Indonesia memulai tahap pertama pembebasan ratusan narapidana dari penjara yang padat dan penuh sesak setelah parlemen menyetujui program grasi luas yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pada Jumat, sebanyak 1.178 narapidana yang telah melalui proses verifikasi resmi mulai meninggalkan penjara. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat solidaritas nasional dan meredakan tekanan di lembaga pemasyarakatan.

Presiden Prabowo mengejutkan publik hanya dua bulan setelah menjabat pada Oktober 2024 dengan rencana memberikan grasi kepada sekitar 44.000 narapidana di seluruh Indonesia, sebagian besar narapidana politik.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Agtas, menjelaskan pada siaran pers resmi Kemenkum, bahwa prioritas pembebasan diberikan kepada narapidana dengan gangguan mental, lansia, penderita penyakit kronis, anak di bawah umur, serta mereka yang dihukum atas kasus penistaan agama dan penghinaan terhadap pemimpin negara.

Di antara yang dibebaskan terdapat sejumlah tokoh oposisi penting, termasuk Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang divonis 3,5 tahun penjara atas kasus suap. Selain itu, enam aktivis kemerdekaan Papua yang dihukum karena pengkhianatan juga masuk dalam daftar pembebasan, karena pemerintah menganggap gerakan mereka tidak bersenjata.

Koordinasi dan langkah politik

Pemberian grasi ini merupakan hasil koordinasi intensif antara Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Badan Narkotika Nasional, Kemenko Bidang Hukum dan HAM, serta Kementerian Sekretariat Negara.