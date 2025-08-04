ASIA
3 menit membaca
Indonesia mulai bebaskan ratusan narapidana dalam program grasi Presiden Prabowo
Ratusan narapidana mulai dibebaskan dalam program grasi Presiden Prabowo, dengan prioritas bagi kelompok rentan dan tokoh politik sebagai bagian dari langkah reformasi dan rekonsiliasi nasional.
Indonesia mulai bebaskan ratusan narapidana dalam program grasi Presiden Prabowo
Pendukung mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong berkumpul di depan penjara Cipinang jelang pembebasan narapidana massal. / AP
4 Agustus 2025

Indonesia memulai tahap pertama pembebasan ratusan narapidana dari penjara yang padat dan penuh sesak setelah parlemen menyetujui program grasi luas yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

Pada Jumat, sebanyak 1.178 narapidana yang telah melalui proses verifikasi resmi mulai meninggalkan penjara. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat solidaritas nasional dan meredakan tekanan di lembaga pemasyarakatan.

Presiden Prabowo mengejutkan publik hanya dua bulan setelah menjabat pada Oktober 2024 dengan rencana memberikan grasi kepada sekitar 44.000 narapidana di seluruh Indonesia, sebagian besar narapidana politik. 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Agtas, menjelaskan pada siaran pers resmi Kemenkum, bahwa prioritas pembebasan diberikan kepada narapidana dengan gangguan mental, lansia, penderita penyakit kronis, anak di bawah umur, serta mereka yang dihukum atas kasus penistaan agama dan penghinaan terhadap pemimpin negara.

Di antara yang dibebaskan terdapat sejumlah tokoh oposisi penting, termasuk Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang divonis 3,5 tahun penjara atas kasus suap. Selain itu, enam aktivis kemerdekaan Papua yang dihukum karena pengkhianatan juga masuk dalam daftar pembebasan, karena pemerintah menganggap gerakan mereka tidak bersenjata.

Koordinasi dan langkah politik

Pemberian grasi ini merupakan hasil koordinasi intensif antara Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Badan Narkotika Nasional, Kemenko Bidang Hukum dan HAM, serta Kementerian Sekretariat Negara. 

recommended

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham menyatakan sebanyak 1.178 narapidana telah lulus verifikasi administratif, sementara 493 lainnya masih dalam proses.

Selain pembebasan Hasto Kristiyanto, parlemen juga menyetujui penghentian proses hukum terhadap mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong, yang dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara atas tuduhan penyalahgunaan wewenang. 

Lembong sebelumnya memisahkan diri dari pendukung Presiden Joko Widodo untuk mendukung rival politik Anies Baswedan dalam pemilihan presiden 2024. Dalam pidatonya usai pembebasan, Lembong menyatakan keinginannya untuk membantu memperbaiki sistem hukum Indonesia.

Analis politik dari Universitas Diponegoro, Mohamad Rosyidin, menilai program grasi ini juga sebagai langkah strategis Presiden Prabowo untuk mengubah citranya yang selama ini dikaitkan dengan masa lalu otoriter negara, dengan menonjolkan dirinya sebagai pembela demokrasi dan hak asasi manusia. 

“Rencana amnesti Presiden Prabowo dapat menjadi langkah untuk menghilangkan persepsi tersebut dan menggambarkannya sebagai pro-demokrasi dan pembela hak asasi manusia,” kata Rosyidin, menurut laporan dari AP pada hari Jumat.

Program grasi Presiden Prabowo ini menjadi langkah signifikan dalam upaya reformasi sistem peradilan pidana dan pengurangan kepadatan penjara di Indonesia. Walaupun disambut dengan berbagai respons dari masyarakat dan pengamat, pemerintah menegaskan bahwa tujuan utama dari program ini adalah memperkuat persatuan nasional dan memberikan kesempatan kedua bagi para narapidana untuk kembali berkontribusi positif bagi bangsa. 

TerkaitTRT Global - Penyerangan rumah doa di Padang lukai anak-anak, pemerintah dikritik karena lamban bertindak
SUMBER:TRT Indonesia & Agencies
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us