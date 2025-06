Un convoi de plus de 1 000 militants originaires de pays d'Afrique du Nord a quitté la capitale tunisienne lundi, entamant un voyage terrestre vers Gaza pour briser le blocus israélien sur le territoire palestinien et manifester leur solidarité avec les Palestiniens.

Le convoi de résilience maghrébine, organisé par la Coordination pour l'Action Commune pour la Palestine, est parti du centre de Tunis après que des participants venus de Tunisie, de Mauritanie, du Maroc et d'Algérie ont finalisé leur inscription.

Des dizaines de sympathisants ont agité des drapeaux palestiniens et tunisiens au départ du convoi.

« Ce convoi fait partie d'une initiative mondiale impliquant plus de 30 pays d'Europe, d'Amérique du Sud et d'Asie du Sud-Est », a déclaré Mohamed Amine Bennour, coordinateur médical du convoi, à l'agence de presse Anadolu.

« Nous avançons en coordination avec diverses organisations visant à atteindre Gaza par voie terrestre, maritime et aérienne », a-t-il ajouté, soulignant que leur objectif est d'atteindre Gaza par voie terrestre et de sensibiliser le monde à ce qui s'y passe grâce aux événements organisés en chemin.

Préparatifs complets

Bennour a indiqué que d'autres groupes des villes de Sousse, Sfax et Gabès rejoindraient le convoi au fur et à mesure de son passage à travers la Tunisie, avant de continuer par la Libye et l'Égypte.

« Après avoir traversé la Tunisie, nous prévoyons d'atteindre Gaza via la Libye et l'Égypte. Nous nous coordonnons avec des initiatives telles que la Marche sur Gaza, la Marche Mondiale pour Gaza et la Flottille de la Liberté, qui comprend de nombreux navires. »

Jawaher Channa, membre du comité organisateur, a indiqué que les préparatifs du convoi étaient achevés.

« Avec nos frères et sœurs algériens, plus de 1 000 participants ont été répartis dans 12 bus et 100 véhicules », a précisé Channa, ajoutant que d'autres se joindraient en cours de route avant que le convoi n'atteigne Gaza.

Lire aussi : Gaza compte le plus grand nombre d'enfants amputés au monde

Plus de 2 millions de personnes menacées par la famine

Dans une initiative connexe, des milliers de militants de 32 pays prévoient une manifestation au poste-frontière de Rafah le 15 juin.

Les militants se rassembleront au Caire, en Égypte, le 12 juin, se rendront dans la ville frontalière d'Arish le lendemain, puis marcheront 50 kilomètres (31 miles) sur trois jours pour atteindre Rafah, au sud de Gaza.

Alors qu'Israël continue de fermer les points de passage frontaliers de Gaza à l'aide humanitaire depuis début mars, les agences humanitaires ont averti du risque de famine pour les 2,4 millions d'habitants de Gaza.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.

Israël fait également face à une accusation de génocide devant la Cour internationale de justice pour ses crimes de guerre contre les civils dans l'enclave.