Turkiye dan Suriah telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk membentuk Dewan Bisnis Bersama yang bertujuan untuk membangun kembali kerja sama institusional antara kedua negara, menurut pengumuman dari Kementerian Perdagangan Turkiye.

Kesepakatan ini diformalkan pada hari Rabu dalam sebuah pertemuan meja bundar yang dipimpin oleh Menteri Ekonomi dan Industri Suriah, Nidal Al-Shaar, dan Wakil Menteri Perdagangan Turkiye, Ozgur Volkan Agar.

Sesi tersebut juga dihadiri oleh anggota Dewan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Turkiye (DEIK) dan delegasi Suriah, bersama dengan para pemimpin bisnis dari kedua negara.

Proses rekonstruksi Suriah