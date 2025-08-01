Indonesia tengah melakukan negosiasi intensif dengan Amerika Serikat untuk menurunkan tarif impor, mengikuti langkah AS yang memberikan tarif 15 persen kepada Jepang dan Uni Eropa.

Negosiasi tarif ini berlangsung di tengah tantangan perdagangan global, negara-negara menyesuaikan kebijakan perdagangan untuk melindungi kepentingan nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, dalam acara Bisnis Indonesia Mid Year Challenges 2025 di Jakarta, pada Selasa, menegaskan , “pada saat itu, 19 persen adalah yang terendah. Kini, dengan Jepang dan UE mendapatkan 15 persen, kami mendorong kesepakatan yang lebih baik.”

Indonesia berharap dapat memperoleh tarif yang lebih kompetitif untuk menjaga daya saing ekspor utama seperti minyak sawit, kopi, dan kakao.

Meskipun saat ini Indonesia masih dikenakan tarif 10 persen sejak April 2025, pemerintah menunggu implementasi resmi dari Perwakilan Perdagangan AS (USTR). Menanggapi rencana Presiden Donald Trump memberlakukan tarif blanket 15-20 persen terhadap negara tanpa perjanjian formal.

Di tengah ketidakpastian perdagangan global, pemerintah Indonesia fokus memperkuat ekonomi domestik dengan strategi hilirisasi industri, transisi energi bersih, serta peningkatan konsumsi rumah tangga.