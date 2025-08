Par Peter Asare-Nuamah

La dépendance excessive du Ghana au développement basé sur les manifestes représente un défi sérieux pour son progrès.

Lors de chaque élection générale, les partis politiques et leurs candidats présidentiels chargent certains membres du parti de rédiger des manifestes, qui deviennent le message de campagne et la vision du parti pour le pays.

Les partis politiques s'appuient sur ces manifestes comme stratégie de développement pour le Ghana et comme solution aux nombreux défis du pays.

Cependant, l'histoire nous a maintes fois montré que une vision basée sur les manifestes ne se traduit pas nécessairement par un développement durable.

Les preuves abondent concernant le nombre incalculable de projets inachevés disséminés à travers le Ghana.

Ces projets sont lancés mais ne sont pas achevés. Cela s'explique, entre autres, par le fait qu'ils ont été promis dans les manifestes des partis sans tenir compte des ressources adéquates, y compris le temps, nécessaires pour les mener à bien.

RELATED TRT Global - Aide internationale : Les leçons de la politique d'autosuffisance de l'Érythrée

De manière surprenante, la responsabilité concernant ces projets inachevés et le gaspillage excessif des ressources limitées de l'État reste faible.

La redevabilité des dirigeants

La clause d'immunité dans la constitution de 1992 exonère le chef du gouvernement de toute faute, même si des ressources ont été gaspillées sur des projets inachevés sous sa gouvernance.

Cependant, dans notre quête d'un développement durable, couplée à nos ressources limitées, il est crucial de minimiser le gaspillage et d'assurer une utilisation judicieuse des ressources limitées du Ghana.

Le développement basé sur la planification est plus prometteur pour le Ghana que l'approche actuelle basée sur les manifestes.

Le développement repose sur une planification systématique et une exécution des interventions de développement basées sur une évaluation approfondie des ressources existantes et disponibles, y compris les matériaux, les ressources humaines et le temps.

Il prend en compte le contexte actuel du pays et détermine comment les ressources disponibles doivent être utilisées pour relever les défis socio-économiques critiques tout en prévoyant un développement progressif du pays.

Même dans les économies avancées, où les ressources semblent abondantes, le développement basé sur la planification joue un rôle clé dans leur trajectoire, minimisant le gaspillage et promouvant une utilisation judicieuse des ressources de l'État.

Les économies émergentes, telles que la Chine, l'Inde, la Malaisie, entre autres, offrent des exemples concrets de la pertinence du développement basé sur la planification dans des environnements où les ressources sont limitées.

Vision de Nkrumah

Depuis l'indépendance, des efforts ont été faits pour promouvoir une telle approche de développement au Ghana, avec la stratégie progressive et incrémentale du premier président Kwame Nkrumah comme exemple.

L'histoire révèle que Nkrumah cherchait à poser les bases (par exemple, réseaux routiers, industries locales, électricité, etc.) qui soutiendraient et stimuleraient une croissance et un développement durables au Ghana.