Para pemimpin dan pembuat kebijakan dari berbagai spektrum politik bereaksi dengan rasa ngeri atas pembunuhan Charlie Kirk, komentator konservatif berusia 31 tahun dan pendiri Turning Point USA, yang ditembak saat berbicara di sebuah acara luar ruangan di Utah Valley University.
Presiden AS Donald Trump menyebut Kirk sebagai "Sosok Hebat, bahkan Legendaris," seraya menambahkan: "Tidak ada yang memahami atau memiliki hati untuk kaum muda di Amerika Serikat lebih baik daripada Charlie. Dia dicintai dan dikagumi oleh SEMUA ORANG, terutama saya, dan sekarang, dia tidak lagi bersama kita. Melania dan saya menyampaikan simpati kami kepada istri cantiknya Erika, dan keluarganya. Charlie, kami mencintaimu!"
Wakil Presiden JD Vance menulis: "Berikanlah istirahat kekal kepadanya, ya Tuhan."
Mantan Presiden Joe Biden mengatakan: "Tidak ada tempat di negara kita untuk kekerasan semacam ini. Ini harus segera dihentikan. Jill dan saya berdoa untuk keluarga dan orang-orang terkasih Charlie Kirk."
Menteri Pertanian AS Brooke Rollins menggambarkan kematian "teman terkasih dan sesama pejuang untuk Kristus dan Amerika" sebagai tragedi yang "tidak peduli apa pun pandangan politik Anda" juga merupakan tragedi bagi bangsa.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut Kirk sebagai "teman Israel yang berhati singa," seraya mengatakan: "Dia melawan kebohongan dan berdiri teguh untuk peradaban Yudeo-Kristen. Saya berbicara dengannya hanya dua minggu lalu dan mengundangnya ke Israel. Sayangnya, kunjungan itu tidak akan terjadi."
Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper mengatakan dia "sangat terkejut" dengan pembunuhan tersebut, menekankan bahwa "kekerasan politik tidak memiliki tempat di masyarakat kita."
Donald Trump, Jr. menulis: "Aku mencintaimu, saudara. Kamu memberi begitu banyak orang keberanian untuk berbicara dan kami tidak akan pernah dibungkam."
Ketua Komite Nasional Partai Republik Joe Gruters mengatakan kematian Kirk adalah "sangat mengerikan," seraya menambahkan: "Republikan dan Demokrat harus bersatu dalam mengutuk kebrutalan ini yang tidak memiliki tempat di Amerika."
Senator Mike Lee dari Utah menyebut penembakan itu sebagai "tindakan kekerasan yang pengecut, serangan terhadap para juara kebebasan seperti Charlie, para mahasiswa yang berkumpul untuk debat sipil, dan semua orang Amerika yang dengan damai berusaha menyelamatkan bangsa kita. Para teroris tidak akan menang. Charlie akan."
Senator AS Bernie Sanders juga menyampaikan belasungkawa.
"Pikiran saya bersama Charlie Kirk dan keluarganya," katanya di X.
Para komentator politik, termasuk yang pro-Palestina, juga menyampaikan belasungkawa mereka.
"Saya tidak bisa memproses ini," kata komentator konservatif Candace Owens di X.
Shaun King, seorang aktivis pro-Palestina yang masuk Islam setelah genosida di Gaza, menyebut pembunuhan itu "mengerikan." "Penembakan terhadap Charlie Kirk benar-benar mengerikan. Saya tidak peduli apa pun pandangannya. Anda tidak bisa berjalan dan menembak orang yang tidak Anda setujui. Ini keterlaluan," kata King di X.
Mantan presiden AS, Joe Biden dan Barack Obama, menyerukan diakhirinya kekerasan politik di negara tersebut.
"Kami belum tahu apa yang memotivasi orang yang menembak dan membunuh Charlie Kirk, tetapi kekerasan yang tercela seperti ini tidak memiliki tempat dalam demokrasi kita. Michelle dan saya akan berdoa untuk keluarga Charlie malam ini, terutama istrinya Erika dan dua anak mereka yang masih kecil," kata Obama.