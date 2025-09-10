ئامېرىكا پىرېزىدېنتى دونالد ترامپ ئىسرائىلىيەنىڭ قاتارغا قاراتقان ھۇجۇمىغا ئائىت بۇيرۇقنىڭ ۋاشىنگتوندىن ئەمەس، بەلكى باش مىنىستىر بېنيامىن نېتانياھۇدىن كەلگەنلىكىنى ئېيتتى.
ترامپ «Truth Social» دا: «بۇ مېنىڭ ئەمەس، باش مىنىستىر نېتانياھۇ تەرىپىدىن چىقىرىلغان بىر قارار ئىدى» دەپ يازدى.
ئۇ يەنە: «مەن ئالاھىدە ۋەكىل ستېۋ ۋىتكوفقا يېقىنلىشىۋاتقان ھۇجۇم ھەققىدە قاتار تەرەپكە دەرھال مەلۇمات بېرىشنى تاپشۇردۇم، ئۇمۇ شۇنداق قىلدى. لېكىن ئەپسۇسكى، ھۇجۇمنى توختىتىشقا بەك كېچىكىپ قالدۇق» دېدى.
قاتار تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى ئاق ساراينىڭ ئالدىنئالا ئۇچۇر بەرگەنلىكى ھەققىدىكى سۆزىنى رەت قىلىپ، ئامېرىكانىڭ ئۇچۇرىنىڭ پارتلاش يۈز بېرىشكە باشلىغاندىن كېيىن يېتىپ كەلگەنلىكىنى بىلدۈردى.
دوھا مەزكۇر ھۇجۇمنى «خەلقئارا قانۇنغا ئوچۇق-ئاشكارا خىلاپلىق قىلىش» ۋە ئۆزىنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى بىلەن بىخەتەرلىكىگە قارىتىلغان تەھدىت دەپ ئەيىبلىدى.
ترامپ ھۇجۇمدىن كېيىن نېتانياھۇ بىلەن سۆزلەشكەنلىكىنى ۋە ئىسرائىلىيە رەھبىرىنىڭ ئۆزىگە «تىنچلىق ئورنىتىشنى خالايدىغانلىقى»نى ئېيتقانلىقىنى بىلدۈردى.
ترامپ يەنە، قاتار ئەمىرى شەيخ تەمىم بىن ھەمەد ئال سانى بىلەنمۇ كۆرۈشكەنلىكىنى ۋە بۇنداق بىر ۋەقەنىڭ قايتا تەكرارلانمايدىغانلىقىغا كاپالەت بەرگەنلىكىنى ئىپادىلىدى.
ترامپ ئاق ساراي ئاخبارات كاتىپى كارولىن لېۋىتنىڭ ئىلگىرىكى باياناتلىرىنى تەكرارلاپ: «قاتاردەك ئىگىلىك ھوقۇقلۇق ۋە ئامېرىكانىڭ يېقىن ئىتتىپاقدىشى بولغان بىر دۆلەتنى، تىنچلىقنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن بىز بىلەن بىرلىكتە دادىللىق بىلەن خەتەرگە تەۋەككۈل قىلغان بىر دۆلەتنى بىر تەرەپلىمە بومباردىمان قىلىش ئىسرائىلىيەنىڭمۇ، ئامېرىكانىڭمۇ نىشانىغا پايدىلىق ئەمەس» دەپ يازدى.
ترامپ تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ماركو رۇبىيوغا قاتار بىلەن بىر مۇداپىئە ھەمكارلىق كېلىشىمىنى تاماملاش توغرىسىدا يوليورۇق بەرگەنلىكىنى ۋە بۇ ۋەقەدىن كېيىن ۋاشىنگتوننىڭ قاتار بىلەن بولغان ئالاقىلەرنى كۈچەيتىش نىيىتىدە ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى.