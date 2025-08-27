Korea Utara mengecam Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, dengan menuduhnya menunjukkan “identitas sejatinya sebagai seorang hipokrit” karena menyerukan denuklirisasi Semenanjung Korea selama kunjungannya baru-baru ini ke Amerika Serikat.

Dalam sebuah komentar yang diterbitkan oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) yang dikelola negara, Pyongyang mengkritik pidato kebijakan luar negeri Lee pada hari Senin di Center for Strategic and International Studies di Washington, DC. Dalam pidatonya, Lee menegaskan kembali aliansi AS-Korea Selatan dan memperingatkan tanggapan tegas terhadap provokasi.

“Dia bahkan menghina kami dengan menyebut kami ‘tetangga yang miskin namun garang’ dan kemudian mulai berbicara tentang gagasan absurd mengenai ‘denuklirisasi,’” kata agensi tersebut.

Korea Utara juga menegaskan bahwa mereka tidak akan menyerahkan senjata nuklirnya.