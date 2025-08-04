Polisi Bali menangkap dua turis asing yang melakukan dua perampokan terhadap petugas money changer di Bali. Kedua tersangka, Tajaddin Hajiyep (35) asal Azerbaijan dan Evgeniy Viktorovich Pak (36) asal Uzbekistan, sudah dua kali beraksi sejak April 2025 dengan total kerugian mencapai ratusan juta rupiah.

Kepala Kepolisian Kuta, Kompol Agus Riwayanto Diputro, mengatakan dalam konferensi pers pada Kamis bahwa para tersangka merupakan anggota kelompok yang menargetkan usaha penukaran uang yang menawarkan layanan pengiriman uang tunai ke hotel atau vila.

Para tersangka menghubungi money changer melalui aplikasi pesan Telegram dan meminta menukar uang kripto senilai $2.350 ke rupiah. Mereka meminta agar uang tunai tersebut dikirim ke Aura Segara Villa di Kuta, Bali. Dua staf dari perusahaan money changer datang mengantarkan uang sesuai permintaan.

Selain melakukan kekerasan, mereka mengaku sebagai anggota Interpol untuk menakuti korban agar tidak melawan. Setelah berhasil merampok uang, pelaku melarikan diri.

Polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain uang tunai Rp 100,2 juta, dua ponsel, sepeda motor Yamaha NMax, helm, sarung tangan hitam, dan tas belanja. Kedua tersangka dijerat Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.