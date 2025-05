پىكىر 4 مىنۇت ئوقۇش خۇاۋېينىڭ يېڭى سۈنئىي ئەقىل ئۆزىكى نېمە ئۈچۈن ئامېرىكالىقلارنى بىئارام قىلىدۇ؟ خۇاۋېينىڭ يېڭى سۈنئىي ئەقىل ئۆزىكى نېمە ئۈچۈن ئامېرىكالىقلارنى بىئارام قىلىدۇ؟ خۇاۋېينىڭ ئەڭ يېڭى سۈنئىي ئەقىل (AI) ئۆزەك (چىپ) لايىھەسى ۋاشىنگتون بىلەن بېيجىڭ ئوتتۇرىسىدىكى تاموژنا باجلىرى سەۋەبىدىن سودا ئۇرۇشلىرى كۈچىيىۋاتقان بىر ۋاقىتتا ئىلگىرىلىمەكتە. خۇاۋېينىڭ ئەڭ يېڭى سۈنئىي ئەقىل (AI) ئۆزەك (چىپ) لايىھەسى ۋاشىنگتون بىلەن بېيجىڭ ئوتتۇرىسىدىكى تاموژنا باجلىرى سەۋەبىدىن سودا ئۇرۇشلىرى كۈچىيىۋاتقان بىر ۋاقىتتا ئىلگىرىلىمەكتە. ھەمبەھرىلەڭ

Huawei hopes its latest Ascend AI chip will outperform Nvidia’s H100, with the first samples expected by late May. / Reuters