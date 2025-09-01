Par Natalie Brinham, Maung Zarni

En ce jour, le 25 août, il y a huit ans, l'armée du Myanmar a lancé une campagne de violence génocidaire contre les Rohingyas dans leur terre ancestrale à l'ouest du Myanmar, à la frontière du Bangladesh.

Cette campagne de la terre brûlée a conduit à l'expulsion violente de plus de 740 000 Rohingyas à l'automne 2017, tandis que 300 villages ont été rasés sous prétexte d'opérations de « nettoyage sécuritaire » contre des « terroristes musulmans ».

À l'époque, le gouvernement civil du Myanmar était dirigé par Aung San Suu Kyi, qui a officiellement soutenu le nettoyage ethnique et l'a défendu à l'échelle internationale, utilisant ses fonctions de conseillère d'État et de ministre des Affaires étrangères.

Lorsque l'exode s'est calmé, nous nous sommes rendus à Cox’s Bazar au Bangladesh – qui abrite aujourd'hui l'un des plus grands camps de réfugiés au monde – et avons recueilli des témoignages directs de survivants Rohingyas relatant des viols de masse, des massacres, des incendies criminels et des expulsions violentes.

Pour les Rohingyas, le génocide au Myanmar est toujours en cours.

Ils n'ont ni droits ni protections, ni aucune réelle perspective de retour – une situation qui n'est pas sans rappeler celle des Palestiniens dans leur propre patrie.

Un échec mondial

Huit ans plus tard, une leçon indéniable se dégage : l'échec répété du système international des États politiques, et de son principal organe judiciaire, la Cour internationale de justice (CIJ), à tenir les États coupables pour responsables.

Cela a directement conduit à des conditions d'impunité pour de nouveaux crimes au Myanmar.

Ces schémas d'impunité s'étendent également au-delà du Myanmar à d'autres crimes contemporains contre l'humanité.

À Gaza, par exemple, un chiffre stupéfiant de 83 % des personnes tuées dans la prétendue « guerre urbaine » d'Israël contre le Hamas sont des civils, selon un rapport militaire israélien divulgué.

Le Myanmar, comme Israël, est dans la phase de fond de la plainte pour génocide initiée par la Gambie devant la CIJ, après que la cour a unanimement déterminé que les preuves initiales de génocide répondaient au critère de plausibilité de la violation par le Myanmar de la Convention sur le génocide dans son traitement des Rohingyas.

En janvier 2020, la CIJ a déclaré que les 600 000 Rohingyas encore présents au Myanmar constituaient un groupe protégé et a ordonné aux autorités de prévenir toute nouvelle violence contre ce groupe.

Cependant, depuis lors, l'impunité au Myanmar n'a fait qu'augmenter.

En matière de prévention de nouveaux actes de génocide, le principal organe judiciaire des Nations Unies a catégoriquement échoué.

Le génocide contre les Rohingyas progresse beaucoup plus rapidement que les procédures juridiques de la CIJ.

Crimes de guerre

Depuis le coup d'État de 2021, au cours duquel l'armée du Myanmar a renversé Aung San Suu Kyi et son gouvernement civil élu à deux reprises, la junte commet des crimes de guerre à travers tout le pays contre d'autres minorités ethniques et l'opposition politique anti-coup.

Pendant ce temps, alors que des conflits armés embrasent le pays, de nouveaux auteurs de violences ciblent les civils Rohingyas.