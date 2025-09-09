Salah satu kapal utama dari Global Sumud Flotilla (GSF), yang dikenal sebagai "Family Boat", dilaporkan terkena serangan yang diduga dilakukan oleh drone di lepas pantai Tunisia, menurut keterangan penyelenggara.

Kapal yang berlayar di bawah bendera Portugal tersebut membawa anggota Komite Pengarah GSF, termasuk aktivis lainnya, sebagaimana disebutkan dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial Instagram milik perusahaan AS.

"Semua penumpang dan kru dalam keadaan selamat," demikian tulis pernyataan yang dirilis pada Senin malam, seraya menambahkan: "Penyelidikan sedang berlangsung, dan informasi lebih lanjut akan segera diumumkan begitu tersedia."

"Tindakan agresi yang bertujuan untuk mengintimidasi dan menggagalkan misi kami tidak akan menghentikan kami. Misi damai kami untuk mematahkan blokade Gaza dan menunjukkan solidaritas dengan rakyatnya akan terus berlanjut dengan tekad dan semangat," tambah pernyataan tersebut.

"Sebuah drone muncul tepat di atas kapal, menjatuhkan bom, dan meledak, sehingga kapal terbakar," kata Acar, anggota komite pengarah, dalam sebuah pesan video di Instagram.

Global Sumud Flotilla, yang dinamai dari kata Arab "sumud" yang berarti "keteguhan", terdiri dari sekitar 20 kapal yang membawa orang-orang dari berbagai negara, termasuk dokter, jurnalis, dan aktivis. Sekitar 150 aktivis – termasuk warga Tunisia, Turkiye, serta lainnya dari Eropa, Afrika, dan Asia – turut berpartisipasi dalam inisiatif ini.

Armada ini berlayar dari Barcelona pada akhir Agustus, bersama dengan kelompok lain dari Genoa, Italia, dan dijadwalkan berangkat dari Tunisia menuju Gaza pada hari Rabu.