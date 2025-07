Sekilas, buku panduan terbaru dari Memorial Buchenwald tampak seperti panduan rutin untuk mengenali simbol-simbol ekstremis, sebuah upaya untuk melindungi ingatan atas kekejaman Nazi agar tidak disalahgunakan.

Namun, saat membuka halaman-halamannya, muncul kontradiksi yang mencerminkan rasa keadilan khas Jerman. Di antara simbol-simbol kebencian yang jelas seperti swastika, rune SS, dan logo neo-Nazi, terdapat daftar yang berbeda: semangka, segitiga merah, kunci pintu, kata "genosida", dan bahkan slogan seperti "Gencatan Senjata Sekarang".

Menurut badan memorial tersebut, simbol-simbol ini dapat menjadi tanda anti-Semitisme atau sentimen anti-Israel.

Panduan setebal 57 halaman ini, berjudul "Problematic brands, codes, symbols and signs of right-wing extremist and anti-Semitic groups", diterbitkan pada hari Senin dan ditujukan untuk staf di memorial dan museum agar dapat mengenali ekstremisme sayap kanan. Namun, belum jelas apa yang akan dilakukan staf memorial jika menemukan simbol-simbol yang tidak diinginkan.

Memorial Buchenwald adalah salah satu institusi peringatan Holocaust paling penting di Jerman, yang dibangun di atas bekas kamp konsentrasi Nazi, dan didanai oleh kementerian federal.

Penyertaan simbol-simbol yang terkait dengan identitas Palestina, terutama sejak dimulainya perang di Gaza pada tahun 2023, telah menimbulkan kekhawatiran dari para advokat hak sipil, akademisi, dan bahkan diplomat Eropa.

Ori Goldberg, seorang akademisi Israel dalam bidang agama dan politik, menyatakan keprihatinan mendalam atas apa yang disebutnya sebagai "pengurangan" makna anti-Semitisme dalam wacana saat ini.

"Sungguh memalukan bahwa anti-Semitisme direduksi menjadi alat untuk membela kebijakan Israel. Simbol seperti 'Gencatan Senjata Sekarang' atau bahkan 'Dari sungai ke laut' dianggap sebagai ujaran kebencian, bukan karena menyerang Yahudi, tetapi karena menantang negara Israel. Ini adalah penyalahgunaan sejarah," kata Goldberg kepada TRT World.

Ia mempertanyakan pengaburan yang terus berlangsung antara Yudaisme dan negara Israel, terutama di negara-negara seperti Jerman di mana rasa bersalah historis memainkan peran besar dalam pembuatan kebijakan.

"Tidak pernah ada sinonimitas antara Israel dan Yudaisme. Separuh populasi Yahudi dunia tinggal di luar Israel. Jadi jika seseorang ingin melabeli kritik terhadap Israel sebagai anti-Semitisme, beban pembuktian ada pada mereka untuk menunjukkan bahwa itu benar-benar kebencian terhadap Yahudi, bukan terhadap kebijakan pemerintah atau militer."

Goldberg juga mengkritik bagaimana Holocaust digunakan dalam konteks ini.

"Israel telah menggunakan Holocaust seperti kartu truf, mengklaim kekebalan moral karena sejarahnya. Tetapi itu memanfaatkan status korban. Ini mengubah korban menjadi agresor dan membungkam debat yang bermakna," ujarnya.

Ketika konteks menjadi diperdebatkan

Di antara contoh yang ditandai dalam dokumen Memorial Buchenwald adalah gambar semangka, yang sering digunakan secara daring sebagai pengganti bendera Palestina yang dilarang.

Dokumen itu juga mencantumkan slogan "Dari sungai ke laut, Palestina akan bebas", yang banyak digunakan oleh kelompok solidaritas Palestina tetapi menjadi sasaran sayap kanan Israel yang menentang pembentukan negara Palestina.

Bahkan gambar kunci, yang ditampilkan oleh warga Palestina sebagai simbol harapan untuk kembali ke rumah mereka yang diambil selama Nakba pada tahun 1948, juga menjadi kontroversi.

Slogan-slogan yang tampaknya tidak berbahaya, seperti "Gencatan Senjata Sekarang" dan "Hentikan Genosida", juga dilabeli oleh Buchenwald sebagai simbol anti-Semitik.

Buchenwald menyebut slogan "Gencatan Senjata Sekarang" sebagai "tuntutan sepihak yang merugikan Israel" dan menyalahkan Hamas karena menolak gencatan senjata.

Namun, beberapa laporan telah mengonfirmasi bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu-lah yang menunda seruan untuk gencatan senjata dan, akibatnya, pembebasan tahanan Israel yang ditahan oleh kelompok Palestina di Gaza.

Panduan tersebut berpendapat bahwa frasa dan gambar seperti itu, terutama ketika digunakan di situs peringatan, "dapat melewati batas dari protes politik menjadi kebencian terhadap Israel".

Namun bagi sebagian orang, ini terasa seperti generalisasi yang berlebihan.

"Bahkan jika sebuah pendapat secara moral meragukan atau salah, konstitusi Jerman mengatakan Anda tetap memiliki hak untuk mengungkapkannya," kata Thomas Fischer, mantan presiden Pengadilan Federal Jerman, seperti dikutip oleh Al Jazeera.

Ia menambahkan bahwa hukum pidana tidak seharusnya digunakan "untuk memastikan bahwa satu-satunya pendapat yang diungkapkan adalah yang disetujui oleh pemerintah Jerman".

Pengaburan antara anti-Semitisme dan protes politik

Sejak 7 Oktober 2023, ketika Hamas melancarkan serangan terhadap Israel dan Israel merespons dengan serangan mematikan dan tidak proporsional di Gaza, protes anti-perang telah menyebar di seluruh Eropa.

Jerman, yang memiliki komitmen pasca-Holocaust yang unik terhadap keamanan Israel, telah memerintahkan tindakan keras polisi terhadap demonstrasi, termasuk penahanan bagi mereka yang membawa gambar semangka atau meneriakkan "gencatan senjata".

Ini bukan pertama kalinya Jerman mengambil sikap tegas.

Pada tahun 2020, Berlin melarang Hezbollah, sebuah kelompok Syiah Lebanon. Pada tahun 2022, pemerintah menindak dengan membubarkan acara peringatan Hari Nakba. Namun, para kritikus mengatakan perkembangan terbaru ini menandai eskalasi, di mana simbol identitas Palestina sendiri sekarang diperlakukan sebagai tanda bahaya.

"Ini adalah bagian dari pola yang lebih luas di Jerman, yang sering mereka sebut sebagai 'budaya ingatan' mereka, yang sangat terkait dengan peringatan Holocaust," kata Hadas Emma Kedar, seorang Yahudi kelahiran Haifa dan mahasiswa PhD dalam Studi Komunikasi di Universitas Hamburg, Jerman, kepada TRT World.

"Budaya ini cenderung sangat selaras dengan narasi Israel, kadang-kadang bahkan lebih kaku. Sejak 7 Oktober, kecenderungan itu telah dipersenjatai dengan tajam, di mana apa pun yang dianggap mendukung Palestina dibingkai bukan hanya sebagai anti-Israel, tetapi juga anti-Yahudi."

Kedar, yang berasal dari keluarga korban Holocaust, menambahkan bahwa meskipun tidak setiap situs peringatan di Jerman mungkin mengikuti jalur ini, keputusan Memorial Buchenwald tampaknya mencerminkan arah politik yang lebih luas.

"Ada upaya konsisten di Jerman untuk menyamakan posisi anti-Zionis dan pro-Palestina dengan anti-Semitisme secara langsung," katanya. "Dan ini telah menarik kritik, bahkan dari para cendekiawan ahli Holocaust terkemuka seperti Omer Bartov dan Amos Goldberg."

Buku panduan ini tidak hanya berfokus pada citra Palestina. Ia juga memberikan ruang yang cukup besar untuk mengidentifikasi kelompok neo-Nazi yang jelas dan simbol-simbol terlarang.

Ini termasuk Keltenkreuz (Salib Celtic), yang sering digunakan oleh sayap kanan sebagai pengganti swastika, merek pakaian seperti Thor Steinar dan Consdaple, yang dikenakan untuk menunjukkan kesetiaan ideologis, dan frasa seperti "Klagt nicht, kampft" ("Jangan mengeluh, bertarung"), yang sering muncul dalam musik dan propaganda sayap kanan.

Memorial tersebut mengatakan bahwa penyertaan tanda-tanda ini adalah bagian dari upaya berkelanjutan untuk melindungi dari ekstremisme sayap kanan — ancaman yang, menurut mereka, kembali meningkat di Eropa.

Namun demikian, para kritikus mengatakan bahwa menempatkan slogan perdamaian dalam daftar yang sama dengan tato neo-Nazi merusak kredibilitas panduan tersebut. Masalahnya, menurut mereka, bukanlah melindungi peringatan, melainkan salah menempatkan ancaman.

Kekhawatiran hak asasi manusia meningkat

Human Rights Watch telah memperingatkan bahwa pemerintah di seluruh Eropa, termasuk Jerman, tidak boleh menyamakan kritik terhadap Israel dengan anti-Semitisme.

Kelompok hak asasi manusia berbasis di Israel B'Tselem telah menuduh Israel melakukan apartheid dan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional di Gaza — klaim yang diperdebatkan dengan sengit oleh pejabat Israel tetapi didukung oleh para ahli hukum internasional.

"Saya prihatin dengan indikasi bahwa definisi kerja anti-Semitisme... sedang ditafsirkan oleh beberapa otoritas Jerman dengan cara yang menyamakan kritik terhadap Israel dengan anti-Semitisme," kata Michael O'Flaherty, Komisaris Hak Asasi Manusia Dewan Eropa, seperti dikutip oleh Euronews.

Perserikatan Bangsa-Bangsa juga telah menyatakan keprihatinannya.

Kepala hak asasi manusia PBB Volker Turk baru-baru ini memperingatkan bahwa "pengawasan retorika" terhadap bahasa protes dapat mendinginkan ekspresi yang sah dan mengaburkan realitas mendesak di lapangan.

Bahkan mantan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell telah mencatat ketidaknyamanan yang semakin meningkat.

"Setiap kali seseorang tidak setuju dengan kebijakan salah satu pemerintah Israel - (mereka) dituduh anti-Semitisme," kata Reuters mengutip Borrell pada November tahun lalu.

"Saya memiliki hak untuk mengkritik keputusan pemerintah Israel, baik itu Netanyahu atau orang lain, tanpa dituduh anti-Semitisme. Ini tidak dapat diterima. Cukup sudah."

Goldberg, dalam wawancara dengan TRT World, mempertanyakan keputusan Memorial Buchenwald untuk melabeli citra pro-Palestina sebagai potensi anti-Semitisme.

"Sebuah situs seperti Buchenwald seharusnya melindungi pelajaran universal dari Holocaust, bukan memihak dalam konflik politik yang sedang berlangsung," katanya.

"Berkaitan dengan negara yang dituduh melakukan genosida, bahkan secara tidak langsung, hanya akan mengurangi ingatan yang ingin dihormati oleh memorial tersebut."