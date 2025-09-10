Sebuah aksi unjuk rasa besar digelar di London untuk menolak kunjungan Presiden Israel Isaac Herzog ke negara itu, dengan tuntutan agar ia ditangkap saat tiba.

Ribuan orang berkumpul pada Selasa di luar Kantor Perdana Menteri di pusat London sebagai bagian dari “protes darurat” menentang kunjungan Herzog, yang diperkirakan tiba di Inggris pada Selasa sore.

Membawa bendera Palestina, para pengunjuk rasa mengkritik Perdana Menteri Keir Starmer karena mengizinkan kunjungan Presiden Israel tersebut.

Massa menuduh Herzog membantu dan mendukung pembunuhan warga sipil secara sembarangan di Gaza, serta menuntut pemerintah Inggris mengeluarkan surat penangkapan terhadap pemimpin Israel itu.