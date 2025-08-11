L'Algérie et la Somalie ont annoncé dimanche la création d'un comité gouvernemental conjoint pour la coopération économique et la mise en place d'un mécanisme de consultations politiques, selon les médias.

Cette annonce a été faite à l'issue d'entretiens entre le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, et son homologue somalien, Abdelsalam Abdi Ali, en visite en Algérie.

Selon l'agence de presse officielle algérienne, Attaf a indiqué que les deux pays "se sont mis d'accord sur la nécessité de renforcer le cadre institutionnel de la coopération bilatérale, ainsi que sur l'importance d'enrichir le cadre juridique régissant leurs relations".

"Aujourd'hui, nous avons commencé à mettre cela en pratique en signant des textes juridiques visant principalement à établir une commission gouvernementale mixte axée sur la coopération économique, à créer un mécanisme de consultations politiques et à encourager la coopération en matière de formation des diplomates", a-t-il indiqué.

Attaf a indiqué que l'Algérie et la Somalie ont convenu de "définir les domaines de coopération bilatérale en fonction des besoins et des priorités de développement des deux pays, tels que l'agriculture, l'enseignement supérieur et d'autres secteurs vitaux".

Renforcement des liens historiques

Il a souligné la volonté de l'Algérie de "renforcer les liens historiques qui unissent les deux pays sur les plans politique, économique et même humanitaire, en dynamisant la coopération dans les domaines de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur".