Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, menyatakan bahwa lima anggotanya dan seorang petugas keamanan Qatar tewas dalam serangan Israel di Doha, termasuk putra dari pemimpin senior Hamas, Khalil al-Hayya.

Hamas mengatakan bahwa Israel gagal dalam apa yang mereka sebut sebagai upaya untuk membunuh tim negosiasi gencatan senjata kelompok tersebut.

Sebelumnya, anggota biro politik Hamas, Suhail al-Hindi, mengatakan kepada Al Jazeera TV bahwa pimpinan tertinggi kelompok itu selamat dari serangan Israel.

Ia menyebutkan bahwa Hammam al-Hayya, putra pemimpin Hamas Khalil al-Hayya, dan direktur kantornya, Jihad Lubad, tewas dalam serangan tersebut bersama beberapa pengawal lainnya.