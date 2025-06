Para analis terkemuka, termasuk mantan pejabat Israel, telah lama memperingatkan Perdana Menteri Israel yang paling lama menjabat, Benjamin Netanyahu, tentang risiko melancarkan perang dari Gaza hingga Lebanon tanpa tujuan akhir yang jelas.

Kini, dengan meningkatnya oposisi internasional terhadap perang Israel yang sedang berlangsung di Gaza, negara tersebut mengalihkan fokusnya ke Iran, yang disebut oleh seorang ahli sebagai “musuh terakhir yang tersisa,” seperti yang dilaporkan oleh The Wall Street Journal .

Namun, banyak ahli menilai serangan Israel yang sedang berlangsung lebih bergantung pada keterlibatan langsung Amerika Serikat daripada perencanaan jangka panjang yang koheren dari pemerintahan Netanyahu.

“Seperti ayunan yang berayun dari satu sisi ke sisi lain,” kata Kadir Temiz, Presiden ORSAM dan dosen di Universitas Medeniyet Istanbul.

Temiz mengacu pada fluktuasi antara keterlibatan diplomatik terkait program nuklir Iran dan agenda perubahan rezim yang didorong oleh Netanyahu serta sekutunya di Israel, AS, dan Barat secara umum.

Netanyahu telah membuat pernyataan tentang kurangnya rencana definitif, mulai dari membongkar kemampuan nuklir dan misil Iran hingga perubahan rezim di Teheran .

Kedua tujuan tersebut tampak jauh dari kenyataan tanpa dukungan eksplisit dari AS.

Beberapa suara berpengaruh di kalangan konservatif AS, seperti Steve Bannon dan Tucker Carlson, tetap menentang keras perang baru yang dipimpin AS di Timur Tengah.

“Ada kekhawatiran yang jelas bahwa rezim Iran saat ini tidak memiliki alternatif yang jelas,” kata Temiz kepada TRT World, menambahkan bahwa “perubahan rezim dapat menjatuhkan sebuah negara dengan 92 juta penduduk, kaya akan minyak dan gas, ke dalam kekacauan dan ketidakpastian.”

Menurut Ghoncheh Tazmini, seorang analis politik Iran-Kanada, “Menumbangkan pemerintah untuk MKO atau boneka Pahlavi – tidak semua rakyat Iran menginginkan itu.”

Tazmini merujuk pada MKO atau Mujahadeen-e-Khalq Organisation dan Reza Pahlavi , seorang bangsawan yang diasingkan dan pendukung vokal Israel, yang keduanya menyerukan perubahan rezim di Iran. Pahlavi telah mendesak rakyat Iran untuk bangkit melawan pemerintah saat ini. MKO kehilangan kredibilitas publik setelah bersekutu dengan Saddam Hussein selama perang brutal Iran-Irak pada 1980-an.

Akankah diplomasi akan menang?

Resolusi diplomatik mungkin menjadi jalan paling rasional ke depan, kata Temiz, mengingat risiko destabilisasi yang akan ditimbulkan oleh perubahan rezim.

“Tidak banyak aktor politik yang bersedia berinvestasi dalam agenda Israel ini,” tambahnya. “Saya percaya akan ada diplomasi dengan monarki Arab regional yang turun tangan,” kata Tazmini kepada TRT World.

Laporan terbaru menunjukkan bahwa beberapa diplomat Arab secara diam-diam menyampaikan pesan Iran kepada rekan-rekan Amerika mereka bahwa Teheran bersedia kembali terlibat dengan AS untuk negosiasi nuklir.

Lebih dari 20 negara Arab dan Muslim – termasuk Arab Saudi, UEA, Mesir, dan Turki, yang semuanya memiliki hubungan strategis dengan AS dan aliansi Barat – telah mengutuk serangan Israel terhadap Iran dalam pernyataan bersama.

Namun, ketegangan tetap tinggi.

Keputusan Presiden AS Donald Trump untuk meninggalkan pertemuan G7 di Kanada secara mendadak, yang menyerukan gencatan senjata yang samar-samar dalam konfrontasi Israel-Iran sambil menempatkan tanggung jawab utama pada Teheran, dan menegaskan bahwa ada sesuatu yang “jauh lebih besar” daripada gencatan senjata yang sedang disiapkan, telah menambah spekulasi bahwa Washington mungkin sedang mempersiapkan serangan sendiri.

Sebelum berangkat, Trump memposting (menekankan dengan huruf kapital Amerika, pertama, hebat, dan penolakan Iran terhadap senjata nuklir) di Truth Social: “Semua orang harus segera mengungsi dari Tehran!”

Dia mengikuti dengan pernyataan yang memberi makna baru pada slogan andalannya: “Amerika pertama berarti banyak hal hebat, termasuk fakta bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Buat Amerika hebat lagi!!!”

Pernyataan akhir G7, yang diterbitkan setelah Trump mengancam akan menahan tanda tangannya, menegaskan kembali hak Israel untuk membela diri dan menggambarkan Iran sebagai “sumber utama ketidakstabilan regional dan teror,” sambil menegaskan bahwa Tehran tidak boleh pernah memiliki senjata nuklir.

Sementara Iran menggunakan proksinya, Hezbollah dan kelompok Syiah lainnya , untuk memperluas pengaruh regionalnya, banyak kritikus melihat Israel, sebagai kekuatan pendudukan di Palestina, sebagai pelaku kejahatan perang dan bahkan genosida.

“Bangsa Iran tidak sedang ‘dibebaskan’ oleh rezim genosida,” kata Tazmini kepada TRT World. “Pembunuhan-pembunuhan ini memiliki efek menggalang dukungan.”

Media Barat telah mengonfirmasi klaimnya dengan laporan langsung dari lapangan.

Bisakah fatwa menghentikan program nuklir?

“Saya merasakan bahwa momen keputusan kritis tentang Iran semakin dekat,” kata Temiz.

Namun, alih-alih eskalasi, ia percaya bahwa program nuklir Iran yang dikurangi akan lebih baik bagi Israel, AS, dan aktor regional.

Temiz menyoroti aspek yang mungkin terlewatkan dan menarik dari situasi ini: penerbitan fatwa yang jelas oleh Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, terhadap senjata nuklir, yang dapat memberikan kejelasan pada masalah yang masih menggantung antara Barat dan Teheran sekali dan untuk selamanya.

Khamenei sebelumnya telah mengeluarkan pernyataan yang menyebut senjata pemusnah massal sebagai “ancaman serius bagi kemanusiaan,” menyatakan penggunaannya haram (dilarang), dan menegaskan bahwa melindungi umat manusia dari ancaman semacam itu adalah kewajiban universal.

Dalam sebuah wawancara tahun 2012 , mantan presiden Iran dan negosiator nuklir Hassan Rouhani mengatakan bahwa Khamenei “telah mengeluarkan fatwa” melawan pengadaan bom nuklir.

“Jika Khamenei mengeluarkan fatwa yang jelas menentang produksi senjata nuklir, pandangan bahwa rezim Iran saat ini dapat bertahan mungkin akan mendominasi di seluruh kawasan dan dunia,” kata Temiz. “Jika hal ini terjadi, hal itu mungkin akan menormalisasi rezim Iran sebagai konsensus regional dan global yang lebih memilih untuk mempertahankannya daripada membiarkannya digulingkan.”

Akhir permainan Iran: Perang attrition?

Meskipun analis memiliki pandangan yang beragam tentang hasil yang mungkin terjadi, banyak yang sepakat bahwa strategi Iran akan bergantung pada dukungan domestik dan kemampuannya untuk menahan tekanan ekonomi dan militer.

Dalam konteks itu, pertanyaan besar tetap: seberapa lama Iran dapat membalas serangan Israel?

“Saya sudah menyerah memprediksi hasilnya,” kata Edward Erickson, analis militer dan akademisi Amerika terkemuka. “Tapi menurut saya, sebuah negara dengan 92 juta penduduk dapat melakukan perang attrition dan bertempur hingga kelelahan melawan negara dengan 10 juta penduduk (yang sudah terlibat hingga leher di Gaza, Tepi Barat, dan perbatasan Lebanon, serta sepenuhnya bergantung pada kebaikan dan dukungan Amerika).”

Erickson memperingatkan agar tidak meremehkan ketahanan Iran, menambahkan bahwa populasi besarnya dapat mempertahankan perang attrition melawan Israel dan berpotensi menguras sistemnya, dengan dukungan dari Rusia dan China kemungkinan besar jika konflik berlarut-larut.

Dia menambahkan: “Tekanan terus-menerus pada sistem Israel dan rakyat Israel dapat menyebabkan kelelahan”.

Dia percaya bahwa, jika Iran memilih konflik berkepanjangan, baik Rusia maupun China kemungkinan besar akan meningkatkan dukungan mereka untuk Tehran. Moskow telah menawarkan diri untuk menjadi mediator , dan Beijing telah mengecam tindakan Israel.

“Media semakin banyak membicarakan tentang runtuhnya rezim. Saya berharap itu akan terjadi, tetapi Iran mengejutkan dunia dari tahun 1980 hingga 1988 dengan melakukan perang attrisi yang panjang melawan Irak. Mereka mungkin terbukti lebih tangguh daripada yang diperkirakan para ahli dan pakar,” tambahnya.

Tazmini setuju, merujuk pada ketahanan Iran selama Perang Iran-Irak.

Namun, Tehran menghadapi kemunduran signifikan di Suriah dan Lebanon, di mana pengaruhnya telah berkurang secara signifikan, dan di mana sanksi Barat terus menghantam ekonomi Iran dengan keras.

Meskipun demikian, serangan Iran di dalam wilayah Israel menunjukkan bahwa Tehran dapat “menyebabkan kerusakan parah dan mengekspos kelemahan Israel,” menurut Tazmini.

Iran telah baru-baru ini menyerang kilang minyak dan aset energi Israel di antara target lainnya. Temiz mengatakan bahwa Iran memiliki kemampuan untuk membalas.

“Tapi masalahnya, tidak ada yang bisa menanggung biaya yang akan timbul jika Iran menggunakan kemampuannya sepenuhnya melawan Israel, negara Yahudi. Karena itu, diplomasi besar-besaran sedang berlangsung tanpa henti,” katanya.

Perang nuklir?

Menurut Erickson, “tanpa invasi darat seperti pendudukan AS di Irak, tidak ada yang bisa menghentikan Iran untuk membangun bom nuklir saat ini.” Meskipun Iran terkejut dengan serangan Israel pada Kamis di tengah negosiasi kesepakatan nuklir dengan AS, mereka telah merencanakan untuk menyebar aset selama bertahun-tahun, katanya.

Jika Iran bergerak menuju senjata nuklir, apakah mereka akan mengambil risiko skenario serupa dengan Jepang pada Perang Dunia II?

“Itu adalah skenario. Tapi sangat tidak mungkin,” kata Tazmini. “Tapi banyak skenario terburuk telah terjadi di bawah Netanyahu,” katanya, terutama sekarang dengan dukungan kuat dari Trump dalam konfrontasi dengan Iran.

“Apa preseden yang akan mereka tetapkan di sini jika skenario ini terjadi?” tanyanya. “Jadi, kemudian giliran Rusia,” ia memperingatkan, menyarankan bahwa politik global dapat tergelincir ke “hukum rimba.”

Dan Steinbock, seorang ekonom internasional dan penulis The Fall of Israel , mengutip simulasi perang AS tahun 2023 yang melibatkan pejabat senior, anggota parlemen bipartisan, dan pakar.

Simulasi tersebut berakhir dengan Israel melancarkan 50 serangan nuklir terhadap 25 target militer utama Iran sebagai respons terhadap resistensi yang semakin meningkat dari Teheran.

“Sepertinya, pemerintahan Trump dan kabinet Netanyahu terlibat dalam operasi perubahan rezim besar-besaran yang telah direncanakan sebelumnya, yang bertujuan untuk menghilangkan seluruh kemampuan politik, ekonomi, dan militer Iran – tanpa memedulikan konsekuensi menghancurkan bagi kawasan dan dunia,” katanya.