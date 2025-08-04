Indonesia tengah berjuang melawan lonjakan kebakaran hutan dan lahan gambut di pulau Sumatera, yang mengancam akan melepaskan krisis kabut asap lintas batas yang mengingatkan kita pada keadaan darurat lingkungan masa lalu di Asia Tenggara.

Dalam beberapa pekan terakhir, puluhan titik api telah menghanguskan sebagian wilayah Provinsi Riau, menyelimuti langit dengan asap tebal dan memicu peringatan kabut asap di negara tetangga, Malaysia.

Pihak berwenang mengatakan lebih dari 140 titik api aktif telah teridentifikasi, terutama di Kabupaten Rokan Hilir dan Rokan Hulu, dengan sekitar 46 hektar lahan telah terbakar. Data satelit telah mengonfirmasi bahwa kabut asap dari kebakaran telah mencapai Negeri Sembilan, tepat di seberang Selat Malaka.

Kepolisian setempat telah menangkap 44 orang yang diduga sengaja membakar lahan, termasuk para manajer perkebunan dan petani kecil, dalam apa yang digambarkan para pejabat sebagai tindakan keras terhadap pembukaan lahan ilegal. Para tersangka menghadapi dakwaan kejahatan lingkungan yang dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga 10 tahun. "Ini peringatan serius," kata Kabid Humas Polri, Ahmad Ramadhan. "Kami akan menindak tegas siapa pun yang melanggar hukum." ujarnya sebagaimana yang dikutip dari AP.

Terkait TRT Global - Banyak kesalahan kecil yang memicu kebakaran hutan di berbagai belahan dunia

‘Tidak ada toleransi untuk pembakaran hutan’

Pada akhir pekan lalu, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas melalui konferensi video dari kediamannya di Hambalang, Bogor, bersama para menteri Kabinet Merah Putih. Rapat tersebut difokuskan untuk memantau langkah-langkah terkini dalam mencegah dan menangani potensi kebakaran hutan dan lahan akibat cuaca panas.

Pemerintah Indonesia telah menyatakan sikap tanpa toleransi terhadap para pelaku dan oknum pembakaran lahan.

“Sesuai arahan presiden, pemerintah mengambil sikap jelas tidak ada toleransi untuk pembakaran hutan sebagai cara membuka lahan,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan melalui keterangan resmi pada Minggu, 3 Agustus 2025.

Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dini, mengirimkan tim tanggap darurat dan pesawat penyemai awan untuk memadamkan api sebelum meluas tak terkendali.