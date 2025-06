Puola on lähettänyt hävittäjiä turvaamaan ilmatilaansa sen jälkeen, kun Venäjä teki merkittävän iskun naapurimaa Ukrainan länsiosiin.

“Venäjän federaation intensiivisen ilmahyökkäyksen vuoksi Ukrainan alueelle Puolan ja liittolaisten lentokoneet aloittivat toimintansa Puolan ilmatilassa aamulla”, Puolan operatiivinen komentokeskus kertoi maanantaina sosiaalisessa mediassa julkaistussa lausunnossa.

Venäjä iski yön aikana syvälle rintamalinjojen taakse, kohdistamalla kymmeniä drooneja ja ohjuksia Länsi-Ukrainaan. Rivnen pormestari Oleksandr Tretyak kuvaili hyökkäystä alueen “suurimmaksi iskuksi”.

Venäjä on viime aikoina kiihdyttänyt kampanjaansa Ukrainaa vastaan, mikä on heikentänyt toiveita tulitauosta sen jälkeen, kun diplomatiaa on jälleen yritetty käyttää Euroopan suurimman konfliktin ratkaisemiseksi toisen maailmansodan jälkeen.

Maaliskuussa 2024 NATO:n jäsenmaa Puola raportoi Venäjän risteilyohjuksen loukanneen sen ilmatilaa ja vaati Moskovalta selitystä.

Samankaltainen tapaus tapahtui joulukuussa 2023, kun venäläinen ohjus tunkeutui Puolan ilmatilaan useiksi minuuteiksi ennen kuin se palasi Ukrainaan.