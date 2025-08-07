Turkiye dan Suriah telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk membentuk Dewan Bisnis Bersama yang bertujuan untuk membangun kembali kerja sama institusional antara kedua negara, menurut pengumuman dari Kementerian Perdagangan Turkiye.
Kesepakatan ini diformalkan pada hari Rabu dalam sebuah pertemuan meja bundar yang dipimpin oleh Menteri Ekonomi dan Industri Suriah, Nidal Al-Shaar, dan Wakil Menteri Perdagangan Turkiye, Ozgur Volkan Agar.
Sesi tersebut juga dihadiri oleh anggota Dewan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Turkiye (DEIK) dan delegasi Suriah, bersama dengan para pemimpin bisnis dari kedua negara.
Proses rekonstruksi Suriah
Diskusi berfokus pada peluang kerja sama dalam proses rekonstruksi pasca-perang di Suriah, khususnya di bidang infrastruktur dan layanan publik melalui model Build-Operate-Transfer (BOT) dan Kemitraan Publik-Swasta (PPP).
“Untuk membangun kembali kerja sama institusional antara kedua negara, Nota Kesepahaman telah ditandatangani untuk membentuk Dewan Bisnis Turkiye-Suriah,” kata Kementerian Perdagangan dalam sebuah pernyataan.
“Dengan sembilan MoU tambahan yang ditandatangani antara organisasi masyarakat sipil dari kedua belah pihak, telah tercipta dasar yang kuat dan berkelanjutan untuk kerja sama.”
Kementerian tersebut menekankan bahwa Turkiye akan terus berupaya meningkatkan komunikasi langsung antara sektor swasta kedua negara, dengan tujuan memperdalam dan menginstitusionalisasi hubungan ekonomi dan komersial.