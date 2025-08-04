Korea Utara mengecam Jepang atas rencana yang dilaporkan untuk menempatkan rudal permukaan-ke-kapal yang telah ditingkatkan di Prefektur Kumamoto di pesisir barat dekat China, menurut laporan media pemerintah pada hari Senin, menyebut langkah tersebut sebagai "tindakan yang sangat berbahaya."

Kantor Berita Pusat Korea (KCNA), dalam sebuah komentar, mengkritik Tokyo yang, menurut laporan yang diterbitkan oleh Kyodo News pekan lalu, sedang menyelesaikan rencana untuk menempatkan rudal anti-kapal Type-12 buatan lokal di Kamp Kengun di Kumamoto selama tahun fiskal ini.

Rudal Type-12 memiliki jangkauan 1.000 kilometer dan mampu mencapai garis pantai Tiongkok.

Langkah ini bertujuan untuk memperkuat pertahanan rantai pulau Nansei di barat daya Jepang, yang secara strategis penting karena kedekatannya dengan Taiwan, di tengah kekhawatiran yang meningkat atas potensi invasi Tiongkok ke pulau yang memerintah sendiri itu, menurut laporan Kyodo News yang mengutip sumber pemerintah yang tidak disebutkan namanya.

Berlomba menuju invasi