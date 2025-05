Washington DC — Iran dan AS sedang terlibat dalam pembicaraan penting di Oman dan Italia mengenai program nuklir Teheran serta kemungkinan pencabutan sanksi berat, dengan Washington mengancam bahwa kegagalan dalam upaya diplomatik ini dapat berujung pada serangan udara AS terhadap situs nuklir Iran.

Meskipun putaran pertama pembicaraan tidak langsung di Muscat dinilai "konstruktif" oleh pejabat Iran dan Amerika, ketegangan meningkat segera setelah utusan AS, Steve Witkoff, meminta Teheran untuk "menghapus total" program nuklirnya guna mencapai kesepakatan dengan pemerintahan Trump, menjelang putaran kedua pembicaraan di Roma.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut pernyataan Witkoff sebagai "kontradiktif" dan menegaskan bahwa pengayaan uranium adalah "tidak bisa dinegosiasikan," yang menjadi hambatan awal dalam negosiasi yang sedang berlangsung.

"Ini adalah kasus klasik seperti di pasar Turkiye atau Iran, di mana tawar-menawar, sikap, dan bahkan ketidakpedulian yang dibuat-buat sering mendahului kesepakatan akhir. Ekspektasinya banyak pembicaraan publik, tetapi negosiasi yang sebenarnya akan berlangsung di balik pintu tertutup," kata Mohsen Milani, Profesor Politik di Universitas South Florida, kepada TRT World.

"Kita berada dalam fase pra-negosiasi, dan kedua belah pihak telah mulai memperkuat posisi tawar mereka secara serius," tambah Milani, yang juga penulis buku terbaru Iran’s Rise and Rivalry with the US in the Middle East.

Kesepakatan nuklir sementara, apakah mungkin?

Sabtu pekan lalu, ibu kota Oman, Muscat, menjadi tuan rumah pertemuan tidak langsung yang langka antara AS dan Iran selama dua jam yang intens. Witkoff dan Araghchi mengirim perwakilan untuk bernegosiasi dengan pejabat Oman yang bertindak sebagai perantara.

Kedua belah pihak enggan memberikan rincian. Delegasi Iran menyebutkan pertemuan singkat dengan delegasi AS di akhir pertemuan.

AS menuntut Iran menghentikan program nuklirnya dan menghilangkan uranium yang telah diperkaya. Iran menginginkan pencabutan sanksi dan kembali ke sistem perbankan global sambil mempertahankan program nuklir sipilnya.

Di tengah perang Israel di Gaza, kemunduran Iran di Suriah dan Lebanon, serta meningkatnya kehadiran militer AS di kawasan, kesepakatan mungkin segera tercapai.

"Posisi regional Iran baru-baru ini melemah, tetapi tidak seburuk yang sering diasumsikan. Program nuklirnya sekarang jauh lebih maju dibandingkan ketika JCPOA ditandatangani," kata Milani.

"Baik Presiden AS Donald Trump maupun Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei tidak menginginkan perang, mengetahui biaya besar bagi kedua negara dan kawasan. Dalam konteks ini, ada ruang untuk kesepakatan nuklir permanen atau sementara, meskipun hambatan serius masih dapat menggagalkan negosiasi dan membawa kedua belah pihak ke ambang konflik."

Trump menarik diri dari JCPOA (Rencana Aksi Komprehensif Bersama), kesepakatan tahun 2015 antara Iran dan enam negara maju — AS, Rusia, Tiongkok, Prancis, Inggris, dan Jerman — selama masa jabatan pertamanya.

Berdasarkan kesepakatan dari era Presiden Barack Obama, Iran setuju untuk membatasi pengayaan uranium dengan imbalan pencabutan sanksi.

Trump menarik AS dari perjanjian tersebut secara sepihak pada tahun 2018, menyebutnya sebagai kesepakatan terburuk yang pernah ada dan bersikeras bahwa ia akan mendapatkan kesepakatan yang lebih baik. Itu tidak terjadi, dan Iran menarik diri dari perjanjian tersebut.

Iran diizinkan untuk memperkaya uranium hingga kemurnian 3,67 persen dan menyimpan stok 300 kilogram di bawah JCPOA.

Namun setelah Trump menarik diri dari perjanjian tersebut dan memberlakukan sanksi yang lebih ketat, Teheran melanjutkan aktivitas nuklirnya, memperkaya uranium hingga 60 persen, langkah teknis di bawah 90 persen yang dibutuhkan untuk uranium tingkat senjata.

Pada bulan Februari 2025, pengawas nuklir PBB, IAEA, melaporkan bahwa Iran telah mempercepat produksi uraniumnya yang mendekati tingkat senjata.

Pada hari Rabu, kepala IAEA mengindikasikan bahwa Iran tidak jauh dari menciptakan senjata nuklirnya sendiri.

Iran memiliki cukup bahan untuk memproduksi banyak bom tetapi belum memiliki senjata nuklir, Rafael Mariano Grossi mengatakan kepada harian Prancis Le Monde.

Grossi berkata: "Ini seperti teka-teki gambar; mereka memiliki potongan-potongannya dan suatu hari mereka dapat menyatukan semuanya. Ada jalan yang harus ditempuh untuk mencapainya. Tetapi mereka tidak jauh dari itu, kita harus menerimanya. Dalam empat tahun terakhir, kita telah melihat percepatan yang luar biasa di Iran di bidang ini."

Teheran mengklaim pengayaan nuklirnya semata-mata untuk energi sipil dan menuduh Trump merusak perjanjian 2015.

Dalam masa jabatan keduanya, Trump memprioritaskan pencegahan pengembangan senjata nuklir Iran, dengan menyatakan, Iran dapat makmur, tetapi tidak boleh memiliki senjata nuklir.

Model Libya sangat tidak mungkin

"Saya telah terlibat dalam pembicaraan antara Amerika dan Iran selama 35 tahun sekarang, dan saya harus mengatakan bahwa tujuan pertemuan pertama adalah untuk mengadakan pertemuan kedua, dan itu sekarang sudah dijadwalkan," Thomas Warrick, seorang Peneliti Senior nonresiden di Atlantic Council dan Mantan Wakil Asisten Menteri di Keamanan Dalam Negeri AS, memberi tahu TRT World.

"Jadi ya, itu membuat pertemuan pertama sukses. Segala sesuatu yang lain bersifat atmosferik, tetapi setidaknya pembicaraan telah dimulai dan terus berlanjut, dan itu akan memungkinkan kita untuk membahas beberapa masalah yang sangat penting dan sangat sulit."

Sebelum pembicaraan Muscat yang penting, Araghchi dari Iran mengindikasikan kesiapan Teheran untuk menegosiasikan kesepakatan nuklir baru dengan Trump, bergantung pada demonstrasi niat baik Washington.

Reaksi Araghchi muncul setelah Trump mengejutkan semua orang di Gedung Putih, termasuk PM Israel Benjamin Netanyahu, ketika ia mengumumkan AS akan memasuki "pembicaraan langsung" dengan Iran mengenai program nuklirnya.

Namun, Trump telah mengirimkan sinyal yang membingungkan, mengesampingkan perang lain di Timur Tengah tetapi memperingatkan Iran tentang "bahaya besar" jika perundingan saat ini gagal.

Dan, Netanyahu — yang negaranya merupakan musuh bebuyutan Iran dan diyakini memiliki lusinan senjata nuklir tetapi menganut kebijakan ambiguitas yang disengaja — telah mengancam akan menggunakan opsi militer terhadap Teheran jika negosiasi gagal.

Netanyahu, yang telah berulang kali menuntut agar pemerintah AS menggunakan serangan terhadap program nuklir Iran, mengatakan Iran harus sepenuhnya membongkar program atomnya seperti yang dilakukan Libya.

Perundingan berisiko tinggi juga terjadi di tengah penumpukan pasukan AS yang signifikan di wilayah tersebut, dengan potensi ancaman militer terhadap Teheran yang membayangi.

Militer AS telah meluncurkan pengerahan pasukan terbesarnya di Timur Tengah sejak dimulainya perang Israel di Gaza yang dimulai pada Oktober 2023.

Baru-baru ini, Washington mengerahkan jet tempur, pembom siluman, dan persenjataan penting ke wilayah tersebut, sambil melanjutkan serangannya di Yaman.

Pada hari Rabu, penyiar berita Israel KAN melaporkan bahwa pesawat kargo AS mengirimkan senjata dan amunisi dari pangkalan global ke Pangkalan Udara Nevatim di Israel selatan.

Pengiriman tersebut terdiri dari bom MK-84 dan amunisi lainnya untuk mendukung serangan di Gaza dan mempersiapkan serangan potensial terhadap Iran jika perundingan nuklir AS-Teheran gagal, KAN melaporkan.

"Pengiriman tersebut juga mencakup rudal pencegat yang ditujukan untuk sistem pertahanan udara THAAD AS yang ditempatkan di wilayah tersebut," tambahnya.

Warrick mengatakan Trump menginginkan kesepakatan nuklir baru di bawah pengawasannya dan bahwa Iran perlu menerima bahwa "akan ada perubahan dalam pengaturan keamanan regional."

"Tentu saja, hal itu telah mengungkap kerentanan militer Iran setelah dua serangan Israel menunjukkan bahwa kekuatan asing dapat menyerang di mana saja di Iran yang mereka inginkan tanpa Teheran dapat menghentikannya. Jadi, dinamika militer sekarang sangat berbeda dari tahun 2016."

Milani mengatakan kepada TRT World bahwa meskipun kesepakatan 2015 secara praktis sudah tidak berlaku lagi, kesepakatan itu masih dapat berfungsi sebagai kerangka kerja yang berguna untuk perjanjian baru, "yang membahas realitas terkini di lapangan, khususnya kemajuan nuklir Iran, dan dapat disajikan sebagai situasi yang menguntungkan kedua negara."

Namun, ia mengatakan Iran telah mengeluarkan biaya ekonomi dan politik yang sangat besar untuk mengembangkan program nuklirnya dan mungkin tidak akan menyerahkan atau membongkar seluruh fasilitas nuklirnya seperti yang dilakukan Libya.

"Sangat tidak mungkin Teheran akan secara damai setuju untuk membongkar seluruh infrastruktur nuklirnya atau tunduk pada apa yang disebut model Libya," katanya.

Perpecahan dalam tim Trump

Tim Trump tampaknya terbagi dalam strategi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Witkoff dan Wakil Presiden JD Vance lebih menyukai diplomasi sementara Penasihat Keamanan Nasional Michael Waltz dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio lebih menyukai pendekatan maksimalis untuk menangani Iran.

Faktanya, Witkoff baru-baru ini menyarankan kompromi dengan Iran melalui "program verifikasi" untuk membuktikan tidak ada upaya untuk mendapatkan senjata nuklir. Namun, Waltz bersikeras pada "pembongkaran total."

Apakah perpecahan ini dapat memengaruhi hasil pembicaraan?

"Ya, memang," bantah Milani, tetapi menambahkan "Perbedaan pendapat atau perpecahan dalam kabinet Amerika bukanlah hal yang tidak biasa."

Pakar urusan AS-Iran mengatakan bahwa selama Revolusi Iran 1979, kabinet Presiden AS saat itu Jimmy Carter sangat terbagi dalam cara menangani kekuatan revolusioner, "dengan satu faksi mendukung konsesi dan yang lain mendukung penindasan."

"Saat ini, pemerintahan Trump juga terbagi antara pihak yang agresif dan pihak yang mendukung. Namun, perbedaannya dengan pemerintahan Carter adalah bahwa Trump adalah pemimpin yang jauh lebih tegas daripada Carter, dan pada akhirnya dialah yang akan menentukan kebijakan AS terhadap Iran."