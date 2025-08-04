Militer Israel menyerang markas besar Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina (PRCS) di Gaza selatan pada hari Minggu, menewaskan seorang staf, menurut organisasi tersebut.

“Satu staf Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina (PRCS) tewas dan tiga lainnya terluka setelah pasukan Israel menargetkan markas besar organisasi di Khan Younis, menyebabkan kebakaran di lantai pertama gedung,” tulis PRCS di X.

Serangan tersebut menghantam lantai pertama gedung, menyebabkan kebakaran dan kerusakan yang signifikan, menurut pernyataan PRCS.