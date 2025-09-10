DUNIA
Israel menewaskan enam orang dalam serangan di Qatar, tim negosiasi Hamas selamat
Kelompok perlawanan Palestina mengatakan pemimpin Hamas Khalil al-Hayya dan Zaher Jabarin termasuk di antara mereka yang selamat dari serangan tanpa luka.
Hamas mengatakan lima anggotanya tewas dalam serangan Israel di Doha. / AP
10 September 2025

Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, menyatakan bahwa lima anggotanya dan seorang petugas keamanan Qatar tewas dalam serangan Israel di Doha, termasuk putra dari pemimpin senior Hamas, Khalil al-Hayya.

Hamas mengatakan bahwa Israel gagal dalam apa yang mereka sebut sebagai upaya untuk membunuh tim negosiasi gencatan senjata kelompok tersebut.

Sebelumnya, anggota biro politik Hamas, Suhail al-Hindi, mengatakan kepada Al Jazeera TV bahwa pimpinan tertinggi kelompok itu selamat dari serangan Israel.

Ia menyebutkan bahwa Hammam al-Hayya, putra pemimpin Hamas Khalil al-Hayya, dan direktur kantornya, Jihad Lubad, tewas dalam serangan tersebut bersama beberapa pengawal lainnya.

Menurut al-Hindi, serangan itu terjadi saat pertemuan tim negosiasi kelompok tersebut untuk membahas proposal gencatan senjata Gaza yang diajukan oleh Amerika Serikat.

Ia menambahkan bahwa para pemimpin Hamas, Khalil al-Hayya dan Zaher Jabarin, termasuk di antara mereka yang berhasil lolos tanpa cedera dari serangan tersebut.

Al-Hindi menegaskan bahwa Hamas memegang Israel dan Amerika Serikat bertanggung jawab atas serangan di ibu kota Qatar tersebut.

Militer Israel mengklaim bahwa mereka melakukan "serangan presisi" terhadap kepemimpinan senior Hamas.

SUMBER:Reuters
