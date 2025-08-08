12 соат олдин
Germaniya kansleri Fridrix Merts, Berlin, qamal ostidagi Falastin xalqining azob - uqubatlaridan qattiq xavotirda ekanini bildirdi.
Germaniya kansleri Fridrix Merts mavzu haqida bugun bayonot berdi. Unda, Isroilning G‘azodagi harbiy amaliyotlarini kengaytirish rejasiga javoban, Germaniya, G‘azoda foydalanish ehtimoli bo‘lgan harbiy texnika eksportini tasdiqlamasligini bildirdi.
Merts o‘z bayonotida shuningdek, isroillik mahbuslarning ozod etilishi va o‘t ochishni to‘xtatish muzokaralari Germaniyaning ustuvor yo‘nalishlaridan ekanini ta’kidladi. So‘zlari yakunida, G‘azodagi tinch aholining azob chekishidan chuqur xavotirda ekanini qayd etdi.