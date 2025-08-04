PERANG GAZA
Serangan Israel menargetkan Bulan Sabit Merah Palestina di Gaza, menewaskan anggota staf
Serangan udara Israel menewaskan tiga orang lagi yang terluka ketika menghantam kantor pusat organisasi bantuan di Khan Younis.
Anggota Palang Merah Palestina bereaksi di dekat jenazah dua rekan paramedis mereka yang tewas di Rafah pada 30 Mei 2024. / Reuters
4 Agustus 2025

Militer Israel menyerang markas besar Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina (PRCS) di Gaza selatan pada hari Minggu, menewaskan seorang staf, menurut organisasi tersebut.

“Satu staf Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina (PRCS) tewas dan tiga lainnya terluka setelah pasukan Israel menargetkan markas besar organisasi di Khan Younis, menyebabkan kebakaran di lantai pertama gedung,” tulis PRCS di X.

Serangan tersebut menghantam lantai pertama gedung, menyebabkan kebakaran dan kerusakan yang signifikan, menurut pernyataan PRCS.

Serangan ini terjadi setelah utusan AS, Steve Witkoff, mengunjungi Gaza untuk memeriksa upaya memasukkan makanan ke wilayah Palestina yang hancur, di mana kematian akibat kelaparan meningkat dalam beberapa hari terakhir.

“Gaza kini berada di ambang kelaparan besar-besaran. Orang-orang kelaparan bukan karena makanan tidak tersedia, tetapi karena akses diblokir, sistem pangan lokal telah runtuh, dan keluarga tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan hidup paling dasar,” menurut Qu Dongyu, kepala Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO).

Tentara Israel telah melancarkan serangan brutal di Gaza sejak 7 Oktober 2023, menewaskan lebih dari 60.300 warga Palestina.

Pemboman tanpa henti ini telah menghancurkan wilayah tersebut dan menyebabkan kekurangan pangan.

SUMBER:AA
