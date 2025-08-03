خەلقئارا
2 مىنۇت ئوقۇش
ئۇكرائىنا ئۇچقۇچىسىز ئايروپىلانى سوچى شەھىرىدىكى بىر نېفىت ئىسكىلاتىدا ئوت ئاپىتى پەيدا قىلدى
ۋىلايەت باشلىقى ۋېنىيامىن كوندراتيېۋ ئىسكىلاتتىكى ئوت ئاپىتىنى ئۆچۈرۈش ئۈچۈن 120 دىن ئارتۇق ئوت ئۆچۈرۈش خادىمىنىڭ خىزمەتلىرىنى داۋاملاشتۇرۇۋاتقانلىقىنى ۋە رۇسىيە ئاممىۋىي ئاۋىئاتسىيە ئىدارىسىنىڭ ۇچۇشلارنى توختاتقانلىقىنى ئېلان قىلدى.
ئۇكرائىنا ئۇچقۇچىسىز ئايروپىلانى سوچى شەھىرىدىكى بىر نېفىت ئىسكىلاتىدا ئوت ئاپىتى پەيدا قىلدى
ئۇكرائىنا ئۇچقۇچىسىز ئايروپىلانى سوچى شەھىرىدىكى بىر نېفىت ئىسكىلاتىدا ئوت ئاپىتى پەيدا قىلدى / AP
August 3, 2025

ۋىلايەت باشلىقى ۋېنىيامىن كوندراتيېۋ تېلېگرام ھېسابىدا، رۇسىيەنىڭ سوچى شەھىرىدىكى بىر نېفىت ئىسكىلاتىدا يۈز بەرگەن ئوت ئاپىتىنىڭ ئۇكرائىنانىڭ ئۇچقۇچىسىز ئايروپىلانىنىڭ ھۇجۇمى سەۋەبىدىن كېلىپ چىققانلىقىنى ۋە 120 دىن ئارتۇق ئوت ئۆچۈرۈش خادىمىنىڭ ئوتنى ئۆچۈرۈشكە ئاتلانغانلىقىنى ئېلان قىلدى.

رۇسىيەنىڭ «رىئا» ئاگېنتلىقىنىڭ يەكشەنبە كۈنى جىددىي ئىشلارغا مەسئۇل ئەمەلدارلارنى مەنبە قىلىپ خەۋەر قىلىشىچە، سوچىغا جايلاشقان كراسنودار ۋىلايىتىدە 2000 كۇب مېتىر سىغىملىق بىر يېقىلغۇ باكىغا ئوت كەتكەن.

رۇسىيە ئاممىۋىي ئاۋىئاتسىيە ئىدارىسى (روساۋىئاتسىيە) تېلېگرام ھېسابىدا ئېلان قىلغان باياناتىدا، ھاۋا بىخەتەرلىكىگە كاپالەتلىك قىلىش مەقسىتىدە سوچى ئايرودرومىدىكى ئۇچۇشلارنىڭ توختىتىلغانلىقىنى بىلدۈرگەن.

كوندراتيېۋ ھۇجۇمنىڭ دېڭىز بويىدىكى تەتىل شەھىرى ئادلېردا يۈز بەرگەنلىكىنى بىلدۈردى. بۇ ھۇجۇم كىيېۋنىڭ ئۇرۇش ئۈچۈن ھالقىلىق ئەھمىيەتكە ئىگە دەپ قارايدىغان روسىيە ئېنېرگىيە ئۇل ئەسلىھەلىرىگە قاراتقان ئەڭ يېڭى ھەرىكىتى دەپ قارالماقتا.

recommended

ئۆتكەن ئاينىڭ ئاخىرىدا ئادلېر رايونىدا يۈز بەرگەن ئۇكرائىنا ئۇچقۇچىسىز ئايروپىلانى ھۇجۇمىدا بىر كىشى قازا قىلغان ئىدى. ئەمماسوچى 2014-يىللىق قىشلىق ئولىمپىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىغا ساخىپخانلىق قىلغان بولۇپ، 2022-يىلى فېۋرالدا باشلانغان ئۇرۇش جەريانىدىمۇ سوچىغا قىلىنغان ھۇجۇملار ئاز كۆرۈلگەن ئىدى.

قارا دېڭىز قىرغىقىدىكى كراسنودار ۋىلايىتىگە جايلاشقان ۋە رۇسىيەنىڭ جەنۇبىدىكى ئەڭ چوڭ نېفىت ئورۇنلىرىنىڭ بىرى دەپ بىلىنگەن ئىلسكىي نېفىت پىششىقلاپ ئىشلەش زاۋۇتى، ئۇكرائىنانىڭ ئۇچقۇچىسىز ئايروپىلان ھۇجۇملىرىنىڭ دائىملىق نىشانىغا ئايلىنىپ كەلمەكتە.

يەكشەنبە كۈنى يەنە، رۇسىيەنىڭ جەنۇبىدىكى ۋورونېژ ۋىلايىتىنىڭ باشلىقى ئۇكرائىنانىڭ دىرون ھۇجۇمىدا بىر ئايالنىڭ يارىلانغانلىقىنى ۋە بىر قانچە جايدا ئوت ئاپىتى يۈز بەرگەنلىكىنى ئېلان قىلدى. ئۇكرائىنا ھەربىي دائىرىلىرى روسىيەنىڭ كىيېۋغا باشقۇرۇلىدىغان بومبا ھۇجۇمى قىلغانلىقىنى خەۋەر قىلدى.

مەنبە:TRT Global
ئىزدىنىڭ
تۈركىيە بىلەن ئەنگلىيە سۈرىيەگە قويۇلغان چەكلىمىلەرنى شەرتسىز بىكار قىلىش مەسىلىسىنى مۇزاكىرە قىلدى
ياۋروپا ئىتتىپاقى بىريۇسسېلدا ھەممىلا يەردە جاسۇسلار نىڭ بارلىقى توغرىسىدا ئاگاھلاندۇردى
جۇمھۇر رەئىس ئەردوغان: لىۋاندىكى ئۇرۇش توختىتىش كېلىشىمىدىن خۇرسەنمىز
ترامپ ۋە مودى ھىندىستاندىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىنى كۆرمەسكە سالدى
غەززەنىڭ كۆزى: پلېستىيا ئەلئەققادنىڭ پەلەستىندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى چۈشەندۈرۈش كۈرىشى
تۈركىيە تېلېۋىزىيە تىياتىرلىرى تۈركىيەنىڭ دۇنيادىكى تونۇشىنى ئۆزگەرتىۋاتىدۇ
ئوسمانلى ئىمپېرىيەسى دەۋرىدىكى رامىزان ۋە ھۇزۇر مۇنازىرىلىرى
ئوتتۇز كۈنلۈك غەلىبە: 1897-يىلدىكى ئوسمانلى -گىرېتسىيە ئۇرۇشى
تۈركىيە «تېخىمۇ ئادىل بىر دۇنيا» بەرپا قىلىش ئۈچۈن خەلقئارا ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنلىرى چاقىرماقتا
داتچادىكى ئوسمانلى دەۋرىگە ئائىت كېمە چۆكۈپ كېتىش ۋەقەسى
تارىخىي «رىگاتا» سۇ تەنتەربىيەسى بايرىمى نىگېرىيەنىڭ مەدەنىيەت مىراسىنى نامايان قىلدى
جەنۇبىي كورېيە پارلامېنت ئەزالىرى پىرېزىدېنتنىڭ جىددىي ھالەت جاكارلاش قارارىنى رەت قىلدى
گىرۇزىيە ئەڭ يۇقىرى سوت مەھكىمىسى پىرېزىدېنتنىڭ سايلام نەتىجىسىنى بىكار قىلىش تەلىپىنى رەت قىلدى
نېپال بىلەن خىتاي «بىر بەلباغ، بىر يول قۇرۇلۇشى» تۈرى توغرىسىدا رامكا كېلىشىمى ئىمزالىدى
جەنۇبىي كورىيە ساقچى ئىدارىسى «توپىلاڭ» سەۋەبىدىن پىرېزىدېنتنى تەكشۈرۈشكە باشلىدى
TRT Global نى كۆرۈپ چىقىڭ. پىكىرلىرىڭىزنى ھەمبەھىرلەڭ!
Contact us