Cnergyico شىركىتىنىڭ مۇئاۋىن دىرېكتورى ئۇسامە قۇرەيشى جۈمە كۈنى رېيتېر ئاگېنتلىقىغا بەرگەن باياناتىدا، پاكىستاننىڭ ئەڭ چوڭ نېفىت ئايرىش زاۋۇتى Cnergyico نىڭ ئۆكتەبىردە Vitol دىن بىر مىليون ۋارىل نېفىت ئىمپورت قىلىدىغانلىقىنى ئېلان قىلدى. بۇ، تارىخىي بۇرۇلۇش خاراكتېرلىك سودا كېلىشىمىدىن كېيىن، پاكىستاننىڭ ئامېرىكادىن تۇنجى قېتىم خام نېفىت سېتىۋالغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ.
بۇ ئايدا خيۇستوندىن يولغا سېلىنىدىغان غەربىي تېكساس ئوتتۇرا دەرىجىلىك يېنىك خام نېفىتنىڭ ئۆكتەبىر ئېيىنىڭ ئىككىنچى يېرىمىدا كاراچىغا يېتىپ كېلىشى مۆلچەرلەنمەكتە.
قۇرەيشى: «بۇ، Vitol بىلەن تۈزگەن رامكا كېلىشىمىمىز دائىرىسىدىكى بىر قېتىملىق سىناق يۈكى. ئەگەر سودا جەھەتتە پايدىلىق ۋە قۇلايلىق بولسا، ھەر ئايدا كەم دېگەندە بىر قېتىم يۈك ئىمپورت قىلالايمىز» دېدى ھەمدە بۇ قېتىمقى مالنىڭ قايتا سېتىش ئۈچۈن ئەمەسلىكىنى سۆزلىرىگە ئىلاۋە قىلدى.
قۇرەيشى بۇ كېلىشىمنىڭ، ئامېرىكا پىرېزىدېنتى دونالد ترامپنىڭ ئاپرېل ئېيىدا پاكىستاندىن ئىمپورت قىلىنىدىغان ماللارغا %29 تاموژنا بېجى قويۇش تەھدىتىدىن كېيىن، ئاپرېلدا باشلانغان ۋە بىرنەچچە ئاي داۋاملاشقان سۆھبەتلەر نەتىجىسىدە قولغا كەلگەنلىكىنى بىلدۈردى.
قۇرەيشى پاكىستان مالىيە ۋە نېفىت ئىشلىرى مىنىستىرلىقلىرىنىڭ ئاپرېلدىكى باج ئېلانىدىن كېيىن، يەرلىكتىكى نېفىت ئايرىش زاۋۇتلىرىنى ئامېرىكادىن خام نېفىت ئىمپورت قىلىشنى تەتقىق قىلىشقا ئىلھاملاندۇرغانلىقىنى ئېيتتى ھەمدە Vitol نىڭ خىزمەت ۋاقتىدىن سىرتقى ۋاقىتتا ئىنكاس قايتۇرۇش تەلىپىگە جاۋاب بەرمىگەنلىكىنى سۆزلىرىگە قوشۇمچە قىلدى.
پەيشەنبە كۈنى پاكىستان ئامېرىكا بىلەن تۈزۈلگەن سودا كېلىشىمىنى قىزغىن قارشى ئالىدىغانلىقىنى ۋە بۇ كېلىشىمنىڭ مەبلەغ سېلىشنى ئاشۇرىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. ئاقساراي پەيشەنبە كۈنى ئېلان قىلغان باياناتىدا، ئامېرىكانىڭ پاكىستاندىن ئىمپورت قىلىنىدىغان ماللارغا %19 تاموژنا بېجى قويىدىغانلىقىنى ئېلان قىلدى.
خىتاينىڭ مۇھىم ئىتتىپاقدىشى بولغان پاكىستان، ترامپنىڭ تاموژنا بېجى تەھدىتىدىن كېيىن ئامېرىكا بىلەن بولغان مۇناسىۋەتلىرىنى ياخشىلاشقا باشلىدى. پاكىستان قوشنىسى ھىندىستان بىلەن يېقىندا يۈز بەرگەن جىددىيچىلىكنى ئاخىرلاشتۇرۇشتىكى رولى ئۈچۈن ئامېرىكانىڭ دىپلوماتىك ئارىلىشىشىغا رەھمەت ئېيتىپ، ترامپنى نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىغا نامزات كۆرسەتتى.
«مول نېفىت زاپىسى»
نېفىت پاكىستاننىڭ ئەڭ چوڭ ئىمپورت تۈرى بولۇپ، 2025 – يىلى 30 – ئىيۇن ئاخىرلاشقان مالىيە يىلىدا، مال توشۇش قىممىتى 11 مىليارد 300 مىليون دوللارغا يەتتى. بۇ، پاكىستاننىڭ ئومۇمىي ئىمپورت سوممىسىنىڭ بەشتىن بىرىگە تەڭ كېلىدۇ.
بۇ ئىمپورت كېلىشىمى پاكىستاننىڭ خام نېفىت تەمىنلىشىنى كۆپ خىللاشتۇرۇشقا ۋە نېفىت ئىمپورتىنىڭ ھەممىسىنى دېگۈدەك ئەمەلگە ئاشۇرىدىغان ئوتتۇرا شەرق تەمىنلىگۈچىلىرىگە بولغان بېقىندىلىقىنى ئازايتىشىغا ياردەم بېرىدۇ.
قۇرەيشى: «ئومۇمىي نېفىت ئايرىش پايدىسى پارىس قولتۇقى دۆلەتلىرىنىڭكى بىلەن ئوخشاش بولۇپ، ھېچقانداق ئارىلاشتۇرۇش ياكى نېفىت ئايرىش زاۋۇتىنى تەڭشەشنىڭ ھاجىتى يوق» دېدى.
Cnergyico شىركىتى ھەر كۈنى 156 مىڭ ۋارىل خام نېفىتنى بىر تەرەپ قىلالايدۇ ۋە كاراچىغا يېقىن جايدىكى دۆلەتنىڭ بىردىنبىر لەڭگەر تاشلاش تېرمىنالىنى باشقۇرىدۇ. بۇ شىركەتنىڭ پاكىستاننىڭ باشقا پاكىستان نېفىت ئايرىش زاۋۇتلىرىغا ئوخشىمايدىغان تەرىپى، چوڭ تىپتىكى تانكېرلارنى بىر تەرەپ قىلالىشىدۇر.
بۇ شىركەت تېخىمۇ چوڭ ياكى تېخىمۇ كۆپ مال توشۇشقا كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن، ئىككىنچى بىر ئوچۇق دېڭىز تېرمىنالى قۇرۇشنى ۋە كەلگۈسى بەش يىلدىن ئالتە يىلغىچە بولغان ئارىلىقتا نېفىت ئايرىش زاۋۇتىنى تەرەققىي قىلدۇرۇشنى پىلانلىماقتا.
قۇرەيشى شىركەتنىڭ ئوتتۇرا ھېساب بىلەن %30 تىن %35 كىچە بولغان نېفىت ئايرىش زاۋۇتىنىڭ خىزمەت نىسبىتى بىلەن تىجارەت قىلىۋاتقانلىقىنى، يەرلىكتىكى ئېھتىياجنىڭ ئېشىشىغا ئەگىشىپ بۇ نىسبەتنىڭ ئۆسىدىغانلىقىنى تەكىتلەپ مۇنداق دېدى:
«يەرلىك ئىشلەپچىقىرىش ئىمپورت قىلىنغان يېقىلغۇدىن ئېشىپ كەتكەندە، خىزمەت نىسبىتىنىڭ ئېشىشىنى كۈتىمىز.»
ترامپ چارشەنبە كۈنى بەرگەن باياناتىدا، ئامېرىكانىڭ پاكىستاننىڭ «مول نېفىت زاپىسى» نى تەرەققىي قىلدۇرۇشىغا ياردەم بېرىدىغانلىقىنى ئېيتتى، ئەمما بۇ ھەقتە تەپسىلىي مەلۇمات بەرمىدى.