Korea Utara mengecam Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, dengan menuduhnya menunjukkan “identitas sejatinya sebagai seorang hipokrit” karena menyerukan denuklirisasi Semenanjung Korea selama kunjungannya baru-baru ini ke Amerika Serikat.
Dalam sebuah komentar yang diterbitkan oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) yang dikelola negara, Pyongyang mengkritik pidato kebijakan luar negeri Lee pada hari Senin di Center for Strategic and International Studies di Washington, DC. Dalam pidatonya, Lee menegaskan kembali aliansi AS-Korea Selatan dan memperingatkan tanggapan tegas terhadap provokasi.
“Dia bahkan menghina kami dengan menyebut kami ‘tetangga yang miskin namun garang’ dan kemudian mulai berbicara tentang gagasan absurd mengenai ‘denuklirisasi,’” kata agensi tersebut.
Korea Utara juga menegaskan bahwa mereka tidak akan menyerahkan senjata nuklirnya.
“Posisi kami untuk tidak pernah menyerahkan senjata nuklir, yang merupakan kebanggaan nasional dan keamanan nasional kami, adalah sesuatu yang tidak dapat diubah,” kata pernyataan tersebut.
Pernyataan itu juga menambahkan bahwa status Korea Utara sebagai kekuatan nuklir adalah “pilihan yang tak terhindarkan” yang mencerminkan ancaman “permusuhan eksternal” dan perubahan lanskap keamanan global.
Selama kunjungannya ke Washington, Lee menyarankan agar Presiden AS Donald Trump bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un akhir tahun ini. Trump menyebut usulan tersebut sebagai “saran yang sangat bijaksana,” menurut juru bicara kantor kepresidenan Korea Selatan, Kang Yoo-jung.
Trump sebelumnya telah bertemu dengan Kim sebanyak tiga kali selama masa jabatan pertamanya, termasuk sekali di Zona Demiliterisasi yang membagi kedua Korea.