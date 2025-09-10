Sebuah aksi unjuk rasa besar digelar di London untuk menolak kunjungan Presiden Israel Isaac Herzog ke negara itu, dengan tuntutan agar ia ditangkap saat tiba.
Ribuan orang berkumpul pada Selasa di luar Kantor Perdana Menteri di pusat London sebagai bagian dari “protes darurat” menentang kunjungan Herzog, yang diperkirakan tiba di Inggris pada Selasa sore.
Membawa bendera Palestina, para pengunjuk rasa mengkritik Perdana Menteri Keir Starmer karena mengizinkan kunjungan Presiden Israel tersebut.
Massa menuduh Herzog membantu dan mendukung pembunuhan warga sipil secara sembarangan di Gaza, serta menuntut pemerintah Inggris mengeluarkan surat penangkapan terhadap pemimpin Israel itu.
Presiden Israel tersebut melakukan kunjungan tiga hari ke London dan dijadwalkan bertemu Starmer, anggota parlemen Inggris, perwakilan publik, dan tokoh media.
Beberapa politisi Inggris sudah menyerukan Starmer untuk tidak bertemu Herzog karena serangan Israel yang sedang berlangsung di Gaza, yang telah menyebabkan penderitaan besar.
Puluhan anggota parlemen Inggris juga menulis surat kepada perdana menteri Inggris untuk menyampaikan keprihatinan mereka atas keputusan membiarkan kunjungan Herzog berlangsung.
Para pengunjuk rasa meneriakkan slogan pro-Palestina dan mengkritik pemerintah dengan yel-yel, “Keir Starmer, kamu tidak bisa bersembunyi; kami menuduhmu melakukan genosida.”
Mereka juga membawa berbagai poster untuk memprotes serangan Israel ke Gaza, dengan beberapa di antaranya memberi label Herzog sebagai “presiden genosida.”