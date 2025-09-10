Global Sumud Flotilla melaporkan serangan drone kedua yang diduga mengenai salah satu kapalnya saat konvoi bantuan bersiap untuk berangkat dari Tunisia menuju Gaza yang terkepung.

"Sebuah kapal lain telah terkena serangan yang diduga dilakukan oleh drone. Tidak ada korban luka yang dilaporkan. Pembaruan akan segera menyusul," demikian pengumuman flotilla di Instagram pada hari Selasa.

Aktivis Leila Hegazy menggambarkan serangan terhadap kapal Alma selama pergantian tugasnya.

"Ini adalah serangan drone kedua terhadap salah satu kapal."

"Kami berharap ini bukan menjadi kejadian setiap malam, karena mereka bermain-main dengan banyak cara," kata Hegazy.

Seorang aktivis lain menyaksikan serangan itu secara langsung, menyatakan bahwa mereka melihat drone "secara harfiah tepat di atas, mungkin 20 kaki" sebelum menyebabkan kebakaran.

"Kami membunyikan alarm. Kami berteriak. Kami sudah menyiapkan selang, dan api padam dalam waktu dua menit," katanya.

Dalam siaran langsung, seorang aktivis mengatakan tidak ada kerusakan struktural yang signifikan setelah pemeriksaan awal, dan semua orang di kapal dalam keadaan aman.

"Dua malam berturut-turut. Ini bukan kebetulan. Ini bukan kecelakaan. Ini adalah ancaman terhadap misi, dan ini adalah ancaman serius yang kami tanggapi dengan sangat serius," katanya.

'Taktik intimidasi'