä johtaja, joka on onnistunut selviytymään poliittisesti Israelissa monien manööverien avulla. Hän on tietoinen siitä, että vuoden 2025 lähestyessä vaalipaineet kasvavat ja että viivästyksistä huolimatta 7. lokakuuta tapahtuneista turvallisuuspuutteista tullaan väistämättä tekemään tutkinta. Lisäksi vuonna 2023 alkaneet opposition mielenosoitukset ovat säilyttäneet vauhtinsa ja kehittyneet dynaamiseksi liikkeeksi, joka keskittyy panttivankien pelastamiseen 7. lokakuuta jälkeen.

Rajoitetut ulkopoliittiset vaihtoehdot

Ulkopolitiikassa Israelin vaihtoehdot ovat kaventuneet merkittävästi 2010-luvun puolivälistä lähtien. Tuolloin Netanjahulla oli tehokasta vuoropuhelua Putinin kanssa ja hän osallistui monenvälisiin aloitteisiin, kuten suhteiden laajentamiseen Kiinan kanssa ja hankkeisiin, kuten Kiinan johtama Haifan sataman laajennukseen. Osittain Yhdysvaltojen ja Israelin suhteiden ainutlaatuisen rakenteen vuoksi tämä monenvälinen lähestymistapa ei kuitenkaan voinut täysin kehittyä. 7. lokakuuta jälkeen Israelin ulkopolitiikka on tullut huomattavasti riippuvaisemmaksi Washingtonista, erityisesti kansallisen turvallisuuden näkökulmasta.

Lisäksi Trumpin kauden Abraham-sopimusten perintö ja pyrkimykset laajentaa normalisointirintamaa Israelin kanssa ovat kärsineet merkittävän takaiskun.

Trump puolestaan aloittaa toisen kautensa vahvemmassa asemassa kuin vuonna 2017, hyötyen suuremmasta vaalikannatuksesta ja parantuneesta poliittisesta asemasta.

Yhdysvaltojen politiikan mahdollista muuttumista kohtaan on merkittävää kiinnostusta, mitä tulee sekä globaaliin että alueelliseen tasoon, erityisesti kriisien vaikutusalueilla. Trump näyttää aloittavan tämän vaiheen vahvemmasta asemasta, sillä tämä on hänen toinen ja viimeinen kautensa, ottaen huomioon myös hänen aiemman kautensa kokemukset mukaan lukien COVID-19-pandemian kaltaiset haasteet. Tämä parantunut asema vaikuttanee hänen lähestymistapaansa alueelliseen politiikkan, erityisesti keskusteluihin sodista, jotka hän on luvannut lopettaa.

Johtajana, joka aiemmin teki yhteistyötä Netanjahun kanssa, Trumpilla oli keskeinen rooli useissa merkittävissä kehityksissä, joiden tavoitteena oli vähentää Israelin alueellista eristäytymistä. Näihin kuului Yhdysvaltain suurlähetystön siirtäminen Jerusalemiin, Israelin suvereniteetin tunnustaminen Syyrian miehitetyillä Golanin kukkuloilla ja Abraham-sopimukset. Nämä toimet vahvistivat epäilemättä Netanjahun asemaa, mahdollistaen hänen vallan lujittamisen. Voidaan jopa väittää, että nämä saavutukset auttoivat Likudia säilyttämään merkittävän määrän parlamenttipaikkoja poliittisesta epävakaudesta huolimatta, jota jatkui vuoteen 2023 asti.

Netanjahun monimutkaiset henkilökohtaiset suhteet

Netanjahun arvaamattomuus on tehnyt hänestä epäluotettavan kumppanin Yhdysvaltain presidenteille, erityisesti silloin, kun Israelin tavoitteet poikkeavat Yhdysvaltojen alueellisista intresseistä. Sopeuttaen lähestymistapaansa Yhdysvaltojen ja Israelin suhteiden tilaan, Netanjahu käyttää sekä positiivisia suhteita että erimielisyyksiä vipuvartena Israelin politiikassa. Kun Yhdysvaltojen vastustus kasvaa, hän asettuu Israelin etujen puolustajaksi, mikä resonoi israelilaisten keskuudessa. Kun suhteet ovat linjassa toistensa kanssa, hän korostaa strategista rooliaan suotuisten tulosten saavuttamisessa.

Tämä kaksijakoinen lähestymistapa auttaa Netanjahua säilyttämään suosionsa riippumatta suhteiden jännitteistä. Esimerkiksi vuoden 2019 vaalikampanjan aikana hän esitteli yhteistyötään Bidenin ja Putinin kanssa, ja 7. lokakuuta jälkeen hän kuvasi itsensä horjumattomana Israelin etujen turvaajana, vaikka hän riiteli Bidenin kanssa Gazan tulitaukoneuvotteluista.

Netanjahu teki useita lupauksia Yhdysvaltain hallinnolle, mikä sai Bidenin ilmoittamaan tulitaukosuunnitelmasta. Silti Netanjahun lausunnot, joissa hän vastusti tämän suunnitelman tiettyjä ehtoja, asettivat pian Bidenin hankalaan tilanteeseen. Lisäksi Netanyahu teki negatiivisia huomautuksia lähes jokaisen kokouksen jälkeen.

Trumpin johtamistyyli huomioon ottaen on todennäköistä, että hänellä olisi vähemmän sietokykyä Netanjahun monimutkaisille manöövereille. Netanjahun taktiikat, jotka tähtäävät kotimaisen yleisön miellyttämiseen samalla kun hän viivyttää Yhdysvaltojen hallintoa ja heikentää presidentin imagoa, saattavat kohdata vähemmän hyväksyntää Trumpin ollessa vallassa.

Lupaus sodan lopettamisesta?

Hallinnosta tai presidentistä riippumatta Yhdysvaltojen tuen vähenemistä Israelille tai merkittävää muutosta Yhdysvaltojen ja Israelin suhteissa ei ole odotettavissa. Trump ei kuitenkaan ole johtaja, joka sietäisi samanlaista kohtelua Netanjahulta kuin Biden. Toisin sanoen, vaikka Trumpin toinen kausi ei välttämättä olisi suotuisampi palestiinalaisille, Netanjahu saattaa kohdata haastavamman ajanjakson.

Trumpin kampanjan keskeinen teema oli sotien lopettaminen, ja tämä painotus muokannee hänen ulkopolitiikkaansa.

Koska tämä teema on saanut kansainvälistä huomiota ja siihen liittyy kasvavia odotuksia, Trumpin hallinto pyrkinee ottamaan askeleita tähän suuntaan. Todellinen kysymys on kuitenkin se, että millä ehdoilla mahdolliset konfliktit päättyisivät. Tämä voi olla haastava aihe Netanjahulle. Kun Trumpin 'lopeta sota' -asenteen käytännön vaikutukset alkavat näkyä, hänen suhteensa dynamiikka Netanjahun kanssa selkiytyy.

Tuen irrottaminen Netanjahu-yhteydestä

Joka tapauksessa Trump todennäköisesti omaksuu haastavamman asenteen Netanjahua kohtaan uudella kaudellaan. Vaikka Israelin ei odoteta toimivan täysin Yhdysvaltojen ohjauksessa, voidaan ennakoida, että se tuntee lisääntyvää painetta.

Trumpille Yhdysvaltojen Israelin tuen irrottaminen Netanjahusta voi olla pragmaattinen lähestymistapa, mikä tekee todennäköiseksi, että hänen retoriikkansa Israelia ja Netanjahua kohtaan eroavat toisistaan. Tässä yhteydessä Netanjahun viimeaikainen ministerien vaihdos (Gallant korvattiin Israel Katzilla puolustusministerinä) voidaan nähdä strategisena kalibrointina. Kuitenkin seuraavien kahden kuukauden aikana ennen Trumpin virkaanastumista Israelin meneillään olevan sodan molempien rintamien tilanteet vaikuttavat luonnollisesti näiden suhteiden kulkuun. Näin ollen, vaikka Trumpin ensimmäisen kauden kaltaista positiivista kehitystä ei odoteta, konfliktin eteneminen on todennäköisesti keskeinen tekijä Trump-Netanjahu-dynamiikan muutoksen syvyyden määrittämisessä.