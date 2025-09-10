سىياسەت
2 مىنۇت ئوقۇش
ترامپ: قاتارغا ھۇجۇم قىلىش قارارىنى نېتانياھۇ يالغۇز چىقاردى
ئامېرىكا پىرېزىدېنتى ئۆزىنىڭ ئالاھىدە ۋەكىلىنىڭ دوھاغا «بەك كېچىكىپ» ئاگاھلاندۇرۇش بەرگەنلىكىنى بىلدۈرگەن بولسا، قاتار مەزكۇر ھۇجۇمنى ئىگىلىك ھوقۇقىغا ئېغىر دەرىجىدە تاجاۋۇز قىلىش دەپ ئەيىبلىدى.
ترامپ: قاتارغا ھۇجۇم قىلىش قارارىنى نېتانياھۇ يالغۇز چىقاردى
/ AP
10 сентября 2025 г.

ئامېرىكا پىرېزىدېنتى دونالد ترامپ ئىسرائىلىيەنىڭ قاتارغا قاراتقان ھۇجۇمىغا ئائىت بۇيرۇقنىڭ ۋاشىنگتوندىن ئەمەس، بەلكى باش مىنىستىر بېنيامىن نېتانياھۇدىن كەلگەنلىكىنى ئېيتتى.

ترامپ «Truth Social» دا: «بۇ مېنىڭ ئەمەس، باش مىنىستىر نېتانياھۇ تەرىپىدىن چىقىرىلغان بىر قارار ئىدى» دەپ يازدى.

ئۇ يەنە: «مەن ئالاھىدە ۋەكىل ستېۋ ۋىتكوفقا يېقىنلىشىۋاتقان ھۇجۇم ھەققىدە قاتار تەرەپكە دەرھال مەلۇمات بېرىشنى تاپشۇردۇم، ئۇمۇ شۇنداق قىلدى. لېكىن ئەپسۇسكى، ھۇجۇمنى توختىتىشقا بەك كېچىكىپ قالدۇق» دېدى.

قاتار تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى ئاق ساراينىڭ ئالدىنئالا ئۇچۇر بەرگەنلىكى ھەققىدىكى سۆزىنى رەت قىلىپ، ئامېرىكانىڭ ئۇچۇرىنىڭ پارتلاش يۈز بېرىشكە باشلىغاندىن كېيىن يېتىپ كەلگەنلىكىنى بىلدۈردى.

دوھا مەزكۇر ھۇجۇمنى «خەلقئارا قانۇنغا ئوچۇق-ئاشكارا خىلاپلىق قىلىش» ۋە ئۆزىنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى بىلەن بىخەتەرلىكىگە قارىتىلغان تەھدىت دەپ ئەيىبلىدى.

تەۋسىيە

ترامپ ھۇجۇمدىن كېيىن نېتانياھۇ بىلەن سۆزلەشكەنلىكىنى ۋە ئىسرائىلىيە رەھبىرىنىڭ ئۆزىگە «تىنچلىق ئورنىتىشنى خالايدىغانلىقى»نى ئېيتقانلىقىنى بىلدۈردى.

ترامپ يەنە، قاتار ئەمىرى شەيخ تەمىم بىن ھەمەد ئال سانى بىلەنمۇ كۆرۈشكەنلىكىنى ۋە بۇنداق بىر ۋەقەنىڭ قايتا تەكرارلانمايدىغانلىقىغا كاپالەت بەرگەنلىكىنى ئىپادىلىدى.

ترامپ ئاق ساراي ئاخبارات كاتىپى كارولىن لېۋىتنىڭ ئىلگىرىكى باياناتلىرىنى تەكرارلاپ: «قاتاردەك ئىگىلىك ھوقۇقلۇق ۋە ئامېرىكانىڭ يېقىن ئىتتىپاقدىشى بولغان بىر دۆلەتنى، تىنچلىقنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن بىز بىلەن بىرلىكتە دادىللىق بىلەن خەتەرگە تەۋەككۈل قىلغان بىر دۆلەتنى بىر تەرەپلىمە بومباردىمان قىلىش ئىسرائىلىيەنىڭمۇ، ئامېرىكانىڭمۇ نىشانىغا پايدىلىق ئەمەس» دەپ يازدى.

ترامپ تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ماركو رۇبىيوغا قاتار بىلەن بىر مۇداپىئە ھەمكارلىق كېلىشىمىنى تاماملاش توغرىسىدا يوليورۇق بەرگەنلىكىنى ۋە بۇ ۋەقەدىن كېيىن ۋاشىنگتوننىڭ قاتار بىلەن بولغان ئالاقىلەرنى كۈچەيتىش نىيىتىدە ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى.

ئىزدىنىڭ
تۈركىيە بىلەن ئەنگلىيە سۈرىيەگە قويۇلغان چەكلىمىلەرنى شەرتسىز بىكار قىلىش مەسىلىسىنى مۇزاكىرە قىلدى
ياۋروپا ئىتتىپاقى بىريۇسسېلدا ھەممىلا يەردە جاسۇسلار نىڭ بارلىقى توغرىسىدا ئاگاھلاندۇردى
جۇمھۇر رەئىس ئەردوغان: لىۋاندىكى ئۇرۇش توختىتىش كېلىشىمىدىن خۇرسەنمىز
ترامپ ۋە مودى ھىندىستاندىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىنى كۆرمەسكە سالدى
غەززەنىڭ كۆزى: پلېستىيا ئەلئەققادنىڭ پەلەستىندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى چۈشەندۈرۈش كۈرىشى
تۈركىيە تېلېۋىزىيە تىياتىرلىرى تۈركىيەنىڭ دۇنيادىكى تونۇشىنى ئۆزگەرتىۋاتىدۇ
ئوسمانلى ئىمپېرىيەسى دەۋرىدىكى رامىزان ۋە ھۇزۇر مۇنازىرىلىرى
ئوتتۇز كۈنلۈك غەلىبە: 1897-يىلدىكى ئوسمانلى -گىرېتسىيە ئۇرۇشى
تۈركىيە «تېخىمۇ ئادىل بىر دۇنيا» بەرپا قىلىش ئۈچۈن خەلقئارا ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنلىرى چاقىرماقتا
داتچادىكى ئوسمانلى دەۋرىگە ئائىت كېمە چۆكۈپ كېتىش ۋەقەسى
تارىخىي «رىگاتا» سۇ تەنتەربىيەسى بايرىمى نىگېرىيەنىڭ مەدەنىيەت مىراسىنى نامايان قىلدى
جەنۇبىي كورېيە پارلامېنت ئەزالىرى پىرېزىدېنتنىڭ جىددىي ھالەت جاكارلاش قارارىنى رەت قىلدى
گىرۇزىيە ئەڭ يۇقىرى سوت مەھكىمىسى پىرېزىدېنتنىڭ سايلام نەتىجىسىنى بىكار قىلىش تەلىپىنى رەت قىلدى
نېپال بىلەن خىتاي «بىر بەلباغ، بىر يول قۇرۇلۇشى» تۈرى توغرىسىدا رامكا كېلىشىمى ئىمزالىدى
جەنۇبىي كورىيە ساقچى ئىدارىسى «توپىلاڭ» سەۋەبىدىن پىرېزىدېنتنى تەكشۈرۈشكە باشلىدى
TRT Global نى كۆرۈپ چىقىڭ. پىكىرلىرىڭىزنى ھەمبەھىرلەڭ!
Contact us