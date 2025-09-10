Global Sumud Flotilla melaporkan serangan drone kedua yang diduga mengenai salah satu kapalnya saat konvoi bantuan bersiap untuk berangkat dari Tunisia menuju Gaza yang terkepung.
"Sebuah kapal lain telah terkena serangan yang diduga dilakukan oleh drone. Tidak ada korban luka yang dilaporkan. Pembaruan akan segera menyusul," demikian pengumuman flotilla di Instagram pada hari Selasa.
Aktivis Leila Hegazy menggambarkan serangan terhadap kapal Alma selama pergantian tugasnya.
"Ini adalah serangan drone kedua terhadap salah satu kapal."
"Kami berharap ini bukan menjadi kejadian setiap malam, karena mereka bermain-main dengan banyak cara," kata Hegazy.
Seorang aktivis lain menyaksikan serangan itu secara langsung, menyatakan bahwa mereka melihat drone "secara harfiah tepat di atas, mungkin 20 kaki" sebelum menyebabkan kebakaran.
"Kami membunyikan alarm. Kami berteriak. Kami sudah menyiapkan selang, dan api padam dalam waktu dua menit," katanya.
Dalam siaran langsung, seorang aktivis mengatakan tidak ada kerusakan struktural yang signifikan setelah pemeriksaan awal, dan semua orang di kapal dalam keadaan aman.
"Dua malam berturut-turut. Ini bukan kebetulan. Ini bukan kecelakaan. Ini adalah ancaman terhadap misi, dan ini adalah ancaman serius yang kami tanggapi dengan sangat serius," katanya.
'Taktik intimidasi'
Aktivis tersebut mengatakan bahwa ini adalah "taktik intimidasi yang jelas" untuk "menakut-nakuti orang agar tidak menaiki kapal mereka besok."
"Kami tidak akan terhalang," tambahnya.
Sebelumnya pada hari Selasa, Armada melaporkan bahwa kapal utamanya, "Family Boat," terkena serangan drone yang dicurigai di lepas pantai Tunisia.
Global Sumud Flotilla, yang dinamai dari kata Arab untuk "keteguhan," terdiri dari lebih dari 50 kapal yang membawa orang-orang dari berbagai negara, termasuk dokter, jurnalis, dan aktivis.
Sekitar 150 aktivis, termasuk warga Tunisia, Turkiye, dan lainnya dari Eropa, Afrika, dan Asia, berpartisipasi dalam inisiatif ini.
Armada ini berlayar dari Barcelona pada akhir Agustus bersama dengan kelompok lain dari Genoa, Italia, dan diharapkan berangkat dari Tunisia pada hari Rabu menuju Gaza.
Inisiatif ini bertujuan untuk menantang blokade Israel dan mengirimkan bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut.
Integrated Food Security Phase Classification (IPC) yang didukung oleh PBB melaporkan pada 22 Agustus bahwa kelaparan telah melanda Gaza utara dan memperingatkan bahwa hal ini dapat menyebar seiring berlanjutnya blokade Israel.
Israel telah membunuh hampir 65.000 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, dalam genosida di Gaza sejak Oktober 2023.
Israel telah menghancurkan sebagian besar wilayah tersebut menjadi puing-puing, sementara hampir seluruh penduduknya telah mengungsi.
Pada November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.