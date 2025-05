ئوچېرىك 6 مىنۇت ئوقۇش خىتاي بىلەن ئامېرىكا ئوتتۇرىسىدا داۋاملىشىۋاتقان تاموژنا بېجى توقۇنۇشىدا كىم ئۈستۈن ئورۇندا تۇرىدۇ؟ خىتاي بىلەن ئامېرىكا ئوتتۇرىسىدا داۋاملىشىۋاتقان تاموژنا بېجى توقۇنۇشىدا كىم ئۈستۈن ئورۇندا تۇرىدۇ؟ ۋاشىنگىتون بىلەن بېيجىڭ ئوتتۇرىسىدىكى تاموژنا بېجى توقۇنۇشى ئۆزئارا ئۆچ ئېلىش شەكلىدە بارغانسېرى كەسكىنلەشمەكتە، بۇ بولسا بالايىئاپەت خاراكتېرلىك ئىقتىسادىي ۋەيرانچىلىق ئېلىپ كېلىش ئەندىشىسى ياراتماقتا. ۋاشىنگىتون بىلەن بېيجىڭ ئوتتۇرىسىدىكى تاموژنا بېجى توقۇنۇشى ئۆزئارا ئۆچ ئېلىش شەكلىدە بارغانسېرى كەسكىنلەشمەكتە، بۇ بولسا بالايىئاپەت خاراكتېرلىك ئىقتىسادىي ۋەيرانچىلىق ئېلىپ كېلىش ئەندىشىسى ياراتماقتا. ھەمبەھرىلەڭ

China has raised tariffs on US imports to 125%, warning it could choke off American access to its market, hours after the White House clarified its own tariffs on China now total 145%. / Reuters Archive