KONFLIK ISRAEL-IRAN
2 menit membaca
Korea Utara mengecam Presiden Korea Selatan atas seruan untuk denuklirisasi
Pyongyang menyatakan bahwa negara itu tidak akan pernah menyerahkan senjata nuklirnya.
Korea Utara mengecam Presiden Korea Selatan atas seruan untuk denuklirisasi
Korea Utara kecam presiden Korea Selatan terkait seruan denuklirisasi. / AP
27 Agustus 2025

Korea Utara mengecam Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, dengan menuduhnya menunjukkan “identitas sejatinya sebagai seorang hipokrit” karena menyerukan denuklirisasi Semenanjung Korea selama kunjungannya baru-baru ini ke Amerika Serikat.

Dalam sebuah komentar yang diterbitkan oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) yang dikelola negara, Pyongyang mengkritik pidato kebijakan luar negeri Lee pada hari Senin di Center for Strategic and International Studies di Washington, DC. Dalam pidatonya, Lee menegaskan kembali aliansi AS-Korea Selatan dan memperingatkan tanggapan tegas terhadap provokasi.

“Dia bahkan menghina kami dengan menyebut kami ‘tetangga yang miskin namun garang’ dan kemudian mulai berbicara tentang gagasan absurd mengenai ‘denuklirisasi,’” kata agensi tersebut.

Korea Utara juga menegaskan bahwa mereka tidak akan menyerahkan senjata nuklirnya.

Direkomendasikan

“Posisi kami untuk tidak pernah menyerahkan senjata nuklir, yang merupakan kebanggaan nasional dan keamanan nasional kami, adalah sesuatu yang tidak dapat diubah,” kata pernyataan tersebut.

Pernyataan itu juga menambahkan bahwa status Korea Utara sebagai kekuatan nuklir adalah “pilihan yang tak terhindarkan” yang mencerminkan ancaman “permusuhan eksternal” dan perubahan lanskap keamanan global.

Selama kunjungannya ke Washington, Lee menyarankan agar Presiden AS Donald Trump bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un akhir tahun ini. Trump menyebut usulan tersebut sebagai “saran yang sangat bijaksana,” menurut juru bicara kantor kepresidenan Korea Selatan, Kang Yoo-jung.

Trump sebelumnya telah bertemu dengan Kim sebanyak tiga kali selama masa jabatan pertamanya, termasuk sekali di Zona Demiliterisasi yang membagi kedua Korea.

SUMBER:AA
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us