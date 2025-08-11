AFRIQUE
L'Algérie et la Somalie créent un comité pour la coopération économique
Les pays conviennent de "définir les domaines de coopération bilatérale en fonction des besoins et des priorités de développement des deux pays", déclare le ministre algérien des Affaires étrangères.
Attaf a réitéré le soutien de l'Algérie aux efforts déployés par la Somalie pour rétablir la sécurité et la stabilité. / Reuters
11 août 2025

L'Algérie et la Somalie ont annoncé dimanche la création d'un comité gouvernemental conjoint pour la coopération économique et la mise en place d'un mécanisme de consultations politiques, selon les médias.

Cette annonce a été faite à l'issue d'entretiens entre le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, et son homologue somalien, Abdelsalam Abdi Ali, en visite en Algérie.

Selon l'agence de presse officielle algérienne, Attaf a indiqué que les deux pays "se sont mis d'accord sur la nécessité de renforcer le cadre institutionnel de la coopération bilatérale, ainsi que sur l'importance d'enrichir le cadre juridique régissant leurs relations".

"Aujourd'hui, nous avons commencé à mettre cela en pratique en signant des textes juridiques visant principalement à établir une commission gouvernementale mixte axée sur la coopération économique, à créer un mécanisme de consultations politiques et à encourager la coopération en matière de formation des diplomates", a-t-il indiqué.

Attaf a indiqué que l'Algérie et la Somalie ont convenu de "définir les domaines de coopération bilatérale en fonction des besoins et des priorités de développement des deux pays, tels que l'agriculture, l'enseignement supérieur et d'autres secteurs vitaux".

Renforcement des liens historiques

Il a souligné la volonté de l'Algérie de "renforcer les liens historiques qui unissent les deux pays sur les plans politique, économique et même humanitaire, en dynamisant la coopération dans les domaines de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur".

Les deux parties se sont déclarées "satisfaites du haut niveau de coordination entre elles dans le cadre de leur mandat de membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU", selon Attaf.

Il a souligné que l'Algérie et la Somalie sont les deux premiers pays arabes et africains à siéger simultanément au Conseil de sécurité, et que "leurs efforts visent, au niveau arabe, à défendre la cause centrale de la nation arabe : la cause palestinienne, qui est aujourd'hui menacée de liquidation".

L'Algérie occupe un siège non permanent au Conseil de sécurité depuis le 1er janvier 2024, et ce jusqu'au 31 décembre 2025.

La Somalie a commencé son mandat le 1er janvier 2025 et le conservera jusqu'au 31 décembre 2026.

Attaf a réitéré le soutien de l'Algérie aux efforts déployés par la Somalie pour rétablir la sécurité et la stabilité.

SOURCE DE L'INFORMATION:TRT Afrika and agencies
