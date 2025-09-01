Par Natalie Brinham, Maung Zarni
En ce jour, le 25 août, il y a huit ans, l'armée du Myanmar a lancé une campagne de violence génocidaire contre les Rohingyas dans leur terre ancestrale à l'ouest du Myanmar, à la frontière du Bangladesh.
Cette campagne de la terre brûlée a conduit à l'expulsion violente de plus de 740 000 Rohingyas à l'automne 2017, tandis que 300 villages ont été rasés sous prétexte d'opérations de « nettoyage sécuritaire » contre des « terroristes musulmans ».
À l'époque, le gouvernement civil du Myanmar était dirigé par Aung San Suu Kyi, qui a officiellement soutenu le nettoyage ethnique et l'a défendu à l'échelle internationale, utilisant ses fonctions de conseillère d'État et de ministre des Affaires étrangères.
Lorsque l'exode s'est calmé, nous nous sommes rendus à Cox’s Bazar au Bangladesh – qui abrite aujourd'hui l'un des plus grands camps de réfugiés au monde – et avons recueilli des témoignages directs de survivants Rohingyas relatant des viols de masse, des massacres, des incendies criminels et des expulsions violentes.
Pour les Rohingyas, le génocide au Myanmar est toujours en cours.
Ils n'ont ni droits ni protections, ni aucune réelle perspective de retour – une situation qui n'est pas sans rappeler celle des Palestiniens dans leur propre patrie.
Un échec mondial
Huit ans plus tard, une leçon indéniable se dégage : l'échec répété du système international des États politiques, et de son principal organe judiciaire, la Cour internationale de justice (CIJ), à tenir les États coupables pour responsables.
Cela a directement conduit à des conditions d'impunité pour de nouveaux crimes au Myanmar.
Ces schémas d'impunité s'étendent également au-delà du Myanmar à d'autres crimes contemporains contre l'humanité.
À Gaza, par exemple, un chiffre stupéfiant de 83 % des personnes tuées dans la prétendue « guerre urbaine » d'Israël contre le Hamas sont des civils, selon un rapport militaire israélien divulgué.
Le Myanmar, comme Israël, est dans la phase de fond de la plainte pour génocide initiée par la Gambie devant la CIJ, après que la cour a unanimement déterminé que les preuves initiales de génocide répondaient au critère de plausibilité de la violation par le Myanmar de la Convention sur le génocide dans son traitement des Rohingyas.
En janvier 2020, la CIJ a déclaré que les 600 000 Rohingyas encore présents au Myanmar constituaient un groupe protégé et a ordonné aux autorités de prévenir toute nouvelle violence contre ce groupe.
Cependant, depuis lors, l'impunité au Myanmar n'a fait qu'augmenter.
En matière de prévention de nouveaux actes de génocide, le principal organe judiciaire des Nations Unies a catégoriquement échoué.
Le génocide contre les Rohingyas progresse beaucoup plus rapidement que les procédures juridiques de la CIJ.
Crimes de guerre
Depuis le coup d'État de 2021, au cours duquel l'armée du Myanmar a renversé Aung San Suu Kyi et son gouvernement civil élu à deux reprises, la junte commet des crimes de guerre à travers tout le pays contre d'autres minorités ethniques et l'opposition politique anti-coup.
Pendant ce temps, alors que des conflits armés embrasent le pays, de nouveaux auteurs de violences ciblent les civils Rohingyas.
L'Armée d'Arakan, une milice bouddhiste ethnique rakhine qui a pris le contrôle de larges parties de l'État de Rakhine, est aujourd'hui accusée de manière crédible par l'ONU et des organisations internationales de défense des droits humains de massacres de masse et de persécutions des Rohingyas restants dans la province.
Les crimes de l'Armée d'Arakan seraient motivés par une forme virulente de nationalisme ethno-bouddhiste anti-islamique.
Le public du Myanmar, par ailleurs, n'a que partiellement pris conscience du génocide.
Bien qu'ils aient pointé du doigt l'armée comme les principaux auteurs des crimes contre les Rohingyas, ils n'ont pas pleinement reconnu les rôles de collaboration des partis politiques, de l'ordre bouddhiste, des organisations de résistance ethnique anti-junte et de la société civile.
Un génocide à combustion lente
Dans notre étude de trois ans publiée en 2014, nous avons averti la communauté internationale de la nature institutionnalisée de l'exclusion, de la persécution et de la destruction des Rohingyas au Myanmar.
Par génocide à combustion lente, nous entendons un processus dirigé par l'État de destruction intentionnelle d'un groupe – dans ce cas, les Rohingyas – utilisant à la fois la violence et les lois nationales comme instruments de meurtre de masse.
Il est important de noter que le génocide est également permis et facilité par la société dans son ensemble.
Dans le contexte du Myanmar, le public a été conditionné à adhérer à l'idéologie islamophobe derrière la persécution militaire des Rohingyas.
Ancienne icône de la démocratie
Lorsque Aung San Suu Kyi, alors perçue comme une « icône de la démocratie » aux yeux de l'Occident, s'est présentée à la CIJ en 2020 en tant qu'« agent » de son pays et a défendu le Myanmar contre les accusations de génocide, elle a non seulement détruit les derniers vestiges de son autorité morale, mais a également anéanti le potentiel pour une grande partie de la société du Myanmar de comprendre ce que signifie être membre d'une société “perpétratrice”.
À la suite des récents crimes commis contre les Rohingyas par l'Armée d'Arakan, alors que des fosses communes de 600 Rohingyas massacrés ont été découvertes, le silence des membres des autres groupes armés et politiques d'opposition du Myanmar pèse lourdement.
Les alliances avec l'Armée d'Arakan semblent apparemment valoir plus pour ces organisations de résistance que le meurtre de masse, la répression et la déportation violente des Rohingyas.
Face à un génocide en cours, le silence est une forme de complicité.
Le public du Myanmar n'a pas tiré les leçons de la chute de Suu Kyi, en captivité depuis le coup d'État de 2021, dont le déni actif lui a coûté le soutien mondial.
Période troublante de l'histoire humaine
Elle fait face à un mandat d'arrêt dans une affaire semblable à celle de Pinochet pour son rôle actif dans les crimes contre l'humanité commis au Myanmar.
Au-delà du Myanmar, des dirigeants individuels continuent d'agir avec une impunité presque totale, non sanctionnés par le système de justice internationale.
Nous sommes entrés dans une période profondément troublante de l'histoire humaine, au cours de laquelle les États occidentaux qui ont créé l'ordre politique post-Holocauste et les cadres juridiques internationaux ont abandonné toute prétention à s'engager pour les valeurs des droits humains ou de la prévention du génocide.
Au lieu de cela, les États-Unis louent le Premier ministre Benjamin Netanyahu et sanctionnent les responsables de la Cour pénale internationale en réponse aux mandats d'arrêt émis contre les dirigeants israéliens.
Pendant ce temps, des États européens comme le Royaume-Uni continuent d'abuser des lois nationales anti-terroristes pour punir toute opposition citoyenne contre le génocide en cours à Gaza et l'apartheid suprémaciste juif.