Letusan Gunung Berapi Krasheninnikov di Kamchatka yang terjadi semalam, yang merupakan letusan pertama dalam 600 tahun, mungkin terkait dengan gempa bumi besar yang mengguncang wilayah Timur Jauh Rusia minggu lalu, menurut laporan dari kantor berita negara Rusia, RIA, dan para ilmuwan pada hari Minggu.

"Ini adalah letusan pertama Gunung Berapi Krasheninnikov yang tercatat secara historis dalam 600 tahun," kata Olga Girina, kepala Tim Tanggap Letusan Gunung Berapi Kamchatka, seperti dikutip oleh RIA.

Ia menambahkan bahwa letusan ini mungkin terkait dengan gempa bumi pada hari Rabu yang memicu peringatan tsunami hingga sejauh Polinesia Prancis dan Chili, serta diikuti oleh letusan Gunung Klyuchevskoy, gunung berapi paling aktif di Semenanjung Kamchatka.

Dalam saluran Telegram Institut Vulkanologi dan Seismologi, Girina menyebutkan bahwa aliran lava terakhir dari Gunung Krasheninnikov terjadi pada tahun 1463 ± 40 tahun - dan tidak ada letusan yang diketahui sejak saat itu.

Cabang Kamchatka dari kementerian layanan darurat Rusia melaporkan bahwa setelah letusan gunung berapi tersebut, telah tercatat adanya kolom abu yang naik hingga ketinggian 6.000 meter (3,7 mil).