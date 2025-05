Kiina aikoo nopeuttaa Mohmandin padon rakentamista Pakistanin Khyber Pakhtunkhwan maakunnassa, raportoi South China Morning Post maanantaina.

Pato on suunniteltu sähköntuotantoon, tulvien hallintaan, kasteluun ja vedenjakeluun. Se tuottaa 800 megawattia (MW) vesivoimaa ja toimittaa päivittäin 1,14 miljardia litraa juomavettä Peshawariin, Khyber Pakhtunkhwan pääkaupunkiin.

Valtion omistama China Energy Engineering Corporation on työskennellyt Mohmandin vesivoimaprojektin parissa vuodesta 2019 lähtien, ja sen valmistuminen on suunniteltu ensi vuodelle.

Kiinalaisen valtionkanavan CCTV:n tuore raportti kertoo, että padon betonitäyttö on alkanut, mikä merkitsee ”tärkeää rakennusvaihetta ja nopeutettua kehitysvaihetta tälle Pakistanin kansalliselle lippulaivaprojektille”.

Tämä lausunto annettiin sen jälkeen, kun Intia yksipuolisesti keskeytti vuosikymmeniä vanhan Indus-joen vesistöä koskevan sopimuksen Pakistanin kanssa. Päätös tehtiin sen jälkeen, kun aseistautuneet hyökkääjät tappoivat 26 ihmistä Pahalgamissa, Intian hallinnoimassa Kashmirissa 22. huhtikuuta. New Delhi syyttää Pakistania hyökkäyksen tukemisesta, mutta Islamabad kiistää syytökset jyrkästi.

Sotilaallinen eskalaatio näiden kahden arkkivihollisen välillä alkoi 6. toukokuuta, kun New Delhi laukaisi ohjuksia Pakistanin ja Pakistanin hallinnoiman Kashmirin alueelle. Islamabad vastasi 10. toukokuuta iskemällä 26 intialaiseen sotilaskohteeseen sekä Intian itäosissa että Intian hallinnoimassa Kashmirissa.

Yhdysvallat kuitenkin välitti aselevon osapuolten välille, ja se on edelleen voimassa. Molempien maiden armeijat ovat sopineet jatkavansa ”luottamusta rakentavia toimia hälytystasojen laskemiseksi”.

New Delhi on kuitenkin todennut, että Kashmir on kahdenvälinen kysymys Islamabadin kanssa.

Silti YK on hyväksynyt useita päätöslauselmia Kashmirista vuodesta 1947 lähtien, joissa vaaditaan kansanäänestyksen järjestämistä kiistellyllä alueella. Yhtäkään näistä päätöslauselmista ei ole pantu täytäntöön.